Политика

РИА НовостиРИА НовостиНазвана дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей

"Завтра палата представителей осуществит одно из самых важных полномочий, предоставленных нам конституцией, когда мы проголосуем за утверждение двух статей импичмента в отношении президента США (Дональда Трампа)", - говорится в заявлении, которое приводится на сайте Пелоси.
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В Нью-Йорке и других городах США демократы митингуют в поддержку импичмента Трампа

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Президент США опубликовал «письмо для истории»

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Импичмент Трампа: Конгресс готовится голосовать

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Названа дата голосования палаты представителей США по импичменту

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Дебаты по импичменту Трампа продлятся не более шести часов

РИА Новостивчера в 21:33
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Террористы из запрещенной в России группировки «Исламское государство» укрепляют свои позиции в Афганистане и готовят плацдарм для вторжения в Центральную Азию через Таджикистан и Туркменистан.
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Проводится оценка последствий пожара на «Адмирале Кузнецове»

Последствия пожара не замедлят ход ремонтных работ. Утром 12 декабря на борту корабля возник пожар при проведении сварочных работ.
ТВ-21 16 декабря в 06:22
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Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту

"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
РИА Новости 05:42
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В Кремле назвали главное событие 2019 года

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В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
РИА Новости 06:50
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В Москве под угрозой закрытия оказалась 11-я гинекологическая больница

Рейдерским захватом называют врачи гинекологической больницы во Втором Щипковском переулке события, которые происходят в клинике с начала месяца.
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Общество

Пескова спросили об обысках у бизнесмена Гуцериева

Журналисты спросили его о каких-либо деталях относительно следственных действий в отношении бизнесмена.
Lenta.ru 07:03
Общество

Обвиненный в изнасиловании многодетный отец арестован на два месяца

РЕН ТВ Гатчинский городской суд Ленобласти удовлетворил ходатайство следствия об аресте многодетного отца, обвиненного в изнасиловании 13-летней дочери.
РЕН ТВ 06:46
Общество

Fiat Chrysler и PSA договорились о слиянии

Американо-итальянский автомобильный концерн Fiat Chrysler (FCA) и французский автогигант Groupe PSA (производитель Peugeot, Citroen, Opel) подписали соглашение о слиянии, говорится в сообщении пресс-службы французского автоконцерна.
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Армия и оружие

Российскую систему предупреждения о ракетном нападении назвали «Купол»

РИА Новости 04:10
Армия и оружие

В России разрабатывают новый противоминный заряд «Разрез»

Опытно-конструкторская работа, связанная с созданием модульного удлиненного заряда разминирования «Разрез», будет завершена до конца 2020 года, сообщил 16 декабря журналистам генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин.
REGNUM 16 декабря в 21:51
Авто

В УАЗе рассказали, сколько будет стоить «Русский Prado»

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В Кремле оценили возможные санкции США против «Северного потока-2»

В Кремле оценили возможные санкции США против "Северного потока-2".
Piter.tv 06:30
Общество

Rambler отзывает иск к Twitch без выплаты компенсации

Компания Rambler Group в среду отозвала иск к стриминговому сервису Twitch о нелегальном распространении трансляций футбольных матчей Английской премьер-лиги.
ТАСС 06:27
Политика

Борис Джонсон запретил министрам ехать на Давосский форум

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании и лидер победившей на парламентских выборах 12 декабря консервативной партии, запретил министрам нового правительства ехать на саммит Всемирного экономического форума (ВЭФ).
Ведомости 06:38
Происшествия

СК рассказал об экспертизе изъятого в Химози нелегального оружия

В СК рассказали об итогах экспертизы нелегального оружия, изъятого в Ленинградской области в доме многодетной семьи, глава которой подозревается в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью.
RT на русском 06:55
Происшествия

На границе Киргизии и Таджикистана произошел очередной инцидент

Независимая газета 16 декабря в 13:43
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Молодая жена Евгения Петросяна готовится к рождению ребенка

Молодая жена Евгения Петросяна готовится к рождению ребенка В Сети уверены, что Татьяна Брухунова мечтает о ребенке.
Экспресс газета 05:13
Фигурное катание

Загитова отказалась комментировать приостановление своей карьеры

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова отказалась комментировать приостановление своей карьеры на пресс-конференции.
RT на русском 05:28
Политика

Суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»

Верховный суд Швейцарии отклонил ходатайства Российской Федерации об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний «Укрнафта» и «Стабил».
РБК 06:24
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В Великобритании родилась девочка с «болезнью Бенджамина Баттона»

В Британии появился на свет ребенок с уникальной мутацией — девочка, о которой пишет таблоид Daily Mail, страдает от прежде не описанной разновидности генетической болезни, вызывающей деформацию костей.
Planet Today 04:47
Происшествия

Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
RT на русском вчера в 21:59
Футбол

«Партизан» сыграет в товарищеском турнире среди российских команд

Сербский футбольный клуб "Партизан" примет участие в товарищеском турнире среди российских команд, который пройдет в феврале в Катаре, сообщил представитель пресс-службы "Матч ТВ".
РИА Новости 07:09
Футбол

В РФС подтвердили ошибку главного арбитра матча «Краснодар» — ЦСКА

В матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и ЦСКА главный арбитр Василий Казарцев допустил ошибку и должен был назначить пенальти.
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ЗакС Петербурга одобрил кандидатуру вице-губернатора Соколова

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Температура в Москве побила рекорд 1956 года

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Прокуратура: найденную в выгребной яме на Кубани девочку изнасиловали

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в хуторе Родниковском 19 ноября девятилетняя девочка ушла гулять и не вернулась.
Кубань 24 05:30
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Зеленский одобрил снижение нормы концентрации земли в одних руках

Президент Украины Владимир Зеленский положительно смотрит на идею снизить норму концентрации земли в одних руках до 10 тыс. га.
REGNUM 04:35
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