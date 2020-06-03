Дмитрий Горин вице-президент Ассоциации туроператоров России Сколько денег потребуется В июле-августе средняя стоимость турпакета на двух человек в отели Сочи и Крыма составит 20 – 30 тысяч рублей, отметил в беседе с NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), председатель комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин.

с чего всё началось

Стоимость отдыха на российских курортах не будет повышаться после пандемии коронавируса и останется на прошлогоднем уровне. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Названа цена отдыха на российских курортах после пандемии коронавируса

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