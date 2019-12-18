Политика
ПрофильНазвана дата голосования по импичменту Дональду Трампу
Демократы обвиняют Трампа в злоупотреблении властью и воспрепятствованию работе конгресса. Президент все отрицает и даже уверяет, что голосование лишь повысит его шансы на переизбрание в следующем году. После Палаты представителей решение по импичменту буду рассматривать в Сенате.
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В Нью-Йорке и других городах США демократы митингуют в поддержку импичмента Трампа
Первый каналвчера в 23:48
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В результате издание сделало вывод, что на рабочих компьютерах в кремлевском кабинете Путина и его резиденции в Огарино установлена ОС Windows XP.
Общество
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Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту
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Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
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Общество
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Губернатор Волгоградской области объявил 31 декабря выходным днем
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал указ о переносе выходного дня с 28 декабря, который приходится на субботу, на 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник.
Происшествия
Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца
Гатчинский городской суд арестовал Андрея Бовта, которого подозревают в насилии над несовершеннолетней дочерью.
Происшествия
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Происшествия
Все станции московского метро получили сообщения о минировании
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Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
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Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр
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Технологии
Sony выпустит насадку для DualShock 4 с дополнительными кнопками
Благодаря DualShock 4 Back Button Attachment контроллер получит две программируемые кнопки на задней стороне.