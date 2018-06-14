Здоровье

Lenta.ruLenta.ruНазван возможный срок появления коронавируса в России

Возможный срок назвал заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов, сообщает «Фармацевтический вестник». Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
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с чего всё началось

В центре Минздрава назвали сроки появления китайского коронавируса в России

Российская вакцина уже в разработке, следует из презентации. Вирус в России Подробно угрозу нового коронавируса (2019-nCoV) разобрал Владимир Чуланов, заместитель директора ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний" Минздрава.
Фармацевтический вестник16:08

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В центре Минздрава назвали сроки появления китайского коронавируса в России

Фармацевтический вестник16:08

Эксперт Минздрава назвал высоким риск появления коронавируса в России

РБК16:00

Назван возможный срок появления коронавируса в России

Lenta.ru16:58

Специалисты Минздрава ждут появления коронавируса в России в середине февраля

Коммерсантъ18:22

Врачи спрогнозировали сроки появления коронавируса в России и оценили риск эпидемии

URA.Ru19:25

Эксперт Минздрава назвал возможный срок появления коронавируса в РФ

REGNUM20:16

Эксперт назвал дату прихода коронавируса в Россию

EastRussia20:19
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Шоу-бизнес

Бузова стала женой блогера из Новосибирска

Сиб.фм вчера в 20:42
Политика

Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
РИА Новости 13:26
Политика

МИД разъяснил ситуацию с договором с США о Беринговом проливе

Обсуждение ситуации вокруг договора с США по Беринговому проливу прошло в понедельник, соглашение продолжает действовать во временном режиме, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
РИА Новости вчера в 05:49
Общество

В Гонконге разработали вакцину против коронавируса

Исследовательская группа из Гонконга разработала вакцину против коронавируса, сообщает китайская газета South China Morning Post со ссылкой на микробиолога Гонконгского университета.
РИА Новости 12:57
Культура

Названы главные загадки «Гарри Поттера»

Lenta.ru 11:53
Авто

Электрический пикап General Motors: первое изображение

Motor 02:57
Общество

США могут приостановить авиасообщение с Китаем из-за коронавируса

Белый дом рассматривает возможность приостановки авиасообщения с Китаем из-за распространения нового типа коронавируса, сообщает CNBC со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 18:48
Политика

Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" о "встрече" Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, которая якобы состоялась во Львове перед началом Второй мировой войны.
РИА Новости 14:39
Музыка

Россия выступит в первом полуфинале Евровидения-2020

Представитель России на Евровидении-2020 выступит в первом полуфинале конкурса.
РИА Новости 13:53
Армия и оружие

Террористы атаковали нефтяные объекты в Сирии

News.ru вчера в 13:17
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru вчера в 09:00
Происшествия

Убившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым

Российская газета 09:49
Здоровье

80 классов в школах Приморья закрыты на карантин из-за гриппа

Во Владивостоке карантин объявлен в 37 классах 13 школ.
Интерфакс - Россия 20:02
Экономика

Конкуренты на цепи: почему Си Цзиньпин пошел на сделку с Трампом

Масштабы первой фазы торговой сделки между США и КНР поразили многих: согласно договоренностям, Китай в ближайшие два года дополнительно закупит американские товары и услуги на $200 млрд, из этой суммы $52,4 млрд придется на энергоносители и около $32 млрд — на сельхозпродукцию.
РБК 03:24
Шоу-бизнес

Ирина Шейк рассказала о расставании с Брэдли Купером

Российская супермодель Ирина Шейк рассказала о расставании с американским актером Брэдли Купером.
Lenta.ru вчера в 15:05
Политика

Аббас ответил на план Трампа, заявив, что Иерусалим не продается

Предложенный Трампом план, согласно которому должны быть созданы два государства – арабское со столицей во восточной части восточного Иерусалима, и еврейское со столицей в неделимом Иерусалиме, по словам Аббаса, будет отправлен палестинским народом «в корзину истории».
Политика Сегодня 15:37
Гаджеты

Дизайн нового iPhone 12 показали на видео

Apple представит новое поколение своих флагманских смартфонов — iPhone 12 уже в этом году.
ToDay News Ufa 03:55
Авто

Nissan представит новый кроссовер Nissan Qashqai этой осенью

Японский автопроизводитель Nissan представит кроссовер Nissan Qashqai нового поколения на международном автосалоне во Франкфурте в сентябре 2020 года.
Автоновости дня 11:12
Экономика

Дефицит китайской электроники ожидается в РФ из-за вируса

Именно перед праздниками в России отмечается всплеск продаж китайской продукции, которая занимает 60% рынка, сообщает РБК.
News.ru 18:25
Происшествия

Самарский депутат заказала убийство мужа

Женщины встретились с фейковым киллером в кафе, где предложили ему совершить убийство человека за 400 тысяч рублей.
RuNews24.ru 19:35
Экономика

Минтруд предложил снизить прожиточный минимум

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Коммерсантъ 10:42
Армия и оружие

Транспортные самолёты Ил-112В получат модернизированные шасси

До окончания 2020 года Воронежское самолетостроительное общество (ВАСО), выпускающее транспортные самолеты Ил-112В, получит усовершенствованные гидроцилиндры и шасси.
Военное обозрение 09:13
Шоу-бизнес

В семье жены Никиты Преснякова произошло пополнение

Никита и Алёна постоянно подчеркивают, что детей они действительно планируют, но только никаких конкретных сроков пополнения в семье очертить не могут.
Bimru.ru 02:57
Футбол

«Монако» с Головиным вылетел из Кубка Франции

В матче 1/8 финала Кубка Франции по футболу "Монако" проиграл на своем поле "Сент-Этьену" (0:1) и завершил выступление в турнире.
Российская газета 17:08
Авто

Эксперт перечислил ошибки при торможении в гололед

Автоновости дня вчера в 22:54
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева выложила в социальные сети откровенный снимок

В подписи к снимку Бочкарева предложила подписчикам поговорить о том, как для них проходит воскресный вечер.
ИнфоСМИ 03:37
Экономика

Внешняя торговля РФ упала впервые с 2016 года

В динамике внешней торговли РФ наблюдаются и положительные сдвиги — так, продажи несырьевых неэнергетических товаров за границу заняли более значительную часть в структуре российского экспорта.
Известия 16:53
Происшествия

Более 10 вагонов с углем сошли с рельсов под Ангарском

По меньшей мере 10 вагонов с углем сошли с рельсов в районе станции Мегет в Иркутской области.
Вести.Ru 02:10
Происшествия

В Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену

РИА Новости 10:28
Происшествия

На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками

На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.
Известия 25 января в 22:20
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