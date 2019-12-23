Автомобиль Kia Seltos в комплектации Luxe появится на российском рынке в 2020 году. Стоимость такого автомобиля начнется от 1 349 900 рублей, сообщает сайт автопроизводителя.

Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России

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