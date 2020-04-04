Коронавирус
РИА НовостиНазвана дата начала экспресс-тестирования на коронавирус в России
Подчеркивается, что дата его старта находится в компетенции столичного правительства, которое осуществляет закупку тест-систем. При этом экспресс-тесты российско-японской компании EMG уже прошли испытания в Роспотребнадзоре и получили одобрение регулятора на дальнейшее использование в России.
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с чего всё началось
Именно 30 минут требуется на выявление коронавируса с помощью экспресс-теста, совместно разработанного российскими и японскими учеными. В апреле пилотное применение этих систем должно начаться в столичном регионе, затем его предполагается масштабировать на всю Россию.Известия17:02
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Армия и оружие
В Сербию вылетел восьмой самолёт ВКС России с гуманитарной помощью
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Футбол
Динамо (Минск) — Торпедо-БелАЗ 2:0
Здоровье
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Доктор Семенов рассказал о профессиональном выгорании итальянских коллег, о том, как они решают проблему, когда на «один-два ИВЛ трое или пятеро больных с респираторным дистресс-синдромом, которые практически не дышат».
Общество
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Граждане России, которые оказались на территории иностранных государств и не могут вернуться на родину из-за приостановки международных рейсов, получат социальную помощь на время пребывания за границей, сообщает оперативный штаб.
Гаджеты
Honor View 30 Pro можно заполучить за 1 рубль в честь юбилея бренда
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Общество
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Армия и оружие
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Трамп назвал возможные меры против РФ и Саудовской Аравии из-за нефти
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Энергетика
Транзит российского газа через Украину упал на 53%
Киев, 2 апреля 2020, 11:34 — REGNUM Транзит газа через ГТС Украины в первом квартале 2020 года составил 11,1 млрд кубометров топлива.
Политика
Трамп объяснил, почему не желает носить медицинскую маску
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не собирается носить защитную маску для защиты от коронавируса, поскольку, по его мнению, это не соответствует его статусу лидера США.
Общество
Академик РАН заявил о приходе коронавируса навсегда
Новый тип коронавируса, вероятно, останется с человечеством навсегда, заявил академик РАН, вирусолог Виталий Зверев.
Политика
Мишустин предупредил о пике распространения коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России еще не пройден, нельзя исключать самого сложного сценария, предупредил премьер-министр Михаил Мишустин.
Общество
Предпринимателей Петербурга обязали создать стандарт безопасности
Конкретную форму установят в Смольном. Напомним, постановление губернатора касается многих аспектов жизни Петербурга в нерабочий месяц.
Общество
Оставшихся без эвакуации в Нью-Йорке россиян поселят в гостиницу
Поскольку эвакуировать граждан РФ временно не будут, в правительстве позаботились об их проживании вдали от дома - для оставшихся в Нью-Йорке сняли номера в гостинице: - Посольство решает вопрос с размещением граждан в гостинице.
Экономика
Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты
Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
Экономика
ЦБ отказался переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца
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Экономика
Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада
Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Армия и оружие
Госдеп сравнил сокращение ядерного арсенала России и США
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Общество
Зараженная коронавирусом женщина со слезами обратилась к миру
Жительница графства Линкольншир Шерон Кук попала в больницу 23 марта после обнаружения у нее коронавируса.
Здоровье
Биолог назвал способ победы над коронавирусом в РФ
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Экономика
Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
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Происшествия
Стали известны подробности о первом пациенте, умершем от коронавируса во Владивостоке
Первым умершим от коронавируса в Приморье оказался 52-летний мужчина. Он с 23 марта проходил лечение в Дальзаводской больнице.
Политика
Президент России объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля
Глава государства объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля.
Экономика
Букмекерская контора попала в список системообразующих компаний России
Букмекерская контора «Фонбет» была включена в антикризисный список системообразующих российских компаний, чье финансовое состояние будет исследоваться российскими властями в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса.