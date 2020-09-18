Стала известна цена препарата от коронавируса «Арепливир»
Генеральный директор компании-производителя "Промомед" Андрей Младенцев назвал рекомендованную розничную цену нового российского препарата "Арепливир" против коронавируса.В источнике
С чего всё началось
Упаковка препарата от коронавируса «Арепливир» будет стоить в розницу от 12 320 рублей
Упаковка нового российского препарата против коронавируса "Арепливир", который теперь разрешено применять в амбулаторных условиях, в рознице будет стоить от 12 320 рублей, сообщил ТАСС в пятницу генеральный директор компании-производителя "Промомед" Андрей Младенцев.
ТАСС05:56
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