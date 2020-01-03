с чего всё началось

Стоимость российского газа для Минска в январе и феврале текущего года сохранили на уровне 2019 года. Она составит 127 долларов за тысячу кубометров. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Белоруссии.

Названа цена российского газа для Белоруссии в январе и феврале

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