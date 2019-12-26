Энергетика
ТК ЗвездаМинэнерго Белоруссии озвучило стоимость российского газа в новом году
Поставки российского газа в Белоруссию в январе-феврале 2020 года будут осуществляться по цене 127 долларов за один кубометр топлива, что соответствует ценовым показателям прошлого года. Об этом сообщает информационное агентство «Белта» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
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Цена поставок российского газа для Белоруссии в январе-феврале текущего года сохранится на уровне 2019 года и составит $127 за 1 тыс. куб. м. Об этом 3 января изданию БелТА рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Белоруссии.Известиявчера в 08:06
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