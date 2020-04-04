Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНазвана дата начала экспресс-тестирования на коронавирус в России

Подчеркивается, что дата его старта находится в компетенции столичного правительства, которое осуществляет закупку тест-систем. При этом экспресс-тесты российско-японской компании EMG уже прошли испытания в Роспотребнадзоре и получили одобрение регулятора на дальнейшее использование в России.
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с чего всё началось

Успеть за 30 минут: выявлять коронавирус в России будут за полчаса с точностью до 100%

Именно 30 минут требуется на выявление коронавируса с помощью экспресс-теста, совместно разработанного российскими и японскими учеными. В апреле пилотное применение этих систем должно начаться в столичном регионе, затем его предполагается масштабировать на всю Россию.
Известия17:02

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Стало известно, когда начнется экспресс-тестирование на коронавирус в России

Невские Новости19:05

Россия начнёт экспресс-тестирование на коронавирус в апреле

Life.ru19:03

Названа дата начала экспресс-тестирования на коронавирус в России

РИА Новости17:51

Стало известно, когда в России начнется экспресс-тестирование

Московский Комсомолец18:28

Экспресс-тесты на COVID-19 в России начнут делать в апреле

News.ru18:08

Экспресс-тестирование россиян на коронавирус начнут в апреле

ФедералПресс18:29

Успеть за 30 минут: выявлять коронавирус в России будут за полчаса с точностью до 100%

Известия17:02
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Экономика

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

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Авто

Xiaomi представила проекционный автодисплей с голосовым управлением

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Армия и оружие

В Сербию вылетел восьмой самолёт ВКС России с гуманитарной помощью

Восьмой самолёт Ил-76 ВКС России вылетел в Сербию с российскими военными специалистами и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 19:10
Общество

В Москве объяснили правила изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Lenta.ru 06:31
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Динамо (Минск) — Торпедо-БелАЗ 2:0

ГЛАС.RU 01:44
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Вирусолог Александр Семенов рассказал «Ъ», как лечат больных коронавирусом в Италии

Доктор Семенов рассказал о профессиональном выгорании итальянских коллег, о том, как они решают проблему, когда на «один-два ИВЛ трое или пятеро больных с респираторным дистресс-синдромом, которые практически не дышат».
Коммерсантъ 09:45
Общество

Застрявшие за рубежом россияне получат помощь до возвращения в РФ

Граждане России, которые оказались на территории иностранных государств и не могут вернуться на родину из-за приостановки международных рейсов, получат социальную помощь на время пребывания за границей, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 14:28
Гаджеты

Honor View 30 Pro можно заполучить за 1 рубль в честь юбилея бренда

В рамках акции, которая пройдет по этому поводу, пользователи имеют возможность выиграть смартфон Honor View 30 Pro численностью семь единиц, а также фитнес-браслеты Band 5, Bluetooth-наушники Sport Pro AM66, смарт-часы Magic Watch 2 46 mm, а также купоны на получение скидки в сумме 500/800/1000 рублей.
OAnews 12:30
Общество

Число заболевших коронавирусом в России превысило 4000

За последние сутки в 32 регионах России выявлен 601 новый случай коронавируса.
Forbes 03:33
Армия и оружие

Зенитные системы С-300 заступили на боевое дежурство в Якутии

Зона контролируемого средствами ПВО воздушного пространства в российской Арктике существенно увеличилась за счет постановки на боевое дежурство на севере Якутии зенитных ракетных систем С-300.
Российская газета 06:19
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 08:48
Политика

Трамп назвал возможные меры против РФ и Саудовской Аравии из-за нефти

3 апреля «Интерфакс» со ссылкой на источники заявил о готовности Эр-Рияда сократить нефтедобычу, если США и Россия также выполнят это условие.
Известия 19:46
Энергетика

Транзит российского газа через Украину упал на 53%

Киев, 2 апреля 2020, 11:34 — REGNUM Транзит газа через ГТС Украины в первом квартале 2020 года составил 11,1 млрд кубометров топлива.
REGNUM вчера в 04:34
Политика

Трамп объяснил, почему не желает носить медицинскую маску

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не собирается носить защитную маску для защиты от коронавируса, поскольку, по его мнению, это не соответствует его статусу лидера США.
Интерфакс 19:05
Общество

Академик РАН заявил о приходе коронавируса навсегда

Новый тип коронавируса, вероятно, останется с человечеством навсегда, заявил академик РАН, вирусолог Виталий Зверев.
Известия 19:50
Политика

Мишустин предупредил о пике распространения коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России еще не пройден, нельзя исключать самого сложного сценария, предупредил премьер-министр Михаил Мишустин.
Lenta.ru 06:58
Общество

Предпринимателей Петербурга обязали создать стандарт безопасности

Конкретную форму установят в Смольном. Напомним, постановление губернатора касается многих аспектов жизни Петербурга в нерабочий месяц.
КП - Санкт-Петербург 16:42
Общество

Оставшихся без эвакуации в Нью-Йорке россиян поселят в гостиницу

Поскольку эвакуировать граждан РФ временно не будут, в правительстве позаботились об их проживании вдали от дома - для оставшихся в Нью-Йорке сняли номера в гостинице: - Посольство решает вопрос с размещением граждан в гостинице.
Комсомольская правда 20:05
Экономика

Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты

Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
REGNUM 02:45
Экономика

ЦБ отказался переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

В Центральном банке считают, что во время нерабочего месяца, установленного президентом РФ до 30 апреля, кредитные обязательства должны исполняться должниками в срок.
News.ru 08:22
Экономика

Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада

Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
ТАСС 13:11
Общество

Кадыров объяснил запрет выходить на улицу по ночам в Чечне

Lenta.ru 15:56
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 14:39
Армия и оружие

Госдеп сравнил сокращение ядерного арсенала России и США

Россия с сентября 2019 года сократила количество ядерных боеголовок в своем арсенале на 100 штук, США - на три, свидетельствуют данные американского госдепартамента.
РИА Новости вчера в 03:03
Общество

Зараженная коронавирусом женщина со слезами обратилась к миру

Жительница графства Линкольншир Шерон Кук попала в больницу 23 марта после обнаружения у нее коронавируса.
iReactor 19:55
Здоровье

Биолог назвал способ победы над коронавирусом в РФ

Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов рассказал о способах победы над COVID-19. Об этом пишет газета «Известия».
Моя Москва.онлайн 01:33
Экономика

Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Госдума приняла в окончательном третьем чтении закон о праве граждан, индивидуальных предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса на кредитные каникулы из-за коронавируса, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Агробук 01 апреля в 09:51
Происшествия

Стали известны подробности о первом пациенте, умершем от коронавируса во Владивостоке

Первым умершим от коронавируса в Приморье оказался 52-летний мужчина. Он с 23 марта проходил лечение в Дальзаводской больнице.
КП - Владивосток 08:09
Политика

Президент России объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля

Глава государства объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля.
Злынковская газета Знамя вчера в 10:12
Экономика

Букмекерская контора попала в список системообразующих компаний России

Букмекерская контора «Фонбет» была включена в антикризисный список системообразующих российских компаний, чье финансовое состояние будет исследоваться российскими властями в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса.
Ридус 12:52
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