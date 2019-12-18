Политика

ПрофильПрофильНазвана дата голосования по импичменту Дональду Трампу

Демократы обвиняют Трампа в злоупотреблении властью и воспрепятствованию работе конгресса. Президент все отрицает и даже уверяет, что голосование лишь повысит его шансы на переизбрание в следующем году. После Палаты представителей решение по импичменту буду рассматривать в Сенате.
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Демократы согласовали дату голосования по импичменту Трампа

Газета.Ru05:43

Президент США опубликовал «письмо для истории»

Lenta.ru05:03

Импичмент Трампа: Конгресс готовится голосовать

ТАСС06:45

Импичмент – это способ расставить ловушки

Взгляд.ру06:28

В Нью-Йорке и других городах США демократы митингуют в поддержку импичмента Трампа

Первый каналвчера в 23:48

Названа дата голосования палаты представителей США по импичменту

Известиявчера в 20:07

Дебаты по импичменту Трампа продлятся не более шести часов

РИА Новостивчера в 21:33
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Ведомости вчера в 15:35
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Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти

Выяснилось, что мужчины после выхода на пенсию проживают в среднем еще 7,5 лет, а женщины 22,6 года, то есть примерно втрое дольше.
Lenta.ru вчера в 23:31
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Депутаты Верховной рады проголосовали за законопроект, который вносит изменения в законодательство, чтобы ограничить депутатскую неприкосновенность.
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Верховный суд Швейцарии не удовлетворил жалобу России на решение международного арбитража о взыскании $44 млн в пользу "Укрнафты".
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Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года

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Самопроизвольное поднятие купола над фрагментом Челябинского метеорита, который представлен в качестве экспоната в Государственном историческом музее Южного Урала, могло произойти из-за технического сбоя.
Газета.Ru 05:17
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На одном из концертов звезда чуть не сорвалась с большой высоты. Она шокирована, ведь лебедку для выступления покупала за свои деньги.
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В результате издание сделало вывод, что на рабочих компьютерах в кремлевском кабинете Путина и его резиденции в Огарино установлена ОС Windows XP.
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«В структуре ГУСБ МВД России в текущем году создана группа по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в сфере оборота наркотиков»,— сказано в сообщении.
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