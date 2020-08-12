Коронавирус
Live24Названа цена российской вакцины от коронавируса для экспорта
Глава совета директоров фармацевтической компании «Р-Фарм» Алексей Репик назвал приблизительную стоимость российской вакцины против коронавируса. По его словам, цена отечественного препарата будет начинаться от 10 долларов за 2 дозы при экспорте в другие страны.
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с чего всё началось
Репик отметил, что вакцина подешевеет, когда ее производство достигнет достаточных промышленных объемов.ТАССвчера в 14:50
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Политика
Корреспондент пула президента Белоруссии уволился с телеканала ОНТ
После прошедших акций ряд белорусский журналистов объявил о своем увольнении с работы, в том числе работники "Беларусь-1".
Газета.Ru 12:34
Общество
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RT на русском 09:35
Кино
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Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa 11 августа в 06:22
Общество
Сын Децла записал свой первый трек
В комментариях пользователи назвали его «сыном своих родителей» и пожелали ему продолжать дело Децла.
РБК 07:51
Происшествия
В Бресте милиция открыла огонь на поражение по протестующим
Газета.Ru вчера в 10:48
Армия и оружие
В Саратовской области стартовали учения дальней и средней авиации
Всего учения продлятся неделю и пройдут под командованием генерал-лейтенанта дальней авиации Сергея Кобылаша.
Четвертая Власть 11 августа в 05:47
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15-летняя дочь Моники Белуччи впервые снялась в откровенном купальнике
Союз Моники Белуччи и Венсана Касселя подарил миру Деву Кассель.
CT news 12:15
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В магазине Epic Games сегодня можно забрать сразу четыре бесплатные игры.
Игромания.ру 11:18
Политика
Джабаров раскритиковал идею санкций против России из-за Белоруссии
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT раскритиковал предложение депутата Европейского парламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции против России из-за нынешней ситуации в Белоруссии.
RT на русском 05:37
Общество
Военные в Белоруссии встали на сторону протестующих
На одном ролике в «Инстаграм» Евгений Новицкий из города Логойск показывает, как его брат выбрасывает форму с нашивкой «спецназ», а Артем Белинович, отправил в мусорный контейнер военный берет.
МедиаКорСеть 08:41
Футбол
Отец Черышева рассказал о будущем сына в «Валенсии»
Bookmaker-ratings.ru 15:10
Происшествия
В Ставрополе задержаны 13 сотрудников университета МВД
Правоохранительные органы задержали 13 сотрудников ставропольского филиала университета МВД, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах СК по региону.
Газета.Ru 10:10
Политика
Нетаньяху назвал соглашение Израиля и ОАЭ историческим прорывом
Израиль и ОАЭ при посредничестве администрации президента Трампа подписали соглашение о примирении 13 августа.
РБК 14:56
Политика
ЦИК сообщил о 64% голосов за Лукашенко в Минске
Государственные Вести 10:06
Общество
В Москве за сутки умерли одиннадцать пациентов с коронавирусом
Еще 11 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 4633, следует из данных оперативного штаба.
РИА Новости 16:09
Политика
Лукашенко готовит обращение к народу Белоруссии
Минск, 13 августа 2020, 23:19 — REGNUM Экстренное обращение к согражданам готовит белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает 13 августа «Коммерсант FM».
REGNUM 16:19
Политика
Четыре президента призвали Лукашенко прекратить насилие
Octagon.Media 13:08
Политика
Глава МВД Белоруссии отказался назвать события в стране революцией
Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ заявил, что не считает события последних дней революцией.
РБК 16:05
Политика
Спецслужбы США обвинили разведку РФ в создании шпионской программы
Специалистам американских спецслужб якобы удалось установить, что хакеры Fancy Bear используют некую программу под названием Drovorub, которая позволяет загружать и скачивать файлы с компьютера потенциальной жертвы, получать сведения об онлайн-активности с этого устройства и задавать компьютеру разные задачи.
Газета.Ru 15:20
Общество
Повторный тест подтвердил коронавирус у вице-премьера Трутнева
Повторный тест подтвердил наличие коронавируса у вице-премьера - полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, сообщил его помощник Тимур Чернышев.
Интерфакс 10:07
Политика
МИД Германии вызвал посла Белоруссии из-за протестов
Посла Белоруссии в Германии Дениса Сидоренко вызвали в Министерство иностранных дел ФРГ, чтобы разъяснить позицию Берлина по ситуации, сложившейся после президентских выборов.
РБК 15:59
Общество
Родителям школьников разрешат быть на линейках 1 сентября в масках
Для остальных школьников проведут классные часы по теме 75-летия Великой Победы.
Русский Запад 11:13
Шоу-бизнес
Наталья Подольская показала округлившийся живот
Наталья Подольская показала снимки с праздника в честь дня рождения дочерей своей сестры Юлианы Подольской.
Дни24 11:44
Футбол
Румменигге: Дэвис позаботится о Месси
Если Месси сыграет на правом фланге, то Альфонсо позаботится о нём. Это трудная, но интересная задача.
Чемпионат 15:49
Экономика
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей
Стоимость непродовольственных товаров и стоимость услуг в составе величины прожиточного минимума на душу населения увеличились на 5,2% и 5,1% соответственно.
Российская газета 14:49
Общество
Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца
Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБК 07:17
Общество
В Минске вновь проходят акции в поддержку задержанных
Коммерсантъ 03:09
Киберспорт
В Dead by Daylight стал доступен кроссплей
Функция стала доступна пользователям Steam, Windows Store, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.
CyberSport.ru 12:28