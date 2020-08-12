Репик отметил, что вакцина подешевеет, когда ее производство достигнет достаточных промышленных объемов.

с чего всё началось

Глава совета директоров фармацевтической компании «Р-Фарм» Алексей Репик назвал приблизительную стоимость российской вакцины против коронавируса. По его словам, цена отечественного препарата будет начинаться от 10 долларов за 2 дозы при экспорте в другие страны.

Названа цена российской вакцины от коронавируса для экспорта

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