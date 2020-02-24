Гаджеты

Российская газетаРоссийская газетаНазвана цена и дата старта продаж в России Honor View 30 Pro

В России в продаже смартфон появится 3 марта по цене 36 990 рублей. Также был представлен "прокачанный" смартфон 9X. Pro-версия получила 6,59-дюймовый экран без вырезов, спрятанную в корпус селфи-камерой и тройной 48 Мп AI-камерой.
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В Европе представлен доступный флагман Honor V30 Pro

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