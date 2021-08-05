Кому удалось заработать на главном препарате страны С начала 2021 года разработчик самой доступной сегодня для россиян вакцины "Спутника V" — НИЦЭМ имени Гамалеи — разместил контракты на ее выпуск более чем на 95 млрд руб. Пока в обороте находится объем, эквивалентный 57 млрд руб. Как выяснил "Ъ", из этой суммы почти 60% приходится на структуры "Фармстандарта" Виктора Харитонина.

Коммерсантъ 18:35