Среди стран бывшего СССР по удельному весу мигрантов среди населения страны лидирует Казахстан, там их 20%, рассказала РИА Новости завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.

с чего всё началось

В 2019 году число приехавших в Россию мигрантов должно стать рекордным, полагают исследователи из РЭУ им. Плеханова. В абсолютных показателях число приезжих не превышает 8% от всего 146-миллионного населения России. Тем не менее, это четвертое место в мире - более 12 млн человек.

Политика В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.

Футбол Российская сборная сыграет в «Лужниках» с командой Шотландии Российская футбольная сборная проведет 10 октября отборочный матч с Шотландией в рамках квалификации чемпионата Европы 2020 года на московском стадионе "Лужники".

Армия и оружие Сирийские курды заявили об отражении наземной атаки армии Турции Отряды арабо-курдских «Сирийских демократических сил» (SDF) отразили наземную атаку армии Турции, заявил официальный представитель SDF Мустафа Бали.

Экономика Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.

Экономика Путина попросили спасти авторынок и не повышать утильсбор Российские автодилеры обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой не повышать утильсбор.

Политика Фонд Навального внесли в список иностранных агентов Министерство юстиции России включило в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).

Политика Памфилова рассказала Путину о цинизме и нарушениях на выборах Наиболее проблемными стали Москва и Санкт-Петербург, а выборы в Петербурге Памфилова и вовсе сочла "беспрецедентными по цинизму и нарушениям".

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк продолжает лечение в новой клинике Актриса Анастасия Заворотнюк продолжает лечение, но теперь в реабилитационной клинике.

Экономика Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.

Здоровье Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях Ранее Стилиди рассказал, что директор института получает 180 тысяч рублей в месяц, его заместители — до 220 тысяч, а врачи — от 160 до 300 тысяч рублей.

Политика Губернатор Иркутской области предложил поднять свой оклад на 44% Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад с 18 800 рублей до 27 167 рублей.

Наука Электронные сигареты стали причиной рака легких у мышей В эксперименте участвовало 40 мышей, которых в течение 54 недель подвергали воздействию дыма с никотином от электронных сигарет.

Политика Савченко рассказала о проигравшем Украину Порошенко Бывший президент Украины Петр Порошенко проиграл страну, когда подписал Минские соглашения.

Шоу-бизнес Жанна Фриске перед смертью не позволяла себе плакать Певица Жанна Фриске не могла позволить себе заплакать перед смертью.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Здоровье Что делать, если содрал родинку Если вы повредили родинку, паниковать не стоит, но показаться врачу (дерматологу или онкологу) все же нужно.

Происшествия Суд отклонил иск уволенного из-за дела Голунова полицейского Городской суд Москва решил отклонить иск и не восстанавливать на службе полицейского Романа Феофанова, которого уволили из-за дела журналиста Ивана Голунова.

Общество Родителей курящих детей могут начать штрафовать Правительство обсуждает идею ввести административную ответственность для родителей, у которых курят несовершеннолетние дети.

Происшествия Маленькую Лизу Киселеву ищет весь Саратов В Саратове продолжаются поиски пропавшей вчера 9-летней Елизаветы Киселевой.