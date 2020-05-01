Коронавирус

ИзвестияИзвестияНазвана чаще всего попадающая в реанимацию категория больных COVID-19

Врач-реаниматолог одной из московских больниц рассказала, какая категория пациентов с коронавирусом чаще всего оказывается в реанимации.
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с чего всё началось

«Большинство больных весят больше 100 кг»: столичный врач рассказала подробности о работе в «красной зоне»

Причем качественные — швейцарского производства.
Вечерняя Москвавчера в 05:07

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Врач рассказала, кто чаще попадает в реанимацию с коронавирусом

Московский Комсомолец02:53

Названа чаще всего попадающая в реанимацию категория больных COVID-19

Известиявчера в 23:15

Московский врач сообщила о группе риска среди заболевших COVID-19

REGNUM01:31

Названа категория людей, чаще других попадающая в реанимацию с коронавирусом

ТК Звезда00:55

Врач рассказала, кто чаще других оказывается в реанимации с COVID-19

Газета.Ru02:12

Врач рассказала, кто из пациентов с коронавирусом чаще оказывается в реанимации

ФАНвчера в 21:02

Врач рассказала, кто попадает в реанимацию с COVID-19

РИА Новостивчера в 19:39
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:53, Ашберн
Общество

Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года

Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
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Политика

Умер вице-премьер Крыма Павел Королев

Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
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Политика

В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина

В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
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Политика

На коронавирус проверят контактировавших с Мишустиным

Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков дал комментарий о заражении Мишустина коронавирусом.
Live24 03:38
3,2K
Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
3K
Шоу-бизнес

Умерла солистка группы «Фристайл»

Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
РИА Новости вчера в 17:57
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Экономика

Титов пожаловался Путину на недостаточную поддержку бизнеса

Бизнес в российских регионах не может воспользоваться мерами поддержки, которые принимаются на федеральном уровне, показал проведенный бизнес-омбудсменом Борисом Титовым мониторинг.
Газета.Ru вчера в 16:39
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Политика

Валуев ответил Навальному, заступившемуся за критиковавшего власть Фролова

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Государственной думы Николай Валуев ответил политику Алексею Навальному.
Чемпионат 04:30
Авто

12% россиян решили купить отечественное авто вместо иномарки

CarsWeek.ru вчера в 02:25
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Происшествия

В Волгоградской области из-за коронавируса скончался ещё один пациент

Как сообщили Волжский.ру оперштабе, по данным на утро 1 мая, в Волгоградской области зарегистрировано 9 случаев с летальным исходом.
Волжский.ру 04:35
Общество

Петербуржцев предупредили о рейдах во время майских праздников

В пятницу, 1 мая, стало известно, что полиция и Росгвардия Петербурга будут проводить рейды в потенциальных местах массового скопления людей в майские праздники.
Форпост Северо-Запад 02:23
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Общество

За сутки у 232 человек в Свердловской области выявлен коронавирус

Уральский меридиан 03:45
18
Политика

Вооруженные протестующие в Мичигане пошли на штурм Капитолия штата

Десятки жителей штата Мичиган, некоторые из которых были вооружены, собрались в четверг в здании местного Капитолия в знак протеста против постановления губернатора Гретхен Уитмер о необходимости самоизоляции и возможного продления срока действия этого документа, сообщает телеканал Fox News.
Взгляд.ру вчера в 20:20
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Политика

Посольство РФ призвало США не искажать историю Второй мировой войны

Российское посольство в Вашингтоне призвало США отказаться от переписывания истории Второй мировой войны.
Известия 00:43
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Экономика

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников

Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 02:18
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Шоу-бизнес

Бабкина сообщила о выписке из больницы

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, ранее госпитализированная с пневмонией, сообщила о выписке из больницы.
RT на русском вчера в 18:43
21
Политика

Алексей Навальный согласился на дебаты с Марией Захаровой

Ведомости вчера в 17:19
1,6K
Общество

В Самарской области выявили 25 новых случаев заболевания коронавирусом

Как стало известно, в регионе подтвердили 25 новых случаев заболевания коронавирусом.
Самарская газета 04:17
257
Политика

Путин подписал указ о назначении Белоусова и. о. премьер-министра

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова временно исполняющим обязанности премьер-министра.
Ведомости вчера в 13:14
4
Происшествия

В Татарстане умер второй пациент с коронавирусом

Второй житель Татарстана, заразившийся коронавирусной инфекцией, умер в Набережных Челнах, за последние сутки заразились ещё 71 человек, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости 04:21
1
Общество

Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса

Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
565
Общество

В России зафиксировано 6 411 новых случаев заражения коронавирусом

В России зафиксировано 6 411 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 83 регионах.
Piter.tv 28 апреля в 03:51
Киберспорт

Valve отложила The International 2020. Турнир может пройти в 2021 году

Cyber.sports.ru вчера в 18:49
Общество

«Коронавирусные» пособия на детей: кто их получит

Дополнительные детские пособия получат те семьи, право на получение материнского капитала у которых возникло до 1 июля 2020 года.
Go64.ru 29 апреля в 03:35
3
Общество

В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
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Игры

Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla

Astera вчера в 15:50
64
Общество

В Татарстане за сутки выявлен 71 новый случай заражения коронавирусом

Сегодня в Республике Татарстан подтвержден 71 новый случай коронавирусной инфекции.
Знамя труда (Альметьевск) вчера в 03:39
Культура

Умер народный артист России Альберт Панков

ИА InterMedia вчера в 12:20
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Общество

В России выявлено еще 7933 заболевших коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 7933 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:38
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Происшествия

Липчане лишились более двух миллионов рублей за неделю

В разные отделения полиции поступило более двух десятков заявлений от жителей Липецкой области, в которых сказано, что злоумышленники похищали денежные средства под предлогами осуществления несуществующих выплат.
Kursk.com 03:10
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