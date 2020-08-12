Коронавирус

Live24Live24Названа цена российской вакцины от коронавируса для экспорта

Глава совета директоров фармацевтической компании «Р-Фарм» Алексей Репик назвал приблизительную стоимость российской вакцины против коронавируса. По его словам, цена отечественного препарата будет начинаться от 10 долларов за 2 дозы при экспорте в другие страны.
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с чего всё началось

В «Р-Фарм» назвали экспортную цену российской вакцины от коронавируса

Репик отметил, что вакцина подешевеет, когда ее производство достигнет достаточных промышленных объемов.
ТАССвчера в 14:50

Подробнее о событии

Беспалов: цена «Спутника V» окажется в коридоре 250-400 рублей за дозу. Новости на «России 24»

Вести.Ru14:24

Названа экспортная стоимость российской вакцины от коронавируса

Телеканал 360°03:13

В «Р-Фарм» назвали цену вакцины от коронавируса для внешнего рынка

ИА Красная Веснавчера в 15:25

Названа цена российской вакцины от коронавируса

Рамблервчера в 15:43

В России спрогнозировали экспортную цену двух доз вакцины от коронавируса

Газета.Ruвчера в 15:31

Названа экспортная цена российской вакцины от коронавируса

Life.ru00:32

В «Р-Фарм» назвали экспортную цену российской вакцины от коронавируса

ТАССвчера в 14:50
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Автоматически обработано 7380 источников, обновлено в 16:39, Ашберн
Политика

Корреспондент пула президента Белоруссии уволился с телеканала ОНТ

После прошедших акций ряд белорусский журналистов объявил о своем увольнении с работы, в том числе работники "Беларусь-1".
Газета.Ru 12:34
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Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
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Общество

Сын Децла записал свой первый трек

В комментариях пользователи назвали его «сыном своих родителей» и пожелали ему продолжать дело Децла.
РБК 07:51
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Происшествия

В Бресте милиция открыла огонь на поражение по протестующим

Газета.Ru вчера в 10:48
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Политика

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Всего учения продлятся неделю и пройдут под командованием генерал-лейтенанта дальней авиации Сергея Кобылаша.
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Союз Моники Белуччи и Венсана Касселя подарил миру Деву Кассель.
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Политика

Джабаров раскритиковал идею санкций против России из-за Белоруссии

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT раскритиковал предложение депутата Европейского парламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции против России из-за нынешней ситуации в Белоруссии.
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Военные в Белоруссии встали на сторону протестующих

На одном ролике в «Инстаграм» Евгений Новицкий из города Логойск показывает, как его брат выбрасывает форму с нашивкой «спецназ», а Артем Белинович, отправил в мусорный контейнер военный берет.
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Футбол

Отец Черышева рассказал о будущем сына в «Валенсии»

Bookmaker-ratings.ru 15:10
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В Ставрополе задержаны 13 сотрудников университета МВД

Правоохранительные органы задержали 13 сотрудников ставропольского филиала университета МВД, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах СК по региону.
Газета.Ru 10:10
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Политика

Нетаньяху назвал соглашение Израиля и ОАЭ историческим прорывом

Израиль и ОАЭ при посредничестве администрации президента Трампа подписали соглашение о примирении 13 августа.
РБК 14:56
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Политика

ЦИК сообщил о 64% голосов за Лукашенко в Минске

Государственные Вести 10:06
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Общество

В Москве за сутки умерли одиннадцать пациентов с коронавирусом

Еще 11 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 4633, следует из данных оперативного штаба.
РИА Новости 16:09
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Политика

Лукашенко готовит обращение к народу Белоруссии

Минск, 13 августа 2020, 23:19 — REGNUM Экстренное обращение к согражданам готовит белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает 13 августа «Коммерсант FM».
REGNUM 16:19
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Политика

Четыре президента призвали Лукашенко прекратить насилие

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Политика

Глава МВД Белоруссии отказался назвать события в стране революцией

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ заявил, что не считает события последних дней революцией.
РБК 16:05
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Политика

Спецслужбы США обвинили разведку РФ в создании шпионской программы

Специалистам американских спецслужб якобы удалось установить, что хакеры Fancy Bear используют некую программу под названием Drovorub, которая позволяет загружать и скачивать файлы с компьютера потенциальной жертвы, получать сведения об онлайн-активности с этого устройства и задавать компьютеру разные задачи.
Газета.Ru 15:20
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Общество

Повторный тест подтвердил коронавирус у вице-премьера Трутнева

Повторный тест подтвердил наличие коронавируса у вице-премьера - полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, сообщил его помощник Тимур Чернышев.
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МИД Германии вызвал посла Белоруссии из-за протестов

Посла Белоруссии в Германии Дениса Сидоренко вызвали в Министерство иностранных дел ФРГ, чтобы разъяснить позицию Берлина по ситуации, сложившейся после президентских выборов.
РБК 15:59
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Общество

Родителям школьников разрешат быть на линейках 1 сентября в масках

Для остальных школьников проведут классные часы по теме 75-летия Великой Победы.
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Шоу-бизнес

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Наталья Подольская показала снимки с праздника в честь дня рождения дочерей своей сестры Юлианы Подольской.
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Румменигге: Дэвис позаботится о Месси

Если Месси сыграет на правом фланге, то Альфонсо позаботится о нём. Это трудная, но интересная задача.
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Стоимость непродовольственных товаров и стоимость услуг в составе величины прожиточного минимума на душу населения увеличились на 5,2% и 5,1% соответственно.
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В Минске вновь проходят акции в поддержку задержанных

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В Dead by Daylight стал доступен кроссплей

Функция стала доступна пользователям Steam, Windows Store, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.
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