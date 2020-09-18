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Газета.Ru
Газета.Ru

Стала известна цена препарата от коронавируса «Арепливир»

Генеральный директор компании-производителя "Промомед" Андрей Младенцев назвал рекомендованную розничную цену нового российского препарата "Арепливир" против коронавируса.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Упаковка препарата от коронавируса «Арепливир» будет стоить в розницу от 12 320 рублей

Упаковка нового российского препарата против коронавируса "Арепливир", который теперь разрешено применять в амбулаторных условиях, в рознице будет стоить от 12 320 рублей, сообщил ТАСС в пятницу генеральный директор компании-производителя "Промомед" Андрей Младенцев.
ТАСС05:56
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РИА Новости

Названа цена препарата для лечения COVID-19 «Арепливир»

РИА Новости09:10
URA.Ru

Цена лекарства от коронавируса в аптеках будет больше МРОТ

URA.Ru06:26
Российская газета

Препарат от COVID-19 «Арепливир» будет стоить в аптеках от 12 тысяч рублей

Российская газета08:39
Lenta.ru

Названа цена российского лекарства от коронавируса

Lenta.ru08:20
Телеканал 360°

«Похоже на маркетинговые ходы»: Онищенко удивило объявление цены на препарат от коронавируса

Телеканал 360°09:14
RT на русском

Стала известна цена российского лекарства от коронавируса

RT на русском09:05
ТАСС

Упаковка препарата от коронавируса «Арепливир» будет стоить в розницу от 12 320 рублей

ТАСС05:56

СК возбудил дело о мошенничестве с имуществом семьи актера Баталова

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК по Москве организовать доследственную проверку и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможном хищении недвижимости и денег семьи актера.
ТАСС07:41
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В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новостивчера в 10:45
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Путин заявил о наличии у России уникального оружия

"Нынешнее поколение российских оружейников достойно продолжает дело своих предшественников, производит действительно уникальные образцы вооружения, которые сегодня опережают зарубежные аналоги", - отметил Владимир Путин.
Российская газета08:23
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Самолеты ВВС США «отработали» удары по военным объектам РФ

«28 августа, 4 и 14 сентября самолеты ВВС США B-52H отработали выходы на рубежи применения крылатых ракет над акваториями Черного и Азовского морей с нанесением условных ракетных ударов по объектам на территории Южного военного округа», — передает «Интерфакс» слова начальника Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба РФ Сергея Рудского.
Известия09:41

Эдгард Запашный стал жертвой мошенников в WhatsApp

Правоохранительные органы задержали трех подозреваемых в мошенничестве через мессенджер в отношении народного артиста России, гендиректора Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного и еще нескольких медийных личностей, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Интерфакс02:30
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Госдума может в 10 раз повысить штрафы за разглашение тайны

Предлагается увеличить административные штрафы за разглашение такой информации до 10 тыс. рублей для граждан (сейчас они составляют от 500 до 1 тыс. рублей) и до 50 тыс. рублей для должностных лиц (сейчас — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей).
REGNUM05:45
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Посольство России потребовало от США разъяснений репортажа NBC

Посольство России в Вашингтоне потребовало у американских властей объяснений по поводу репортажа телеканала NBC, в котором упоминается поддержка со стороны США «украинских подразделений» в Крыму.
Ведомости00:57
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