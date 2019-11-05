Общество
Пятый каналНазвана дата церемонии пуска газа в Китай по «Силе Сибири»
В «Газпроме» заявили о полном завершении заполнения топливом экспортного газопровода. Церемония запуска российского газа в Китай по экспортному газопроводу «Сила Сибири» пройдет 2 декабря, пишет Интерфакс со ссылкой на источник. Протяженность «Силы Сибири» составляет порядка 2,1 тысячи километров.
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Политика
Владимир Зеленский назначил внештатным советником американского юриста
Как отмечает местная пресса, юрист специализируется на сопровождении международных сделок с участием США, Украины и стран СНГ.
Говорит Москва 02:03
Политика
Медведев уволил замглавы Минприроды, курировавшего мусорную реформу
Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Министерства природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 04:14
Происшествия
Названо имя подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Следствие установило личность подозреваемого в убийстве главы центра "Э" МВД Ингушетии и его брата, Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 03:44
Происшествия
Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования
Расстрелявший 25 октября в военной части в Забайкалье восьмерых сослуживцев солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов рассказал, почему совершил преступление.
Газета.Ru 04:16
Экономика
«Собеседник»: за крупнейшими МФО в России стоят экс-супруга Путина, дети олигархов и госменеджеры
За крупнейшей микрофинансовой организацией страны стоит также бывшая супруга президента России Людмила Путина (она же Очеретная и Шкребнева).
Znak.com 01:50
Экономика
ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к системе быстрых платежей
Центральный банк России назначил штраф Сбербанку за неподключение к системе быстрых платежей (СБП), заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время выступления в Совете Федерации.
Известия 04:31
Политика
Трамп написал Зеленскому письмо с обещанием непоколебимой поддержки
29 мая 2019 года президент США Дональд Трамп написал Владимиру Зеленскому письмо с поздравлениями с избранием на пост главы Украины, в котором американский лидер обещал украинскому коллеге непоколебимую поддержку со стороны Соединенных Штатов.
Газета.Ru 00:50
Политика
Оренбургский губернатор утвердил новую структуру правительства
В структуре правительства Оренбуржья появились и новые министерства - министерство региональной и информационной политики, а также министерство промышленности и энергетики и министерство цифровой экономики.
Orenday.ru вчера в 09:17
Шоу-бизнес
Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной
Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.
МИР 24 04 ноября в 10:45
Политика
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Игры
Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Известия 00:44
Происшествия
В Чите задержали одного из сбежавших пациентов психбольницы
Полицейские задержали одного из сбежавших пациентов краевой психиатрической больницы в Чите, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
РИА Новости 02:07
Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости вчера в 08:03
Футбол
Красная карточка Сон Хын Мина отменена
Красная карточка, полученная нападающим «Тоттенхэма» Сон Хын Мином в матче 11-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (1:1), отменена независимой комиссией, информирует Sky Sports.
Спорт-Экспресс вчера в 12:08
Музыка
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
РИА Новости 00:53
Кино
HBO создала картонную коробку для просмотра сериалов
Adindex.ru 02:30
Интернет
Новый логотип показала компания Facebook
ГЛАС.RU 04 ноября в 14:25
Авто
Компания BMW представила экстремальное купе M2 CS
Баварский бренд BMW выпустил экстремальную версию "заряженного" купе BMW M2, которое может использоваться на дорогах общего пользования.
Rusargument 04:35
Политика
Путин заявил о воюющих против русского языка «пещерных русофобах»
За рубежом, по словам президента, русский язык начнут учить, если наша страна станет мощной и привлекательной.
Пятый канал вчера в 12:36
Политика
Генпрокурор Рябошапка: украинское общество требует «крови и посадок»
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что украинское общество требует «посадок и крови» для возвращения доверия к работе ведомства.
Украина.ру 00:26
Армия и оружие
Российско-турецкий патруль закидали камнями на севере Сирии
Совместный российско-турецкий патруль в Сирии забросали камнями. Инцидент произошел в районе деревень местности Кобани (Айн-эль-Араб).
Газета.Ru 00:44
Общество
Опрос: большинство россиян не откладывают деньги на пенсию
Большинство жителей крупных российских городов — около 75% — не откладывают деньги на будущую пенсию, следует из опроса Райффайзенбанка.
RT на русском 02:19
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру 04 ноября в 13:12
Спорт
Зеппельт: 8 вопросов от WADA Россия оставила без ответов
Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил о том, что Россия не ответила на восемь вопросов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ситуации с рассмотрением дела о несоответствиях в предоставленных данных Московской антидопинговой лаборатории.
Вести.Ru 01:44
Футбол
Венгер заинтересован в том, чтобы возглавить «Баварию»
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что заинтересован в том, чтобы возглавить "Баварию".
Soccer.ru 04:00
Общество
В Омске стартовал российско-казахстанский форум
Сегодня, 6 ноября, в Омске состоялось открытие ХVІ Межрегионального форума сотрудничества России и Казахстана.
РИА ОмскИнформ 00:35