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Названа цена российской вакцины от коронавируса для экспорта

Глава совета директоров фармацевтической компании «Р-Фарм» Алексей Репик назвал приблизительную стоимость российской вакцины против коронавируса. По его словам, цена отечественного препарата будет начинаться от 10 долларов за 2 дозы при экспорте в другие страны.В источнике
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Вести.Ru

Беспалов: цена «Спутника V» окажется в коридоре 250-400 рублей за дозу. Новости на «России 24»

Вести.Ruвчера в 14:24
ТАСС

В «Р-Фарм» назвали экспортную цену российской вакцины от коронавируса

ТАСС12 августа в 14:50
Life.ru

Названа экспортная цена российской вакцины от коронавируса

Life.ruвчера в 00:32
Рамблер

Названа цена российской вакцины от коронавируса

Рамблер12 августа в 15:43
Газета.Ru

В России спрогнозировали экспортную цену двух доз вакцины от коронавируса

Газета.Ru12 августа в 15:31
ИА Красная Весна

В «Р-Фарм» назвали цену вакцины от коронавируса для внешнего рынка

ИА Красная Весна12 августа в 15:25
Телеканал 360°

Названа экспортная стоимость российской вакцины от коронавируса

Телеканал 360°вчера в 03:13

Спецслужбы США обвинили разведку РФ в создании шпионской программы

Специалистам американских спецслужб якобы удалось установить, что хакеры Fancy Bear используют некую программу под названием Drovorub, которая позволяет загружать и скачивать файлы с компьютера потенциальной жертвы, получать сведения об онлайн-активности с этого устройства и задавать компьютеру разные задачи.
Спецслужбы США обвинили разведку РФ в создании шпионской программы
Газета.Ruвчера в 15:20
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Всех задержанных на протестах в Минске отпустят на свободу к утру

Всех задержанных во время акций протеста в Минске выпустят из СИЗО до 6.00, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на замглавы МВД Белоруссии - начальника милиции общественной безопасности Александра Барсукова.
РИА Новости18:33
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Штаб бывшего главного соперника Лукашенко огласил список требований к власти

Штаб бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, которого называли главным соперником главы Белоруссии Александра Лукашенко в президентской гонке, огласил список требований к действующей власти.
Lenta.ru20:08

CNN: Пентагон создаст группу для расследования случаев появления НЛО

Министерство обороны США формирует целевую группу для расследования и изучения случаев появления неопознанных летающих объектов (НЛО), которые наблюдали американские военные летчики.
Российская газета19:11
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Разведку у границ России вели 35 самолётов-шпионов и 11 беспилотников

Москва, 14 августа 2020, 00:35 — REGNUM На прошедшей неделе 46 летательных аппаратов иностранных государств (35 самолётов-разведчиков и 11 БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было.
REGNUM17:35

Мэр Жодино отказался отвечать протестующим на вопрос о своей отставке

Один из протестующих спросил господина Заблоцкого, знал ли тот о тех жестоких задержаниях случайных прохожих, которые проводят в городе силовики в дни после объявления результатов президентских выборов.
Коммерсантъвчера в 14:59
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Эстония одобрила планы США ввести санкции против «Северного потока-2»

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу одобрил планы США ввести санкции в отношении европейских компаний, участвующих в строительстве российского газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ruвчера в 15:23
1

В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами

В соцсетях появились видеоролики, на которых люди, называющие себя сотрудниками правоохранительных органов, других силовых структур Белоруссии или бывшими военнослужащими, избавляются от своей формы или говорят о намерении уволиться на фоне протестов в стране.
РБКвчера в 23:59
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