Названа цена российской вакцины от коронавируса для экспорта
Глава совета директоров фармацевтической компании «Р-Фарм» Алексей Репик назвал приблизительную стоимость российской вакцины против коронавируса. По его словам, цена отечественного препарата будет начинаться от 10 долларов за 2 дозы при экспорте в другие страны.В источнике
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В России спрогнозировали экспортную цену двух доз вакцины от коронавируса
Газета.Ru12 августа в 15:31
В «Р-Фарм» назвали цену вакцины от коронавируса для внешнего рынка
ИА Красная Весна12 августа в 15:25