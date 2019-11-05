Общество
Пятый каналНазвана дата церемонии пуска газа в Китай по «Силе Сибири»
В «Газпроме» заявили о полном завершении заполнения топливом экспортного газопровода. Церемония запуска российского газа в Китай по экспортному газопроводу «Сила Сибири» пройдет 2 декабря, пишет Интерфакс со ссылкой на источник. Протяженность «Силы Сибири» составляет порядка 2,1 тысячи километров.
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Политика
Экс-лидер ГДР рассказал о реакции Москвы на падение Берлинской стены
Реакция советского руководства на падение Берлинской стены была неоднозначной и "поначалу сбивала с толку", в течение нескольких часов утром 10 ноября 1989 года Москва поменяла свою оценку случившегося, рассказал в интервью РИА Новости бывший восточногерманский лидер, генеральный секретарь Социалистической единой партии Германии и председатель Госсовета Эгон Кренц.
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Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ
Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
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Медведев уволил куратора мусорной реформы в Минприроды
Премьер Дмитрий Медведев снял с должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, свидетельствует распоряжение правительства.
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WSJ узнала о планах Xerox купить HP
Преимущество присоединения к Xerox WSJ видит в том, что компания ожидает получение $2,3 млрд от продажи долей в совместных предприятиях с японской Fujifilm.
Общество
Госдума наделяет полицию правом доставлять пьяных в вытрезвители
Законопроект о праве полиции доставлять нетрезвых граждан в вытрезвители Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 ноября.
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Самый опасный стиль вождения установлен у водителей Ингушетии и Чечни
По итогам анализа, оказалось, что риск попасть в ДТП выше всего в Чечне и Ингушетии. Эти два субъекта СКФО получили по 75,1 балла.
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Хотя, оговоримся – новая KIA Optima перестает быть полноценным бизнес-седаном и превращается в стильный молодежный фастбэк с купеобразным кузовом.
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Путин предложил российским ученым заменить «Википедию»
Популярный онлайн-справочник "Википедия" может быть заменен электронным изданием Большой российской энциклопедии.
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Иран начал обогащать уран на объекте в Фордо
Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что Иран с 6 ноября начнёт обогащение урана до 5% на объекте в Фордо.
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Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах
В «Комсомольской правде» узнали во сколько обойдется выступление российских звезд. Дорогостоящей певицей в этом году стала Светлана Лобода.
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Росстат назвал регионы с самыми высокими и низкими зарплатами учителей
Больше всего получают на Чукотке (99 тыс. руб.), в Ямало-Ненецком автономном округе (97,5 тыс. руб.) и Москве (97,2 тыс. руб.).
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Россия отказывается взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти
Россия не намерена взаимодействовать с США по вопросу обеспечения безопасности добычи нефти на востоке Сирии, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.
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Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным
Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
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На AliExpress стартует распродажа ILIFE
Общество
Куратор «мусорной реформы» зарабатывает около миллиона рублей в месяц
Генеральный директор «Российского экологического оператора» (РЭО), который призван курировать ход мусорной реформы, Денис Буцаев рассказал РБК о размере своей месячной зарплаты.
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Опрос: большинство россиян не откладывают деньги на пенсию
Большинство жителей крупных российских городов — около 75% — не откладывают деньги на будущую пенсию, следует из опроса Райффайзенбанка.
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Лавров назвал цензурой ограничения на работу СМИ РФ в ряде стран
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал попытками ввести цензуру ограничения на работу журналистов РФ в ряде стран.
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В деле полковника ФСБ Черкалина фигурирует женщина
В предполагаемой группировке мошенников, возглавляемой начальником банковского отдела управления "К" ФСБ России Кирилла Черкалина, состояла женщина - гендиректор ООО "Бор-реконструкция" Елена Глазкова.
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«Воронежскую горэлектросеть» продали тамбовской структуре «Россети»
В конкурсе участвовали четыре компании, победителем стало близкое к депутату городской думы Олегу Турбину столичное АО «ГЭС» с предложением в 1,81 млрд рублей.
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Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
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Warner Bros. лишится значительной части прибыли от проката «Джокера»
Руководство студии Warner Bros. настолько не верило в успех фильма "Джокер", что не рискнуло финансировать проект самостоятельно и привлекло сторонних инвесторов.
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Восемь человек задержали по делу о грузовике с 39 трупами
Полиция Вьетнама задержала восемь подозреваемых в причастности к смерти 39 мигрантов, останки которых были найдены в грузовике в британском Эссексе.