Названа цена российской вакцины от коронавируса для экспорта
По словам главы совета директоров компании «Р-Фарм» Алексея Репика, стоимость препарата для экспорта составит не менее 10 долларов за две дозы. Впоследствии цена будет снижена.В источнике
С чего всё началось
В «Р-Фарм» назвали экспортную цену российской вакцины от коронавируса
Репик отметил, что вакцина подешевеет, когда ее производство достигнет достаточных промышленных объемов.
ТАСС12 августа в 14:50
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В «Р-Фарм» назвали цену вакцины от коронавируса для внешнего рынка
ИА Красная Весна12 августа в 15:25
В России спрогнозировали экспортную цену двух доз вакцины от коронавируса
Газета.Ru12 августа в 15:31
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Вести.Ru12 августа в 14:12