Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°Еврокомиссия назвала дату трехсторонних переговоров по газу

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович подтвердил проведение трехсторонних переговоров по транзиту российского газа через Украину. Встреча с представителями Киева и Москвы запланирована на 19 сентября. Его слова процитировала «Газета.ru».
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Украину на встрече с РФ и ЕС по газу представят министр энергетики и глава «Нафтогаза»

ТАСС08:40

Зампред Еврокомиссии подтвердил дату трехсторонних переговоров по газу

Интерфакс06:19

Шефчович подтвердил данные о новом раунде трехсторонних переговоров по газу

РИА Новости04:40

Эксперт прокомментировал перспективы трёхсторонних переговоров по газу

RT на русском10:19

Трехсторонняя встреча по газу пройдет 19 сентября в Брюсселе

Коммерсантъ05:20

В ЕК назвали дату проведения трехсторонних переговоров по газу

Московский Комсомолец04:03

Брюссель назвал дату переговоров по газу с Москвой и Киевом

РБК05:53
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 12:33, Вашингтон
Происшествия

Суд арестовал напавшего на Памфилову

ТАСС 12:18
Политика

Стали известны первые итоги выборов в Мосгордуму

Опубликованы первые итоги голосования в Московскую городскую думу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 16:46
Политика

Оглашены предварительные итоги выборов главы Башкирии

UfacityNews.ru вчера в 22:20
Политика

Песков назвал избирательную кампанию «Единой России» успешной

Избирательная кампания «Единой России» в целом по стране прошла успешно, партия показала свое политическое лидерство, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ведомости 06:50
Политика

ГИК до сих пор не смог подвести итоги выборов муниципальных депутатов

Петербургские отделения партий «Справедливая Россия» и «Яблоко» требуют немедленно ввести в систему ГАС «Выборы» итоги голосования на муниципальных выборах.
Мойка78 12:08
Политика

Генпрокурор Украины назвал возможным арест Порошенко

Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что экс-президент страны Петр Прошенко может подвергнуться аресту так же, как и любой рядовой гражданин.
Газета.Ru 11:36
Политика

МИД прокомментировал ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном

Во внешнеполитическом ведомстве России заявили, что новые шаги Ирана по сокращению обязательств по ядерной сделке не делают безнадежной ситуацию вокруг нее.
РЕН ТВ 11:57
Футбол

«Манчестер Сити» первым в истории потратил на состав более €1 млрд

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» стал первым в истории футбола клубом, потратившим на трансферы более €1 млрд, сообщается в отчете Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory).
Профиль 09:28
Энергетика

Додон сообщил о полученной от России скидке на газ для Молдавии

В конце июля Додон говорил о скидке в размере 25–30%. Молдавия закупает у России газ по заключенному в 2008 году договору.
РБК 09:14
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости 06:48
Общество

В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре

Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Политика

В Оренбургской области выборы губернатора состоялись

Московский Комсомолец 05:26
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева учит годовалую дочь плаванию

Что правда, учит годовалую дочь телеведущей Леры Кудрявцевой не она сама, а профессиональный тренер.
Bimru.ru вчера в 14:28
Общество

Нарколог оценил «пьяное» выступление Билана в Самаре

Известия 08:03
Политика

Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»

Американское понимание "нормальности" государства странным образом коррелирует с поддержкой властями США революций по всему миру и с другими нарушения международного права – так главы МИД и Минобороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна "вести себя как нормальная страна" – чтобы снискать уважение Запада.
Газета.Ru 11:12
Авто

Названы 5 самых доступных автомобилей в России на сентябрь 2019

Эксперты CarsWeek вновь проанализировали российский авторынок и назвали ТОП-5 самых доступных автомобилей в России по состоянию на начало сентября 2019 года.
Автоновости дня вчера в 02:52
Экономика

В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Происшествия

На Украине взорвалась колонна военной техники

Lenta.ru 10:43
Политика

Биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную думу

Вести.Ru вчера в 20:17
Политика

Разведка США вывезла своего «главного шпиона» в России в 2017 году

Соединенные Штаты Америки забрали своего «главного шпиона» из Российской Федерации в 2017 году сразу после того, как американский президент Дональд Трамп принял в Овальном кабинете министра иностранных дел Сергея Лаврова и бывшего тогда послом России в США Сергея Кисляка.
REGNUM 11:59
Шоу-бизнес

Лолита раскрыла условия брачного договора

StarHit.ru 09:30
Происшествия

В Краснодаре умерла девочка, на которую в детском саду упало дерево

Во время прогулки на площадку упало дерево, пострадали двое двухлетних детей из ясельной группы и воспитательница.
РИА Новости 05:55
Политика

Роскомнадзор передал в парламент данные о нарушениях Google и Facebook

Роскомнадзор направил в парламентскую комиссию, занимающуюся расследованием иностранного вмешательства во внутренние дела России, данные о нарушениях Google и Facebook в день выборов.
RT на русском 11:15
Происшествия

Умер мальчик, спасший дедушку из горящей бани в Карелии

В ожоговом центре в Нижнем Новгороде скончался шестилетний мальчик из Карелии, получивший 90 процентов ожогов тела и ожоги верхних дыхательных путей.
Российская газета 05:36
Гаджеты

Компания LG может уйти с российского рынка смартфонов

Учитывая столь низкий интерес россиян к смартфонам LG, корейский технологический гигант может полностью уйти из этого сегмента российского рынка.
Planet Today 06:38
Политика

Хаджимба переизбран президентом Абхазии

Вести.Ru 06:11
Футбол

Видич: опыт выступлений в России очень помог мне в Англии

Опыт выступлений в России очень помог мне в Англии.
Чемпионат 10:50
Общество

Прокурор Москвы подал иск к сотрудникам ФБК

Прокурор города Москвы подал иск к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), оппозиционерам Алексею Навальному, Ивану Жданову, Владимиру Милову, Любови Соболь, Илье Яшину, Георгию Албурову, Олегу Степанову и Александру Соловьеву, говорится в карточке Черемушкинского суда.
Коммерсантъ 07:32
Политика

Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу подготовку к предстоящей встрече на высшем уровне стран-гарантов Астанинского процесса, говорится в сообщении МИД РФ.
РИА Новости 11:35
Технологии

Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта

В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
9111.ru 05:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное