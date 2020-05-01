с чего всё началось

Врач-реаниматолог одной из московских больниц рассказала, какая категория пациентов с коронавирусом чаще всего оказывается в реанимации.

Названа чаще всего попадающая в реанимацию категория больных COVID-19

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