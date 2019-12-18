Политика

РИА НовостиРИА НовостиНазвана дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей

Финальное голосование Палаты представителей конгресса США по импичменту президента Дональда Трампа состоится в среду, говорится в обращении спикера палаты Нэнси Пелоси к демократам.
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Президент США Дональд Трамп опубликовал письмо (.pdf
) лидер демократов, спикеру Палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси, в котором назвал процедуру импичмента незаконной попыткой государственного переворота и неконституционным превышением полномочий.
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