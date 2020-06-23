Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит: в 2021 году 17 432 рубля, в 2022 году - 18 357 рублей, в 2023 году - 19 283 рубля. То есть ежегодно пенсия будет расти более чем на тысячу рублей.

с чего всё началось

Как передаёт «Российская газета» со ссылкой на документ, подготовленный Министерством труда и социальной защиты, размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров составит в 2021 году 6,3%; в 2022 году — 5,9%; в 2023 году — 5,6%.

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