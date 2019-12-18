Политика
РИА НовостиНазвана дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
"Завтра палата представителей осуществит одно из самых важных полномочий, предоставленных нам конституцией, когда мы проголосуем за утверждение двух статей импичмента в отношении президента США (Дональда Трампа)", - говорится в заявлении, которое приводится на сайте Пелоси.
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В Нью-Йорке и других городах США демократы митингуют в поддержку импичмента Трампа
Первый каналвчера в 23:48
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