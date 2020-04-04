Именно 30 минут требуется на выявление коронавируса с помощью экспресс-теста, совместно разработанного российскими и японскими учеными. В апреле пилотное применение этих систем должно начаться в столичном регионе, затем его предполагается масштабировать на всю Россию.

с чего всё началось

Подчеркивается, что дата его старта находится в компетенции столичного правительства, которое осуществляет закупку тест-систем. При этом экспресс-тесты российско-японской компании EMG уже прошли испытания в Роспотребнадзоре и получили одобрение регулятора на дальнейшее использование в России.

Названа дата начала экспресс-тестирования на коронавирус в России

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