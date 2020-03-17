Космос

ИзвестияИзвестияНазвана дата первого в России запуска аппарата на Луну

Как объяснил Митрофанов название «Луна 25» для нового российского аппарата выпирали в качестве продолжения нумерации отечественных лунных миссий прошлого века. «Основная дата запуска аппарата намечена на 1 октября, резервная дата — 30 октября 2021 года», — цитирует его «РИА Новости».
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с чего всё началось

Названа дата первого в истории России запуска аппарата на Луну

Запуск первого после 45-летней паузы отечественного космического аппарата на Луну планируется 1 октября 2021 года, сообщил руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований Российской академии наук Игорь Митрофанов на заседании совета РАН по космосу.
РИА Новости18:02

Подробнее о событии

Названа дата первого в истории России запуска аппарата на Луну

РИА Новости18:02

Пуск российского космического аппарата к Луне запланирован на 2021 год

RT на русском18:30

Названа дата первого в современной России пуска на Луну

Lenta.ru18:45

Названа дата первого в России запуска аппарата на Луну

Известия18:49

Раскрыта дата запуска первой российской лунной миссии

РЕН ТВ18:25

Названа дата пуска первого российского аппарата на Луну

REGNUM19:14

Россия запустит космический аппарат на Луну 1 октября 2021 года

Российская газета19:39
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