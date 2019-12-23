Авто
ФАННазвана цена на новый кроссовер Kia Seltos в России
Автомобиль Kia Seltos в комплектации Luxe появится на российском рынке в 2020 году. Стоимость такого автомобиля начнется от 1 349 900 рублей, сообщает сайт автопроизводителя.
Читать в источнике
Оценить61
Подробнее о событии
Показать все источники
Российский Kia Seltos представлен в новой фотогалерее прямиком с завода
AvtoVolgograda.ru21 декабря в 05:36
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 21:40, Ашберн
Транспорт
Первый поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга
Общество
В России проходят учения по устойчивой работе Рунета
Учения по обеспечению устойчивой работы Рунета начались в России в понедельник, 23 декабря.
Авто
Renault отзовет в России почти 80 тысяч машин
Авто
Lincoln Aviator получил щётки стеклоочистителей с подогревом
Для своих автомобилей автопроизводитель внедрил щётки стеклоочистителей с подогревом, которые предложат для начала в кроссовере Lincoln Aviator.
Армия и оружие
В результате перестрелки в Донбассе погибли трое нацистов и боевик ВСУ
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Армия и оружие
Сирийская армия установила контроль над населенным пунктом ат-Тах
Происшествия
Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе
Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях.
Политика
В России ответили на претензии ЕС из-за Крымского моста
Происшествия
В Подмосковье загорелся цех по переработке резины
«В 02:50 произошел пожар в цехе по переработке резины на территории промзоны по адресу: Раменский р-н, д. Чулково Московской области», — сказали в ведомстве.
Происшествия
Российские власти освободили пять японских судов, задержанных у Курил
Телеканал NHK со ссылкой на источник в МИД Японии сообщил, что российские пограничники задержали для досмотра японские рыболовецкие суда, часть из которых принадлежит кооперативу в городе Немуро (северная префектуры Хоккайдо).
Гаджеты
Смартфоны Samsung и Apple признали опасными для здоровья
В США известным компаниям-производителям Apple и Samsung грозят серьезные судебные иски.
Гаджеты
В РЖД перейдут на смартфоны с отечественной ОС
В РЖД перейдут на смартфоны с отечественной операционной системой "Аврора".
Происшествия
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Биатлон
Олимпийский чемпион по биатлону Тихонов назвал Губерниева шоуменом
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал спортивного комментатора Дмитрия Губерниева шоуменом.
Политика
Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко предположил, что Россия якобы может отказаться от транзита газа, если Киев отзовет иски против "Газпрома".
Футбол
«Спартак» признан лучшим клубом России в истории Лиги чемпионов
Что касается лучших клубов в истории Лиги чемпионов, то сильнейшим признан рекордсмен по числу побед в этом турнире (13 титулов) - мадридский "Реал".
Экономика
«Ростелеком» допустил вхождение в Фонд развития интернет-инициатив
Что сделка даст "Ростелекому" Опрошенные РБК эксперты полагают, что коммерческий интерес госкомпании в этой сделке зависит от того, на что пойдет 1 млрд руб. Основатель инвестиционной компании A. Partners Алексей Соловьев напомнил, что у ФРИИ было два основных направления — акселератор и посевные инвестиции.
Общество
Россию ждут новые экзамены на водительские права
Постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Политика
МИД РФ ответил на обвинения Польши в искажении истории Второй мировой
«Именно представители Варшавы много лет подрывали и работу экспертов, и двусторонние отношения», — сказала спикер дипломатического ведомства ТАСС, комментируя заявление польских коллег в связи со словами президента Российской Федерации Владимира Путина касательно начала и хода Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
"Зачем языком трепать?": Попов резко ответил на слова Наргиз о России
Телеведущий Евгений Попов раскритиковал певицу Наргиз Закирову за пренебрежительные слова о России.
Кино
Режиссер Терри Гиллиам заявил о ненависти к «Черной пантере»
Режиссер Терри Гиллиам, который известен своими фильмами «12 обезьян», «Страна приливов», «Бразилия» заявил, что ненавидит «Черную пантеру».
Политика
Глава МИД КНР назвал отношения с Россией «эталоном сотрудничества»
Комбинацию российско-китайских отношений можно заслуженно назвать самыми тесными, зрелыми, прочными и стабильными отношениями между двумя державами, — цитирует РИА Новости слова главы МИДа КНР.
Политика
Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте
Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила дочь Теону с 4-летием
Телеведущая Ксения Бородина поздравила свою дочь Теону с днем рождения, сегодня наследница звезды и бизнесмена Курбана Омарова отметила 4-летие.
Кино
Джеки Чан рассказал, как чуть не утонул на съемках нового фильма
Актер Джеки Чан едва не утонул на съемках фильма "Авангард", сообщает The Straits Times.
Армия и оружие
Defense Arabic: Алжир намерен купить эскадрилью Су-57
Технологии