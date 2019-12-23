Авто
ФАННазвана цена на новый кроссовер Kia Seltos в России
Автомобиль Kia Seltos в комплектации Luxe появится на российском рынке в 2020 году. Стоимость такого автомобиля начнется от 1 349 900 рублей, сообщает сайт автопроизводителя.
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Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
Общество
Елена Малышева показала квартиру, в которой живет в Лондоне
Из интерьера лондонских апартаментов популярного врача поразило то, что кровать расположена слишком высоко, а мусор нужно выкидывать в специальное отверстие в столе.
Происшествия
Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков
Один из московских судов рассмотрит уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу "Счастливы вместе", которую ранее задержали с кокаином.
Политика
В ЕС раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту
«Российская Федерация завершила строительство железнодорожного участка Крымского моста и открывает железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом без согласия Украины», — говорится в сообщении.
Происшествия
Четверо офицеров СБУ Украины убиты в Закарпатье
По информации украинских СМИ, оперативная группа СБУ выполняла задание трафику контрабанды через так называемый "частный участок" границы Украины с Венгрией и Румынией, где местные контрабандисты выкупили и построили множество частных домовладений непосредственно вдоль границы, через которые и осуществлялась контрабанда из Украины.
Политика
Кадыров заявил, что закон о домашнем насилии разрушает институт семьи
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что закон о домашнем насилии способен разрушить институт семьи в России.
Общество
Власти выделят 3 млрд рублей на интернет-проекты для молодёжи
Для проекта предложено несколько тем: о ветеранах, многообразии культур, волонтёрском движении, об успехах в культуре, спорте, бизнесе, а также об образовательных конкурсах и форумах.
Политика
Компартия Чехии призвала главу МИД к отставке из-за голосования по резолюции ООН о нацизме
"Считаю это нашим международным позором и полным провалом [в работе] главы чешской дипломатии, который должен немедленно подать в отставку или также немедленно быть освобожден со своего поста", - подчеркнул политик.
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат
Третья строчка - еще один экс-лидер, приключенческая комедия со Скалой Джонсоном "Джуманджи: Новый уровень" (Jumanji: The Next Level) - 151,3 млн рублей за неделю и более 820 млн общей кассы.
Футбол
Игрок «Зальцбурга» перенес в октябре инсульт на тренировке
Защитник "Зальцбурга" Патрик Фаркаш рассказал о том, что перенес инсульт на тренировке в октябре, сообщает ESPN.
Политика
Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией
Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Общество
Шестилетняя британка купила открытку с посланием из китайской тюрьмы
Шестилетняя жительница Великобритании обнаружила на одной из открыток, купленных на Рождество, послание от иностранцев, отбывающих наказание в китайской тюрьме.
Политика
Трампу захотели предъявить новые обвинения в рамках импичмента
Демократы захотели предъявить президенту США Дональду Трампу новые обвинения в рамках импичмента.
Армия и оружие
США перебросили крупную партию вооружения на Украину
Как сообщает «News Front», на территорию Львовской области Украины прибыла крупнейшая партии американского вооружения.
Кино
Драма «Елена» Звягинцева вошла в список 50 лучших фильмов десятилетия
Американский журнал Rolling Stone внес драму «Елена» российского режиссера Андрея Звягинцева в список, состоящий из 50 лучших фильмов уходящего десятилетия, сравнив ее с работами Хичкока.
Общество
Минкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету»
«Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил Соколов.
Кино
Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию киноленты в Full HD качестве.
Кино
Режиссер Терри Гиллиам заявил о ненависти к «Черной пантере»
Режиссер Терри Гиллиам, который известен своими фильмами «12 обезьян», «Страна приливов», «Бразилия» заявил, что ненавидит «Черную пантеру».
Политика
Песков: Россия ответит США на санкции против «Северного потока — 2»
Россия ответит на санкции Соединённых Штатов против «Северного потока — 2». Об этом 23 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.
Футбол
«Спартак» признан лучшим клубом России в истории Лиги чемпионов
Что касается лучших клубов в истории Лиги чемпионов, то сильнейшим признан рекордсмен по числу побед в этом турнире (13 титулов) - мадридский "Реал".
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Здоровье
Алексей Семенов: «В школах Якутска введен не карантин, а ограничения»
Как сообщил YakutiaDaily начальник столичного управления образования Алексей Семенов, в школах Якутска введен не карантин, а ограничительные мероприятия.
Экономика
В ПФР разъяснили порядок индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Порядок индексации пенсий работающих пенсионеров разъяснил председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Общество
Температура в Москве установила рекорд за 140 лет метеонаблюдений
"Воздух в Москве к вечеру понедельника прогрелся до плюс 6,2 градусов, что на 0,3 градуса выше прежнего рекорда для 23 декабря, установленного в 2015 году", - сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро.
Политика
Глава «Нафтогаза» допустил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко допустил невыполнение обещаний России по транзиту газа после отзыва исков против «Газпрома».
Политика
Кадыров заявил о непричастности России к убийству боевика в Берлине
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что убийство боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине никакого отношения к республике не имеет, а тем, кто думает иначе, следует доказать это.
Общество
Обильное потоотделение ночью может сигнализировать об онкологии
Как сообщает ToDay News Ufa, повышенное потоотделение или гипергидроз является признаком ряда заболеваний.
Политика
Путин назвал стратегическим перенос железной дороги от побережья Сочи
Европейские страны пришли к тому, что отодвинули железную и автомобильную дороги от побережья, обратил внимание президент.