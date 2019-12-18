Политика

Lenta.ruLenta.ruНазвана дата голосования по импичменту Трампа

Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обратилась с заявлением к Демократической партии, в котором назвала дату голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
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