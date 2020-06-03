Коронавирус
Lenta.ruНазвана цена отдыха на российских курортах после пандемии коронавируса
Стоимость отдыха на российских курортах не будет повышаться после пандемии коронавируса и останется на прошлогоднем уровне. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
Читать в источнике
Оценить94
с чего всё началось
Дмитрий Горин вице-президент Ассоциации туроператоров России Сколько денег потребуется В июле-августе средняя стоимость турпакета на двух человек в отели Сочи и Крыма составит 20 – 30 тысяч рублей, отметил в беседе с NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), председатель комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин.News.ru01:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 05:55, Ашберн
Политика
Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма
Обсуждение украинскими политиками вопроса o поставках воды в Крым является концом "национальной идеи" об освобождении полуострова, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.
Известия вчера в 21:38
Политика
ЦИК разъяснила разницу между информацией и агитацией по поправкам
Москва, 3 июня 2020, 12:24 — REGNUM Проведение агитационной компании за или против внесения поправок к Конституцию РФ не предусмотрено законом о проведении общероссийского голосования по изменениям в Основной закон страны.
REGNUM 05:24
Общество
Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости 02:30
Здоровье
178 новых заражений коронавирусом выявили в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на среду, 3 июня в Ростовской области еще у 178 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:51
Космос
Россия отложила космические пуски, планировавшиеся в июне
Россия пересмотрела планы по осуществлению космических пусков по гражданским и военным программам в текущем месяце.
3DNews 03:55
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском вчера в 07:58
Здоровье
Россельхознадзор назвал симптомы COVID-19 у домашних животных
Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, способен поражать не только человека, но и домашних животных, говорится в материале, подготовленном специалистами подведомственных Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» и ФГБУ «Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов».
РБК 05:00
Политика
Суд арестовал украинского военного, нарушившего госграницу в Крыму
Ранее сообщалось, что пограничники в Крыму задержали украинского военного Евгения Добринского за нарушение госграницы России, он был пьян.
РИА Новости 05:42
Армия и оружие
National Interest оценил растущую мощь Тихоокеанского флота РФ
В США оценили модернизацию Тихоокеанского флота ВМФ России.
Российская газета 05:32
Общество
Паломники все же пошли в Великорецкий крестный ход
Паломники все же пошли в Великорецкий крестный ход.
Эхо Москвы в Кирове 04:30
Здоровье
10850 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области
По информации на 3 июня, за последние сутки число подтвержденных диагнозов в Нижегородской области увеличилось на 347.
ТаракаНН 04:37
Общество
Сенатор Керимов подал в суд на Forbes
Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов подал иски о защите чести и достоинства к журналу Forbes, изданию «Наша версия» и газете «Ведомости».
BFM.ru 04:42
Общество
В России выявили 8536 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 8536 человек с подтвержденным COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:54
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Политика
Шойгу рассказал о подготовке парадов Победы в России
Парады к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдут 24 июня в девяти городах-героях и 19 городах, где располагаются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
РИА Новости вчера в 05:25
Политика
Сенат Польши принял новые правила проведения президентских выборов
Новые правила проведения президентских выборов в условиях пандемии коронавируса принял сенат Польши. Голосование пройдет по смешанному типу.
Вести.Ru вчера в 00:15
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Общество
ВОЗ дала оценку ситуации с коронавирусом в России
Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге дал оценку ситуации с распространением коронавируса в России.
Lenta.ru 05:01
Культура
Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
Накануне.Ru 01:19
Общество
Еще 94 человека заболели коронавирусом в Саратовской области
На 3 июня в Саратовской области у 3 363 человек подтверждено заражение коронавирусом.
Kursk.com 03:30
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия вчера в 15:21
Происшествия
В Индии похороненный заживо сам выбрался из могилы
Газета.Ru 02:56
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM вчера в 04:49
Армия и оружие
Россия определила главные угрозы в стратегии ядерного сдерживания
"Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", - отмечается в документе.
Газета.Ru вчера в 12:12
Здоровье
В ЯНАО умер еще один пациент с коронавирусом
Всего в ЯНАО подтверждено 2479 случаев COVID-19. Число скончавшихся пациентов выросло до 11 человек.
URA.Ru 04:44
Авто
Краснодарец собрал шестиметрового паука из Lada Priora
Житель Краснодара Вага Микаэлян показал свое новое изобретение, так называемую Lada Priora – "Паук".
Народные новости вчера в 13:13
Кино
Вышел трейлер хоррора с участием Эмилии Кларк
Актриса, которая сыграла Дейенерис из дома Таргариенов и Матерь Драконов в сериале «Игра Престолов», также известна по ролям в фильмах «До встречи с тобой», «Голос из камня».
ГЛАС.RU 04:20
Наука
Тайну происхождения свитков Мертвого моря раскрыл анализ ДНК
Исследование ДНК шкур животных, на которых были написаны свитки Мертвого моря, привело к удивительным результатам.
Южный Федеральный вчера в 21:51
Музыка
Победителей «Евровидения-2020» выбрали онлайн
Вместо ежегодного музыкального конкурса «Евровидение», который в этом году должны были провести в нидерландском Роттердаме, прошел фестиваль Europe Shine A Light («Европа зажигает огни»).
Gazeta.SPb вчера в 19:56