Общество

Газета.RuГазета.RuНазвана численность мигрантов в России

В 2019 году число приехавших в Россию мигрантов должно стать рекордным, полагают исследователи из РЭУ им. Плеханова. В абсолютных показателях число приезжих не превышает 8% от всего 146-миллионного населения России. Тем не менее, это четвертое место в мире - более 12 млн человек.
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с чего всё началось

Эксперт рассказал, какая страна бывшего СССР лидирует по притоку мигрантов

Среди стран бывшего СССР по удельному весу мигрантов среди населения страны лидирует Казахстан, там их 20%, рассказала РИА Новости завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.
РИА Новости00:24

Подробнее о событии

Эксперт назвала долю мигрантов в населении России

РБК02:43

Подсчитана доля мигрантов в России

Lenta.ruвчера в 23:09

Эксперт рассказала о рекордном притоке мигрантов в Россию

Известия01:10

Германия и Россия сравнялись по числу мигрантов

Национальная служба новостей01:02

Каждый двенадцатый житель России — мигрант

URA.Ru01:02

Эксперт рассказал, какая страна бывшего СССР лидирует по притоку мигрантов

РИА Новости00:24

Названа численность мигрантов в России

Газета.Ru02:31
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Происшествия

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

REGNUM вчера в 07:00
Футбол

Телеведущая прокомментировала просьбу фанатов «Наполи» показать грудь

Телеведущая из Италии Дилетта Леотта прокомментировала эпизод с просьбой болельщиков «Наполи» показать грудь.
ИнфоСМИ вчера в 05:31
Культура

Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН

Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости вчера в 09:54
Происшествия

Ан-12 совершил аварийную посадку в Екатеринбурге

ТАСС 03:34
Футбол

Малком перенес операцию и выбыл до конца первой части сезона

Футболист "Зенита" Малком перенес операцию по лечению травмы, полученной в августе, и выбыл из строя до зимнего перерыва в сезоне, сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.
РИА Новости 03:39
Здоровье

В России прооперировали девочку из США

ПроТуймазы вчера в 01:02
Кино

Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»

Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru вчера в 11:06
Политика

Путин пожелал избранным губернаторам работать весь срок «напряженно»

РИА Новости вчера в 11:56
Армия и оружие

Началась наземная фаза турецкой операции в Сирии

Газета.Ru 02:43
Футбол

Чеферин объяснил, зачем УЕФА решил создать третий еврокубок

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о создании третьего футбольного еврокубка — Лиги конференций Европы.
RT на русском 03:16
Общество

«Всё проваливается, к чему ты прикасаешься». Уткин обратился к Канделаки

Известный блогер Василий Уткин в ролике на своём YouTube-канале обратился к генеральному продюсеру канала «Матч» Тине Канделаки.
Чемпионат 04:13
Экономика

Глава МВФ: корпоративный долг в мире превысил кризисный уровень

Рост мировой экономики рекордно замедлился, а корпоративный долг превысил показатели времён финансового кризиса, заявила 8 октября новая управляющая Международным валютным фондом (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи.
REGNUM 08 октября в 10:46
Хоккей

Ковальчук отправил шайбу в свои ворота в матче «Лос-Анджелеса»

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук отправил шайбу пяткой в ворота своей команды в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Ванкувер Кэнакс».
РБК 03:05
Здоровье

Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина

Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.
Lenta.ru вчера в 20:26
Футбол

«Реал» планирует приобрести Эриксена в январе

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не одобрил трансфер Эриксена минувшим летом.
Sports.ru вчера в 23:14
Политика

Минюст объявил фонд Алексея Навального иностранным агентом

Как Минюст мотивировал признание ФБК иноагентом Министерство юстиции России внесло некоммерческую организацию "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
РБК вчера в 11:01
Политика

Губернатор Иркутской области предложил поднять свой оклад на 44%

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад с 18 800 рублей до 27 167 рублей.
RT на русском вчера в 17:04
Политика

Зеленский объяснил разведение войск в Станице Луганской

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение войск в районе Станицы Луганской и восстановление там моста является мощным средством для победы в информационной войне.
Московский Комсомолец 03:45
Футбол

Сборная России сыграет с шотландцами в «Лужниках»

В сентябре сборная России выиграла у шотландцев в Глазго со счетом 2:1. К матчу со сборной Шотландии готовятся все вызванные в команду футболисты.
Вести.Ru 00:07
Армия и оружие

Турция захватила обозначенные цели в ходе операции в Сирии

Минобороны Турции сообщило о захвате целей, обозначенных в ходе новой трансграничной операции «Источник мира» в Сирии.
Взгляд.ру 04:16
Политика

Путин уволил Глазьева с поста своего советника

Президент России Владимир Путин подписал указ о лишения Сергея Глазьева статуса советника главы государства.
РБК вчера в 11:29
Происшествия

В ходе протестов в Эквадоре пострадали более 400 человек

Более 400 человек, включая 86 полицейских, обратились за медицинской помощью в ходе антиправительственных протестов в Эквадоре, сопровождающихся столкновениями между манифестантами и полицейскими.
ТАСС вчера в 22:48
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Шоу-бизнес

Институт Жириновского отказал Бочкаревой в аренде после наркоскандала

Пятый канал вчера в 22:36
Политика

Зеленский оценил возможность встречи с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным не планируется, поскольку «все против».
RT на русском 04:03
Политика

Украина не достигнет стандартов НАТО к концу 2020 года

Украина, вероятно, не сможет соответствовать стандартам НАТО к концу 2020 года.
Телеканал 360° вчера в 21:29
Экономика

В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло

Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Коммерсантъ 01:12
Общество

С начала года в Москве родились 34 Добрыни и 26 Хабибов

РБК 03:40
Политика

Зеленский заявил, что готов уйти с поста президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности в любой момент оставить свой пост, если население продолжит выдвигать соответствующие требования.
Комсомольская правда 04:05
Шоу-бизнес

Анна Седокова впервые опубликовала фото с возлюбленным Янисом Тимма

Анна Седокова впервые опубликовала фото с баскетболистом Янисом Тимма и таким образом подтвердила многочисленные слухи о новом романе.
Вечерний курьер вчера в 06:36
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