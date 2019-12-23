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Автоновости дняНазвана цена на новый кроссовер Kia Seltos в России
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи начнутся в России в 2020 году, будет стоить 1 349 900 рублей. Такую цену получит переднеприводный Seltos с бензиновым атмосферным двигателем 2,0 MPI и клиноцепным вариатором Smartstream IVT в комплектации Luxe, сообщает пресс-служба корейской марки.
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Российский Kia Seltos представлен в новой фотогалерее прямиком с завода
AvtoVolgograda.ru21 декабря в 05:36
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В Тулуне при пожаре погибли 8-летний мальчик и его бабушка
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Происшествия
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Как заявил один из исследователей Джон Гордон, американская артиллерия атрофирована в отличие от российской.
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Глава МИД Китая назвал отношения с Россией «эталоном»
Глава МИД Китая Ван И в эфире местного телеканала сказал, что сейчас отношения Пекина с Москвой можно смело назвать самыми тесными, стабильными и зрелыми.