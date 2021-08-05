Будьте в Плюсе

Назван заработавший на производстве «Спутника V» миллиардер

По информации издания, с января по август центр Гамалеи разместил в России 11 контрактов на производство 90,2 миллиона доз вакцины, общей стоимостью 95,2 миллиардов рублей.
Lenta.ru
Крупнейший контракт на 33,5 миллиардов появился на портале госзакупок в августе.
Lenta.ru
Например, «Лекко» вывела в оборот вакцины на 6,1 млрд рублей, «Генериум» — на 6,5 млрд рублей, а «Биокад», которым также заинтересован «Фармстандарт», выпустил «Спутника V» на 2,2 млрд рублей.
URA.Ru
«Биокад» выпустил вакцину еще на 2,2 миллиарда рублей или 3,8 процента от общего объема доз, находящихся в обороте.
Lenta.ru

С чего всё началось

Спутники вакцинации

Кому удалось заработать на главном препарате страны С начала 2021 года разработчик самой доступной сегодня для россиян вакцины "Спутника V" — НИЦЭМ имени Гамалеи — разместил контракты на ее выпуск более чем на 95 млрд руб. Пока в обороте находится объем, эквивалентный 57 млрд руб. Как выяснил "Ъ", из этой суммы почти 60% приходится на структуры "Фармстандарта" Виктора Харитонина.
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