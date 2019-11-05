Общество
Пятый каналНазвана дата церемонии пуска газа в Китай по «Силе Сибири»
В «Газпроме» заявили о полном завершении заполнения топливом экспортного газопровода. Церемония запуска российского газа в Китай по экспортному газопроводу «Сила Сибири» пройдет 2 декабря, пишет Интерфакс со ссылкой на источник. Протяженность «Силы Сибири» составляет порядка 2,1 тысячи километров.
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Политика
В «Википедии» не поняли слов Путина о замене энциклопедии
По словам исполнительного директора Wikimedia Foundation Станислава Козловского, заявление российского лидера Владимира Путина о замене «Википедии» на Большую российскую энциклопедию вызывает тревожные чувства.
Московский Комсомолец вчера в 16:26
Культура
Умер актер Жигалин из сериала «Улицы разбитых фонарей»
В Самаре умер российский актер Виталий Жигалин, ему было 47 лет. Артист ушел из жизни пятого ноября.
ТВ Центр 04:55
Общество
Актрису Катрин Денев госпитализировали во Франции
Во Франции госпитализировали актрису Катрин Денев. Об этом 6 ноября сообщила газета Le Parisien.
Известия 05:52
Энергетика
Миллер назвал условия нового транзитного контракта с Украиной
Если Украина не завершит эту работу к новому году, Газпром согласен продлить действующий транзитный договор на переходный период и учесть условия на рынке, отметил глава компании.
REGNUM 06:48
Происшествия
СК начал проверку данных о пытках в колонии в Красноярске
«По предварительным данным, на территории ИК-17 города Красноярска в неустановленный следствием период времени сотрудник ГУ ФСИН России по Красноярскому краю применял недозволенные методы воздействия, сопряжённые с жестокостью, к осуждённому», — заявили в ведомстве.
RT на русском 07:02
Наука
Известно, как клетки печени защищаются от диабета первого типа
Ученые Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН и Марийского государственного университета выяснили, как клетки печени защищаются от диабета.
МедиаПоток вчера в 11:31
Происшествия
Бывшая жена бандита Цеповяза впала в кому
Экс-супруга члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза накануне впала в кому, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 06:04
Общество
Мошенники разработали новую схему кражи данных клиентов банков
Обычно большие объемы хранятся на удаленных от рабочего места серверах внутри банка (или на аутсорсе – например, в облачных хранилищах вендоров – разработчиков ИТ-систем банков), к которым нельзя получить доступ лишь по данным корпоративной почты сотрудника, например, кредитного отдела.
Газета.Ru 02:57
Футбол
Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины
RT на русском 03:33
Политика
Минприроды прокомментировало увольнение куратора мусорной реформы
Заместитель министра природных ресурсов и экологии России Владимир Логинов написал заявление об увольнении по собственному желанию, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды.
RT на русском 07:04
Игры
Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Компания Rockstar Games выпустила версию игры Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров.
Известия 00:44
Политика
Лавров заявил о попытках США продвигать раскол в православном мире
Соединённые Штаты пытаются продвигать раскол во всём православном мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом.
RT на русском 06:24
Автоспорт
В «Формуле-1» прокомментировали второй подряд штраф Квята
Директор ФИА Майкл Маси прокомментировал решение судей Гран-при США оштрафовать пилота «Торо Россо» Даниила Квята.
Матч ТВ 04:59
Происшествия
В Ярославле уволена воспитатель детсада, где дети избили сверстницу
В Ярославле расторгнут трудовой договор с воспитателем детского сада, где четырехлетние дети избили сверстницу.
Российская газета 06:15
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова ждут четвертого ребенка
Джиган оповестил о пополнении, выложив в Instagram фотографию, на которой вся семья рэпера, в том числе беременная супруга, изображены на отдыхе.
Политика Сегодня вчера в 08:19
Технологии
"Аладдин Р.Д." рассказал о трендах рынка средств аутентификации
Для упрощения работы со средствами аутентификации компания разработала ряд продуктов, которые также были представлены в презентации.
IT-World вчера в 08:14
Политика
Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высказывание российского лидера Владимира Путина о бакалавриате и магистратуре необходимо рассматривать в контексте дискуссии с конкретным спикером.
Известия 05:45
Авто
Интерьер новой Skoda Octavia показали на первых фото
Компания Skoda продолжает дразнить своих покупателей, поочередно выпуская тизеры нового поколения популярной модели Octavia.
Daily-Motor.Ru 05:45
Политика
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство "Украинские новости".
РИА Новости 05:26
Общество
КС признал неконституционным запрет на митинги возле госучреждений
Конституционный суд (КС) России признал незаконными региональные нормы о запрете публичных акций возле зданий, где расположены органы госвласти.
Коммерсантъ 07:15
Здоровье
В Стрельне в школе объявили карантин из-за детей с менингитом
В школе номер 421 в Стрельне введен карантин из-за заболевших менингитом учеников.
АиФ Санкт-Петербург 03:14
Политика
В Кремле прокомментировали результаты опроса россиян о желании перемен
Ранее Московский центр Карнеги и "Левада-центр" опубликовали совместное исследование, согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, также больше половины респондентов согласны с тем, что эти перемены возможны только при серьезных изменениях в политической системе.
РИА Новости 05:08
Происшествия
В ГИБДД назвали самые аварийные районы в Москве
Район Выхино-Жулебино признан самым аварийно опасным районом Москвы, сообщили в столичном управлении Госавтоинспекции.
РИА Новости 02:18
Политика
В МИД заявили об отказе работать с США по сирийской нефти
Ранее AP со ссылкой на источники сообщило, что Трамп одобрил план, по которому американские военные будут защищать бóльшую часть территории от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки, подконтрольной курдам.
РБК 05:00
Общество
Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители).
RT на русском вчера в 10:35