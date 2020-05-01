Коронавирус

Мой БрянскМой БрянскНазвана альтернатива маскам для защиты от коронавируса

В качестве альтернативы медицинским маскам врачи предложили пластиковый щиток в качестве альтернативы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой Medicalxpress. В Университете Айовы рассказали, что это средство для защиты от коронавируса используется многими медицинскими работниками.
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Названа эффективная альтернатива медицинской маске

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Найдена эффективная альтернатива маскам для защиты от коронавируса

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Врачи оценили альтернативу медицинским маскам для защиты от коронавируса

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Найдена замена медицинским маскам для защиты от коронавируса

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