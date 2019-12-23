Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи начнутся в России в 2020 году, будет стоить 1 349 900 рублей. Такую цену получит переднеприводный Seltos с бензиновым атмосферным двигателем 2,0 MPI и клиноцепным вариатором Smartstream IVT в комплектации Luxe, сообщает пресс-служба корейской марки.

Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России

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