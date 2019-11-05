Общество

Пятый каналПятый каналНазвана дата церемонии пуска газа в Китай по «Силе Сибири»

В «Газпроме» заявили о полном завершении заполнения топливом экспортного газопровода. Церемония запуска российского газа в Китай по экспортному газопроводу «Сила Сибири» пройдет 2 декабря, пишет Интерфакс со ссылкой на источник. Протяженность «Силы Сибири» составляет порядка 2,1 тысячи километров.
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«Интерфакс»: поставки газа в Китай по «Силе Сибири» начнутся 2 декабря

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Lenta.ruвчера в 06:41

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«Интерфакс» узнал дату начала поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

Ведомостивчера в 06:42
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«По предварительным данным, на территории ИК-17 города Красноярска в неустановленный следствием период времени сотрудник ГУ ФСИН России по Красноярскому краю применял недозволенные методы воздействия, сопряжённые с жестокостью, к осуждённому», — заявили в ведомстве.
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Известно, как клетки печени защищаются от диабета первого типа

Ученые Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН и Марийского государственного университета выяснили, как клетки печени защищаются от диабета.
МедиаПоток вчера в 11:31
Происшествия

Бывшая жена бандита Цеповяза впала в кому

Экс-супруга члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза накануне впала в кому, сообщает "Интерфакс".
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Общество

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Обычно большие объемы хранятся на удаленных от рабочего места серверах внутри банка (или на аутсорсе – например, в облачных хранилищах вендоров – разработчиков ИТ-систем банков), к которым нельзя получить доступ лишь по данным корпоративной почты сотрудника, например, кредитного отдела.
Газета.Ru 02:57
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Компания Rockstar Games выпустила версию игры Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров.
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Газета.Ru 06:38
Политика

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Соединённые Штаты пытаются продвигать раскол во всём православном мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом.
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В «Формуле-1» прокомментировали второй подряд штраф Квята

Директор ФИА Майкл Маси прокомментировал решение судей Гран-при США оштрафовать пилота «Торо Россо» Даниила Квята.
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Происшествия

В Ярославле уволена воспитатель детсада, где дети избили сверстницу

В Ярославле расторгнут трудовой договор с воспитателем детского сада, где четырехлетние дети избили сверстницу.
Российская газета 06:15
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Джиган и Оксана Самойлова ждут четвертого ребенка

Джиган оповестил о пополнении, выложив в Instagram фотографию, на которой вся семья рэпера, в том числе беременная супруга, изображены на отдыхе.
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"Аладдин Р.Д." рассказал о трендах рынка средств аутентификации

Для упрощения работы со средствами аутентификации компания разработала ряд продуктов, которые также были представлены в презентации.
IT-World вчера в 08:14
Политика

Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высказывание российского лидера Владимира Путина о бакалавриате и магистратуре необходимо рассматривать в контексте дискуссии с конкретным спикером.
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Авто

Интерьер новой Skoda Octavia показали на первых фото

Компания Skoda продолжает дразнить своих покупателей, поочередно выпуская тизеры нового поколения популярной модели Octavia.
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Политика

Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство "Украинские новости".
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КС признал неконституционным запрет на митинги возле госучреждений

Конституционный суд (КС) России признал незаконными региональные нормы о запрете публичных акций возле зданий, где расположены органы госвласти.
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В Стрельне в школе объявили карантин из-за детей с менингитом

В школе номер 421 в Стрельне введен карантин из-за заболевших менингитом учеников.
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Представлен смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп

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В ГИБДД назвали самые аварийные районы в Москве

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В МИД заявили об отказе работать с США по сирийской нефти

Ранее AP со ссылкой на источники сообщило, что Трамп одобрил план, по которому американские военные будут защищать бóльшую часть территории от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки, подконтрольной курдам.
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Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях

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