Политика
Lenta.ruНазвана дата голосования по импичменту Трампа
Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обратилась с заявлением к Демократической партии, в котором назвала дату голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
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Политика
Стало известно, когда завершится строительство «Северного потока-2»
По информации пресс-службы Nord Stream 2, компания планирует завершить газопровод "Северный поток -2" за несколько месяцев, однако в организации не намерены спекулировать о сроках окончания строительства проекта, информирует Российский Диалог.
Политика
Тимошенко: На Украине наступит африканский голод
Музыка
Верка Сердючка впервые выпустила песню после многолетнего перерыва
Известный по образу Верки Сердючки украинский исполнитель Андрей Данилко презентовал новую музыкальную композицию Make It Rain Champagne после многолетнего перерыва, сообщают «Известия».
Происшествия
Задержаны новые подозреваемые по делу о перестрелке под Ростовом
Сотрудники пограничной службы задержали ещё троих подозреваемых в причастности к перестрелке на хуторе Чернозубовка в Ростовской области.
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим
Экономика
Ретейлеры зафиксировали рост средней цены смартфона на ₽1 тыс
Быстрее всего растут продажи в категории беспроводных наушников — их купили в три раза больше, чем годом ранее, а средняя цена снизилась с 9,7 тыс. до 8,1 тыс. руб. По мнению представителя МТС, это связано с выходом на рынок множества бюджетных моделей.
Политика
У Путина на компьютере нашли уязвимую версию Windows
Издание нашло на фотографиях, опубликованных пресс-службой президента, что необновляемая версия Windows установлена на компьютере в кабинетах Путина в Кремле и в его официальной резиденции в Ново-Огареве.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Фигурное катание
Глава ФФККР отреагировал на скандал вокруг Загитовой
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал скандал вокруг олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая приняла решение приостановить карьеру.
Происшествия
На Сахалине трех полицейских осудили за пытки задержанной женщины
На Сахалине вынесен обвинительный приговор трем сотрудникам полиции за пытки задержанной ими женщины.
Биатлон
Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию в трёх словах
Олимпийский чемпион, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон ответил на просьбу описать Россию тремя словами, а также рассказал, как бы поступил, если бы однажды ему предложили использовать допинг для улучшения спортивных результатов.
Общество
Телеканалы потребовали от операторов вещание в сети с единой платформы
«Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа» (НМГ) уведомили операторов связи о требовании с 1 февраля вести трансляцию телеканалов в интернете только через единую платформу «Витрина ТВ».
Политика
NBC: временный поверенный в делах США на Украине покидает пост
Временный поверенный в делах США на Украине Билл Тейлор покинет свой пост в начале 2020 года, сообщает NBC со ссылкой на источник.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Футбол
Джикия поделился впечатлениями от работы с Кононовым
Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия поделился впечатлениями от работы с бывшим наставником красно-белых Олегом Кононовым, сообщает "Чемпионат".
Хоккей
«Каролина» победила «Виннипег» в матче НХЛ
Транспорт
Сбой в движении поездов произошел на Замоскворецкой линии метро
Пассажир оказался на путях Замоскворецкой линии метро, из-за чего движение поездов оказалось приостановлено.
Общество
В Японии считают неприемлемым задержание своих рыболовных судов
Япония считает неприемлемым задержание пяти своих рыболовных судов российскими пограничниками, но отмечает, что здоровью экипажа ничто не угрожает, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга.
Политика
Зеленский предложил «убрать» «специальный статус» Севастополя
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать из Конституции страны упоминание о "специальном статусе" Севастополя.
Армия и оружие
Герасимов предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту
Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, его слова приводит газета "Красная звезда".
Космос
На Марсе найден обломок неопознанного корабля
Общество
Губернатор Магаданской области объявил 31 декабря выходным
Губернатор Магаданской области Сергей Носов в среду, 18 декабря, подписал указ, предполагающий перенос выходного дня с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря.
Происшествия
Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
Политика
Экс-премьера Украины и бывшего спикера Рады лишили госохраны
Украинские власти сняли государственную охрану с бывшего премьера страны Арсения Яценюка и экс-спикера Рады Александра Турчинова, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Кино
Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»
Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.
Футбол
«Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» в Кубке английской лиги
"Ливерпуль" потерпел разгромное поражение от "Астон Виллы" в четвертьфинальном матче Кубка английской футбольной лиги.
Здоровье
Володин указал на низкую зарплату врачей
В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.
Политика
На Украине анонсировали новые санкции против России
Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
Экономика
Москва и Минск договорились о схеме компенсаций за налоговый маневр
Поддержка, как в России РБК узнал, каким образом Россия и Белоруссия договорились насчет одной из самых сложных проблем в рамках интеграционного процесса — компенсации за российский налоговый маневр в нефтяной отрасли.
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.