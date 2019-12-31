с чего всё началось

31 декабря 2019 года «Газпром» и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года и дополнения к контрактам на транзит и поставку топлива, продлевающие их до 2021 года.

Названа цена на российский газ для Белоруссии

Политика Кравчук поспорил с Савченко о трех разных Украинах Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что страна разделена на три части, а украинцы — нация без ДНК, которая не может найти общего корня.

Общество Над Россией пройдет метеорный дождь В ночь на субботу в Москве и области ожидается ясная погода, которая позволит наблюдать метеорный поток Квадрантиды, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Армия и оружие Сенатор-демократ просит конгресс США помешать Трампу воевать с Ираном Сенатор-демократ Тим Кейн внес на рассмотрение сената проект резолюции, нацеленный на то, чтобы президент США Дональд Трамп не мог без разрешения конгресса развязать войну с Ираном, сообщают американские СМИ в субботу.

Гаджеты HiSilicon более не является эксклюзивным поставщиком Huawei HiSilicon является крупнейшей компанией по разработке чипов в Китае, но у неё всегда был только один заказчик — Huawei.

Общество Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Авто Компания Suzuki обновила свой кроссовер Ignis Японская Suzuki разработала новую версию кроссовера Ignis, который появился на рынке в 2016 году.

Гаджеты Apple выпустит два бюджетных смартфона на смену iPhone SE Стоит отметить, что с конца 2018 по лето 2019 года инсайдеры раскрывали разную информацию про iPhone SE 2. Тогда в сети тоже опубликовывали различные рендеры и называли характеристики преемника популярного компактного смартфона, но все эти данные так и не подтвердились.

Происшествия На Украине завершили расследование дела о драке Ляшко с депутатом Прокуратура Киевской области завершила досудебное расследование по делу о драке экс-депутата Верховной рады Украины Олега Ляшко и главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса в аэропорту "Борисполь", сообщила в пятницу пресс-служба полиции.

Общество Синоптики сообщили об аномальной погоде в январе в Центральной России По данным центра погоды "Фобос", температура воздуха в Центральной России в ближайшие десять дней превысит норму на 5–8°C, что говорит о высокой вероятности аномально теплого января.

Футбол «Реал» готовит трансфер самого перспективного бразильского футболиста Уже текущей зимой ряды мадридского "Реала" должен пополнить 17-летний полузащитник "Фламенго" Рейньер, который по праву считается одним из самых талантливых юных футболистов Бразилии.