Энергетика

Lenta.ruLenta.ruНазвана цена на российский газ для Белоруссии

31 декабря 2019 года «Газпром» и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года и дополнения к контрактам на транзит и поставку топлива, продлевающие их до 2021 года.
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Цена поставок российского газа для Белоруссии в январе-феврале текущего года сохранится на уровне 2019 года и составит $127 за 1 тыс. куб. м. Об этом 3 января изданию БелТА
 рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Белоруссии.
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