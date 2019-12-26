с чего всё началось

Поставки российского газа в Белоруссию в январе-феврале 2020 года будут осуществляться по цене 127 долларов за один кубометр топлива, что соответствует ценовым показателям прошлого года. Об этом сообщает информационное агентство «Белта» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.

Минэнерго Белоруссии озвучило стоимость российского газа в новом году

Общество Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом Росстандарт опубликовал список автозаправочных станций с некачественным топливом, факты фальсификации которого были выявлены в 2019 году, следует из сообщения агентства, размещенного на сайте.

Космос Астрономы сняли гибель временного спутника Земли Новая находка Патрика Шобера (Patrick Shober) и его коллег из австралийского Университета Кертин указывает на еще одну потенциальную «временную мини-луну», гибель которой была заснята 22 августа 2016 года сразу шестью камерами Desert Fireball Network.

Политика Зариф обсудил с коллегой из Китая ситуацию на Ближнем Востоке Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил по телефону со своим коллегой из КНР Ван И ситуацию на Ближнем Востоке после гибели генерала КСИР Касема Сулеймани в Ираке, сообщил иранский МИД.

Спорт Путин поручил кабмину помочь Свердловской области с Универсиадой-2023 Президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству оказать помощь властям Свердловской области при подготовке Всемирной летней универсиады 2023 года.

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Политика NYT уличила Помпео в преувеличении реакции иракцев на гибель Сулеймани Госсекретарь США Майкл Помпео преувеличил реальное положение дел, написав в Twitter, будто иракцы радуются ликвидации командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.

Политика В США обрушился сайт призывной службы Сайт призывной службы США (Selective Service System, SSS) рухнул из-за распространяющейся «дезинформации», говорится в сообщении ведомства в Twitter.

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Политика Пушков ответил на слова Трампа об убийстве Сулеймани Член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани.