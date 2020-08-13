Названа цена российской вакцины от коронавируса для экспорта
По словам главы совета директоров компании «Р-Фарм» Алексея Репика, стоимость препарата для экспорта составит не менее 10 долларов за две дозы. Впоследствии цена будет снижена.В источнике
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Стала известна экспортная цена отечественного препарата от коронавируса
Русская Планета12 августа в 15:16
В России спрогнозировали экспортную цену двух доз вакцины от коронавируса
Газета.Ru12 августа в 15:31
В «Р-Фарм» назвали цену вакцины от коронавируса для внешнего рынка
ИА Красная Весна12 августа в 15:25