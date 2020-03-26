Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНазван возраст заболевших коронавирусом в Москве

Всего в столице подтверждено 212 новых случаев. Среди них 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет. Положительный диагноз на COVID-19 также зафиксирован у 17 детей.
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Штаб: Большинство новых заболевших коронавирусом в Москве - молодые люди от 18 до 40 лет

Агентство Москва05:36

Количество заболевших коронавирусом в Москве, последние новости на 30 марта 2020: 212 новых случаев за сутки

Комсомольская правда05:49

В Москве среди новых заболевших коронавирусом большинство - молодые люди

Газета.Ru05:45

Большинство новых заболевших коронавирусом в Москве моложе 40 лет

Коммерсантъ05:45

Большинством новых заразившихся вирусом в Москве оказались люди до 40 лет

РБК06:02

В Москве за сутки заразилось коронавирусом 212 человек, половина из них - люди до 40 лет

Весьма05:35

Назван возраст заболевших коронавирусом в Москве

РИА Новости06:00
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Общество

Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина

Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Российская газета 03:46
Здоровье

Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии

32 пациента, которые лечатся от коронавируса в России, находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС слова министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Ведомости 04:54
Политика

Зариф обвинил США в «медицинском терроризме»

«Применение Соединёнными Штатами Америки экономического и медицинского терроризма против Ирана приобрело различные формы», — написал иранский министр в статье для газеты «Коммерсантъ».
RT на русском 03:53
Политика

Госдума может принять проект расширения полномочий правительства

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что будет предлагать рассмотреть проект о расширении полномочий кабмина из-за COVID-19 во втором и третьем чтениях также во вторник, это регламентом не запрещено.
РИА Новости 04:38
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $23 за баррель

Стоимость нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась в 10.58 мск до $22,8/барр.
Ведомости 04:10
Происшествия

В Крыму возбуждено уголовное дело за нарушение карантина

Первое уголовное дело за нарушение режима самоизоляции возбудили в отношении жителя РК.
Krym.News 04:29
Общество

Вступление в силу закона о видеофиксации техосмотра автомашин отложат

Планировалось, что в июне 2020 г. вступит в силу федеральный закон, меняющий практику покупки диагностических карт совместно с полисом ОСАГО.
Ведомости 00:53
Экономика

«Роснефть» продала правительству России активы в Венесуэле

«Роснефть» продала компании «Роснефтегаз», которая принадлежит правительству, все свои активы в Венесуэле.
Телеканал RTVI вчера в 08:05
Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Российская газета вчера в 13:06
Происшествия

Двух членов ЛДПР обвинили в хищении денег партии

Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявили обвинения в хищении денег молодежных организаций партии, сообщает пресс-служба МВД.
Коммерсантъ 03:45
Общество

Губерниев пристыдил Резцову за нарушение карантина

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал трёхкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову за нарушение режима карантина во время пандемии COVID-19.
News.ru 00:04
Здоровье

Коронавирус на Украине набирает обороты - число зараженных выросло вдвое

За двое последних суток число больных коронавирусом на Украине увеличилось вдвое.
Российский Диалог 27 марта в 05:33
Общество

Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости

Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Вести.Ru вчера в 16:54
Общество

На «России 1» отменили дневные выпуски ток-шоу со Скабеевой

Российский государственный медиахолдинг ВГТРК решил частично отказаться от информационных ток-шоу в эфире канала «Россия 1». Как сообщили изданию «Подъем» в пресс-службе компании, отмененные выпуски заменят сериалами.
Lenta.ru 05:34
Общество

В Калининградской области вводится режим полной самоизоляции

Interfax-Russia.ru - Правительство Калининградской области вводит режим полной самоизоляции, сообщил журналистам губернатор региона Антон Алиханов в понедельник.
Интерфакс - Россия 06:23
Общество

Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы

Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.
Гарант 03:53
Общество

В Тульской области подтвержден еще один случай коронавируса

В Тульской области подтвержден еще один случай коронавируса. Вирусом заболела жительница Тулы.
Первый Тульский 05:26
Биатлон

У российской биатлонистки Халиуллиной нашли коронавирус

ProstoProSport 05:50
Технологии

Huawei хочет вернуть в смартфоны сервисы Google

Ричард Ю, который является исполнительным директором Huawei Consumer Business Group, в недавнем интервью сообщил, что компания надеется вернуть сервисы Google на свои смартфоны.
The GEEK 05:04
Общество

Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 1,8 тыс. человек

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 302 и сейчас составляет 1836 человек в 71 регионе страны.
Будущее России. Национальные проекты 05:02
Общество

Собянин пообещал ужесточить контроль за передвижениями москвичей

Информационные системы, которые позволят столичным властям жестче контролировать передвижение москвичей, могут заработать к концу недели, заявил Сергей Собянин.
РИА Новости 04:56
Шоу-бизнес

Эмили Ратаковски снялась обнажённой, скрывшись за прозрачной шторой

В кадре, опубликованном в Stories Instagram, полностью обнажённая девушка позирует в оконном проёме за бежевой шторой, которая при этом её практически не скрывает из-за своей прозрачности.
Discover24 27 марта в 14:38
Политика

Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Газета.Ru 05:22
Волейбол

«Локомотив» и «Динамо» стали чемпионами России по волейболу

Российская газета 28 марта в 09:23
Здоровье

Еще две петербургские больницы начали прием больных пневмонией

Еще два петербургских медицинских учреждения перепрофилировались для лечения внебольничной пневмонии – это госпиталь для ветеранов войн на Старорусской улице и городская многопрофильная больница №2. Об этом сообщили 30 марта в пресс-службе Смольного.
Piter.tv 05:46
Единоборства

Нурмагомедов сообщил о возможном срыве его боя с Фергюсоном

РБК 06:09
Общество

В России за сутки выявили еще 302 случая заражения коронавирусом

Хотя бы по одному больному коронавирусной инфекцией выявлено уже в 71 из 85 регионов России, общее число случаев заражения в России увеличилось до 1836.
РБК 05:27
Шоу-бизнес

Кудрявцева рассказала о вечеринке с зараженным Лещенко

Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.
NewInform вчера в 13:55
Происшествия

Жителю Заполярья пригрозили уголовным делом за нарушение карантина

В Мурманской области житель города Апатиты привез с Кубы коронавирус.
Российская газета 04:43
Здоровье

Минздрав рассказал о режиме работы саратовских больниц

Прием пациентов с экстренными показаниями или с острыми заболеваниями будет организован в штатном режиме.
СаратовБизнесКонсалтинг 04:11
Как работают Яндекс.Новости?
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