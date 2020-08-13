Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Evo-rus.com
Evo-rus.com

Названа цена российской вакцины от коронавируса для экспорта

По словам главы совета директоров компании «Р-Фарм» Алексея Репика, стоимость препарата для экспорта составит не менее 10 долларов за две дозы. Впоследствии цена будет снижена.В источнике
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Названа экспортная стоимость российской вакцины от коронавируса

Телеканал 360°вчера в 03:13
Русская Планета

Стала известна экспортная цена отечественного препарата от коронавируса

Русская Планета12 августа в 15:16
Рамблер

Названа цена российской вакцины от коронавируса

Рамблер12 августа в 15:43
Газета.Ru

В России спрогнозировали экспортную цену двух доз вакцины от коронавируса

Газета.Ru12 августа в 15:31
ИА Красная Весна

В «Р-Фарм» назвали цену вакцины от коронавируса для внешнего рынка

ИА Красная Весна12 августа в 15:25
Life.ru

Названа экспортная цена российской вакцины от коронавируса

Life.ruвчера в 00:32
ТАСС

В «Р-Фарм» назвали экспортную цену российской вакцины от коронавируса

ТАСС12 августа в 14:50

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова, которую цитирует телеграм-канал Sputnik Беларусь.
РИА Новостивчера в 16:33
619

В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ruвчера в 10:21
178

Глава пула журналистов президента Белоруссии уволился с госканала ОНТ

Увольнение журналиста Дмитрия Семченко, являющегося главой президентского пула журналистов в Белоруссии, с телеканала ОНТ подтвердила его супруга, 13 августа передал Telegram-канал The Village.
ИА Красная Веснавчера в 14:05
414

Мэр Жодино в Белоруссии назвал условие вывода ОМОНа из города

На видеозаписи встречи Заблоцкого с горожанами, размещенном на YouTube-канале Euroradio Live, можно увидеть, как мэр говорит, что ОМОН уйдет из города через полчаса после того, как поступит доклад о том, что угрозы захвата административных зданий нет.
РБКвчера в 08:26
32

Два очка Свечникова принесли «Каролине» победу над «Бостоном»

«Каролина» в матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграла «Бостон» со счетом 3:2. На шайбы Давида Крейчи и Брэда Маршанда гости ответили точными бросками Теуво Терявяйнена, Андрея Свечникова и Дуги Хэмилтона.
Спорт-Экспресс22:47

Президент Литвы заявил о нелегитимности Лукашенко

Вильнюс, 14 августа 2020, 06:16 — REGNUM Вильнюс не видит оснований для того, чтобы считать легитимным президентом Белоруссии Александра Лукашенко, заявил 14 августа президент Литвы Гитанас Науседа в интервью телеканалу Sky News.
REGNUM23:16
41