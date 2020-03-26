Коронавирус
РИА НовостиНазван возраст заболевших коронавирусом в Москве
Всего в столице подтверждено 212 новых случаев. Среди них 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет. Положительный диагноз на COVID-19 также зафиксирован у 17 детей.
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Общество
Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина
Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Здоровье
Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии
32 пациента, которые лечатся от коронавируса в России, находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС слова министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Политика
Зариф обвинил США в «медицинском терроризме»
«Применение Соединёнными Штатами Америки экономического и медицинского терроризма против Ирана приобрело различные формы», — написал иранский министр в статье для газеты «Коммерсантъ».
Политика
Госдума может принять проект расширения полномочий правительства
Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что будет предлагать рассмотреть проект о расширении полномочий кабмина из-за COVID-19 во втором и третьем чтениях также во вторник, это регламентом не запрещено.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $23 за баррель
Стоимость нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась в 10.58 мск до $22,8/барр.
Происшествия
В Крыму возбуждено уголовное дело за нарушение карантина
Первое уголовное дело за нарушение режима самоизоляции возбудили в отношении жителя РК.
Общество
Вступление в силу закона о видеофиксации техосмотра автомашин отложат
Планировалось, что в июне 2020 г. вступит в силу федеральный закон, меняющий практику покупки диагностических карт совместно с полисом ОСАГО.
Экономика
«Роснефть» продала правительству России активы в Венесуэле
«Роснефть» продала компании «Роснефтегаз», которая принадлежит правительству, все свои активы в Венесуэле.
Общество
В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Происшествия
Двух членов ЛДПР обвинили в хищении денег партии
Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявили обвинения в хищении денег молодежных организаций партии, сообщает пресс-служба МВД.
Общество
Губерниев пристыдил Резцову за нарушение карантина
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал трёхкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову за нарушение режима карантина во время пандемии COVID-19.
Здоровье
Коронавирус на Украине набирает обороты - число зараженных выросло вдвое
За двое последних суток число больных коронавирусом на Украине увеличилось вдвое.
Общество
Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости
Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Общество
На «России 1» отменили дневные выпуски ток-шоу со Скабеевой
Российский государственный медиахолдинг ВГТРК решил частично отказаться от информационных ток-шоу в эфире канала «Россия 1». Как сообщили изданию «Подъем» в пресс-службе компании, отмененные выпуски заменят сериалами.
Общество
В Калининградской области вводится режим полной самоизоляции
Interfax-Russia.ru - Правительство Калининградской области вводит режим полной самоизоляции, сообщил журналистам губернатор региона Антон Алиханов в понедельник.
Общество
Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы
Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.
Общество
В Тульской области подтвержден еще один случай коронавируса
В Тульской области подтвержден еще один случай коронавируса. Вирусом заболела жительница Тулы.
Биатлон
У российской биатлонистки Халиуллиной нашли коронавирус
Технологии
Huawei хочет вернуть в смартфоны сервисы Google
Ричард Ю, который является исполнительным директором Huawei Consumer Business Group, в недавнем интервью сообщил, что компания надеется вернуть сервисы Google на свои смартфоны.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 1,8 тыс. человек
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 302 и сейчас составляет 1836 человек в 71 регионе страны.
Общество
Собянин пообещал ужесточить контроль за передвижениями москвичей
Информационные системы, которые позволят столичным властям жестче контролировать передвижение москвичей, могут заработать к концу недели, заявил Сергей Собянин.
Шоу-бизнес
Эмили Ратаковски снялась обнажённой, скрывшись за прозрачной шторой
В кадре, опубликованном в Stories Instagram, полностью обнажённая девушка позирует в оконном проёме за бежевой шторой, которая при этом её практически не скрывает из-за своей прозрачности.
Политика
Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии
Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Волейбол
«Локомотив» и «Динамо» стали чемпионами России по волейболу
Здоровье
Еще две петербургские больницы начали прием больных пневмонией
Еще два петербургских медицинских учреждения перепрофилировались для лечения внебольничной пневмонии – это госпиталь для ветеранов войн на Старорусской улице и городская многопрофильная больница №2. Об этом сообщили 30 марта в пресс-службе Смольного.
Общество
В России за сутки выявили еще 302 случая заражения коронавирусом
Хотя бы по одному больному коронавирусной инфекцией выявлено уже в 71 из 85 регионов России, общее число случаев заражения в России увеличилось до 1836.
Шоу-бизнес
Кудрявцева рассказала о вечеринке с зараженным Лещенко
Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.
Происшествия
Жителю Заполярья пригрозили уголовным делом за нарушение карантина
В Мурманской области житель города Апатиты привез с Кубы коронавирус.
Здоровье
Минздрав рассказал о режиме работы саратовских больниц
Прием пациентов с экстренными показаниями или с острыми заболеваниями будет организован в штатном режиме.