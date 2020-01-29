Здоровье

Lenta.ruLenta.ruНазван возможный срок появления коронавируса в России

Возможный срок назвал заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов, сообщает «Фармацевтический вестник». Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
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Эксперт Минздрава назвал срок появления коронавируса в России

Риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV «следует считать высоким», говорится в докладе заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимира Чуланова.
РБКвчера в 16:00

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Эксперт назвал возможную дату появления коронавируса в России

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Эксперт Минздрава назвал срок появления коронавируса в России

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Специалисты Минздрава ждут появления коронавируса в России в середине февраля

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Назван возможный срок появления коронавируса в России

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В центре Минздрава назвали сроки появления китайского коронавируса в России

Фармацевтический вестниквчера в 16:08

Врачи спрогнозировали сроки появления коронавируса в России и оценили риск эпидемии

URA.Ruвчера в 19:25
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Общество

Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян

Уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), могут предоставить доступ к данным банков, операторов мобильной связи и другим персональным данным россиян.
Российская газета вчера в 23:41
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В партии Зеленского заявили, что в Польше он озвучил циничную ложь

Была озвучена циничная ложь, подсунутая пиарщиками экс-президента, оскорбившая миллионы граждан внутри нашей страны и сыгравшая на руку политической позиции руководства РФ.
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В Германии выставили на продажу уникальную версию внедорожника Mercedes-AMG G63 Big One с вытянутой колесной базой.
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Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата

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Комплекс ПВО «Панцирь» получил гиперзвуковую ракету

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" получил новейшую гиперзвуковую ракету.
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ВСУ дважды за сутки нарушили «режим тишины» в ЛНР

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Происшествия

Пять бывших полицейских задержаны по делу Ивана Голунова

Пять бывших сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы доставлены на допрос в Следственный комитет РФ по делу журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
ТАСС 02:31
Политика

Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ

Российская делегация сможет влиять на повестку работы Парламентской ассамблеи Совета Европы и более полно защищать интересы России на международной арене после избрания заместителя председателя Госдумы Петра Толстого замглавы ПАСЕ – об этом заявил сам парламентарий.
Газета.Ru вчера в 15:27
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Суд оставил в силе приговор блогеру Синице

РИА Новости 04:00
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Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 15:08
Авто

Обновленный Kia Sorento раскрыт фотошпионами

На портале Clien.net появились шпионские снимки серийного авто, причем на них запечатлен не только экстерьер, но и интерьер машины.
Новые автомобили 03:20
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Бросивший детей в Шереметьево мужчина пришел в СК с повинной

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Общество

ФСБ нашла еще один использовавшийся для сообщений о минировании сервис

Ранее анонимные пользователи рассылали сообщения о минировании с нидерландского почтового сервиса StartMail, пока 23 января Роскомнадзор не заблокировал его на территории России.
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В 2019 году продажи автомобилей в Петербурге упали на 4 %

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Представитель России на Евровидении-2020 выступит в первом полуфинале конкурса.
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Надежда Ангарская станет участницей шоу «Последний герой»

Надежда Ангарская стала одной из участниц шоу, желая похудеть и одержать победу.
Дни24 вчера в 07:58
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На ремонт терапевтического отделения Удорской больницы требуется около 7,5 млн рублей

Как отметил главврач Александр Полюхович, на ремонт отделения требуется около 7,5 млн рублей. Все необходимые документы имеются.
Комиинформ 03:31
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Бывший директор фабрики «Меньшевик» оправдан присяжными

Экс-директор московской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника, оправдан присяжными, передает ТАСС.
Российская газета вчера в 15:21
Политика

Россия отреагировала на сорванный визит депутатов Нидерландов

Ранее нидерландская NOS сообщила, что законодатели второй палаты Генеральных Штатов решили не ехать в Россию с официальным визитом, так как депутат от партии «Демократы 66» Сьюрд Сьюрдсма оказался в черном списке Москвы.
Lenta.ru вчера в 13:35
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На Украине водителя автобуса уволили из-за сериала на русском языке

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Фанаты «Манчестер Юнайтед» напали на дом вице-президента клуба

Фанаты клуба английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» совершили нападение на дом исполнительного вице-президента клуба Эда Вудворда, которого считают главной причиной неудачного выступления команды.
РБК 01:40
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева выложила в социальные сети откровенный снимок

В подписи к снимку Бочкарева предложила подписчикам поговорить о том, как для них проходит воскресный вечер.
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Общество

Пенсию в 200 тысяч рублей омскому экс-губернатору признали законной

РИА Новости вчера в 04:01
Политика

Белашко раскритиковал выступление Зеленского в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Польше с русофобской речью, которую будто бы позаимствовал у своего предшественника Петра Порошенко, отметил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.
Экономика сегодня 27 января в 18:30
Гаджеты

Производитель электроники AMD резко увеличил доходы за 2019 год

На 50% увеличила прибыль за четвертый квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года корпорация AMD, 28 января сообщается в годовом финансовом отчете компании.
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Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости 27 января в 07:37
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В Новосибирске зарезали беременную девушку в подъезде

В Новосибирске местный житель напал с ножом на беременную женщину в подъезде и убил ее.
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В РФ появится новый бренд бюджетных телевизоров

В РФ станет предоставлять свою продукцию новый бренд, выпускающий бюджетные телевизоры.
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Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
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