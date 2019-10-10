Экономика

Газета.RuГазета.RuНазвана численность мигрантов в России

В 2019 году число приехавших в Россию мигрантов должно стать рекордным, полагают исследователи из РЭУ им. Плеханова. В абсолютных показателях число приезжих не превышает 8% от всего 146-миллионного населения России. Тем не менее, это четвертое место в мире - более 12 млн человек.
Читать в источнике
Комментировать34
с чего всё началось

Эксперт рассказал, какая страна бывшего СССР лидирует по притоку мигрантов

Среди стран бывшего СССР по удельному весу мигрантов среди населения страны лидирует Казахстан, там их 20%, рассказала РИА Новости завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.
РИА Новости00:24

Подробнее о событии

Эксперт назвала долю мигрантов в населении России

РБК02:43

Эксперт рассказал, какая страна бывшего СССР лидирует по притоку мигрантов

РИА Новости00:24

Эксперт рассказала о рекордном притоке мигрантов в Россию

Известия01:10

Германия и Россия сравнялись по числу мигрантов

Национальная служба новостей01:02

Каждый двенадцатый житель России — мигрант

URA.Ru01:02

Названа численность мигрантов в России

Газета.Ru02:31

Подсчитана доля мигрантов в России

Lenta.ruвчера в 23:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 03:02, Ашберн
Футбол

Агент игрока «Зенита» Малкома опубликовал фотографию из больницы

Газета.Ru вчера в 20:30
Политика

В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии

Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Футбол

Российская сборная сыграет в «Лужниках» с командой Шотландии

Российская футбольная сборная проведет 10 октября отборочный матч с Шотландией в рамках квалификации чемпионата Европы 2020 года на московском стадионе "Лужники".
Народные новости 00:59
Политика

Освобожденная в Иране журналистка Юлия Юзик прилетела в Москву

РИА Новости 00:44
Автоспорт

Леклер не общался с Феттелем после Гран-при России

Чемпионат 01:54
Происшествия

В Иркутске произошло землетрясение

РИА Новости 01:13
Армия и оружие

Сирийские курды заявили об отражении наземной атаки армии Турции

Отряды арабо-курдских «Сирийских демократических сил» (SDF) отразили наземную атаку армии Турции, заявил официальный представитель SDF Мустафа Бали.
Политика Сегодня вчера в 17:59
Экономика

Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России

В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета вчера в 00:43
Экономика

Путина попросили спасти авторынок и не повышать утильсбор

Российские автодилеры обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой не повышать утильсбор.
Русская Планета 08 октября в 10:55
Происшествия

В Кургане завели уголовное дело из-за «подпольного крематория»

Российская газета вчера в 08:28
Политика

Фонд Навального внесли в список иностранных агентов

Министерство юстиции России включило в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).
Российская газета вчера в 05:38
Происшествия

Поезд с радиоактивным вагоном прибыл из Берлина в Москву

Труд 08 октября в 15:04
Политика

Памфилова рассказала Путину о цинизме и нарушениях на выборах

Наиболее проблемными стали Москва и Санкт-Петербург, а выборы в Петербурге Памфилова и вовсе сочла "беспрецедентными по цинизму и нарушениям".
Neva.Today вчера в 16:18
Общество

В Москве с начала года родились 34 Добрыни и 26 Хабибов

Интерфакс 01:38
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк продолжает лечение в новой клинике

Актриса Анастасия Заворотнюк продолжает лечение, но теперь в реабилитационной клинике.
Народные новости вчера в 02:54
Экономика

Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
РБК 08 октября в 05:01
Здоровье

Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях

Ранее Стилиди рассказал, что директор института получает 180 тысяч рублей в месяц, его заместители — до 220 тысяч, а врачи — от 160 до 300 тысяч рублей.
Lenta.ru 01:37
Политика

Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи

RT на русском вчера в 15:20
Происшествия

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

REGNUM вчера в 07:00
Политика

Губернатор Иркутской области предложил поднять свой оклад на 44%

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад с 18 800 рублей до 27 167 рублей.
RT на русском вчера в 17:04
Футбол

Президент УЕФА объяснил проведение финала Лиги чемпионов в Петербурге

Экономика сегодня 02:39
Наука

Электронные сигареты стали причиной рака легких у мышей

В эксперименте участвовало 40 мышей, которых в течение 54 недель подвергали воздействию дыма с никотином от электронных сигарет.
Родной город вчера в 07:45
Политика

Савченко рассказала о проигравшем Украину Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко проиграл страну, когда подписал Минские соглашения.
Известия вчера в 22:15
Шоу-бизнес

Жанна Фриске перед смертью не позволяла себе плакать

Певица Жанна Фриске не могла позволить себе заплакать перед смертью.
Дни24 07 октября в 05:07
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 01:24
Здоровье

Что делать, если содрал родинку

Если вы повредили родинку, паниковать не стоит, но показаться врачу (дерматологу или онкологу) все же нужно.
Ридус вчера в 06:59
Происшествия

Суд отклонил иск уволенного из-за дела Голунова полицейского

Городской суд Москва решил отклонить иск и не восстанавливать на службе полицейского Романа Феофанова, которого уволили из-за дела журналиста Ивана Голунова.
Газета.Ru вчера в 16:22
Общество

Родителей курящих детей могут начать штрафовать

Правительство обсуждает идею ввести административную ответственность для родителей, у которых курят несовершеннолетние дети.
Коммерсантъ вчера в 21:55
Происшествия

Маленькую Лизу Киселеву ищет весь Саратов

В Саратове продолжаются поиски пропавшей вчера 9-летней Елизаветы Киселевой.
Взгляд-инфо 00:17
Теннис

Зверев на турнире в Шанхае угодил мячом по лицу оператору

22-летний Зверев, завершая розыгрыш у сетки, нанес сильный удар, и мяч, отскочив от корта, угодил в челюсть оператору.
Sport24.ru вчера в 06:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное