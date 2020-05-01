В качестве альтернативы медицинским маскам врачи предложили пластиковый щиток в качестве альтернативы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой Medicalxpress. В Университете Айовы рассказали, что это средство для защиты от коронавируса используется многими медицинскими работниками.

Названа альтернатива маскам для защиты от коронавируса

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