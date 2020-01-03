Энергетика
Вечерняя МоскваНазвана цена российского газа для Белоруссии в январе и феврале
Стоимость российского газа для Минска в январе и феврале текущего года сохранили на уровне 2019 года. Она составит 127 долларов за тысячу кубометров. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Белоруссии.
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Цена поставок российского газа для Белоруссии в январе-феврале текущего года сохранится на уровне 2019 года и составит $127 за 1 тыс. куб. м. Об этом 3 января изданию БелТА рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Белоруссии.Известия08:06
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