Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Evo-rus.com
Evo-rus.com

Названа цена российской вакцины от коронавируса для экспорта

По словам главы совета директоров компании «Р-Фарм» Алексея Репика, стоимость препарата для экспорта составит не менее 10 долларов за две дозы. Впоследствии цена будет снижена.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В «Р-Фарм» назвали экспортную цену российской вакцины от коронавируса

Репик отметил, что вакцина подешевеет, когда ее производство достигнет достаточных промышленных объемов.
ТАСС12 августа в 14:50
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Названа экспортная стоимость российской вакцины от коронавируса

Телеканал 360°вчера в 03:13
ИА Красная Весна

В «Р-Фарм» назвали цену вакцины от коронавируса для внешнего рынка

ИА Красная Весна12 августа в 15:25
Рамблер

Названа цена российской вакцины от коронавируса

Рамблер12 августа в 15:43
Газета.Ru

В России спрогнозировали экспортную цену двух доз вакцины от коронавируса

Газета.Ru12 августа в 15:31
Life.ru

Названа экспортная цена российской вакцины от коронавируса

Life.ruвчера в 00:32
ТАСС

В «Р-Фарм» назвали экспортную цену российской вакцины от коронавируса

ТАСС12 августа в 14:50
Вести.Ru

Репик: первые промышленные серии «Спутника V» будут уже в начале сентября. Новости на «России 24»

Вести.Ru12 августа в 14:12

Президенты Польши и Прибалтики предложили посредничество в Белоруссии

Литва, Латвия, Эстония и Польша приняли декларацию, по которой предлагают стать посредниками по урегулированию ситуации в Белоруссии, сообщила пресс-служба президента Литвы Гитанаса Науседы.
Городовойвчера в 13:27
554

Ученые «оживят» вымерший вид носорогов с помощью стволовых клеток

Ученые возлагают надежды на экспериментальную технологию со стволовыми клетками, чтобы вернуть Малазийского суматранского носорога, они собираются использовать клетки Иман — самки, которая умерла в прошлом году — и двух других мертвых носорогов.
Популярная механика12 августа в 08:12
1

Подразделение BMW М планирует производство универсала

Совсем недавно в интернете появились новости о том, что руководство BMW дало зеленый свет выпуску универсала на базе седана М3, а накануне производитель опубликовал первое тизерное фото нового «заряженного» универсала.
Тарантас Ньюсвчера в 03:23
1

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний граждан на прошедших в стране акциях протеста, которые возникли после выборов главы государства.
Известиявчера в 15:27
436

Гинцбург: свойства вакцины от COVID-19 сохраняются не менее двух лет

Вакцина, созданная в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, обеспечит защиту от коронавируса минимум на два года, заявил директор научного центра Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новостивчера в 13:08
281

Мэр Жодино отказался отвечать протестующим на вопрос о своей отставке

Один из протестующих спросил господина Заблоцкого, знал ли тот о тех жестоких задержаниях случайных прохожих, которые проводят в городе силовики в дни после объявления результатов президентских выборов.
Коммерсантъвчера в 14:59
32