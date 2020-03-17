Запуск первого после 45-летней паузы отечественного космического аппарата на Луну планируется 1 октября 2021 года, сообщил руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований Российской академии наук Игорь Митрофанов на заседании совета РАН по космосу.

с чего всё началось

Как объяснил Митрофанов название «Луна 25» для нового российского аппарата выпирали в качестве продолжения нумерации отечественных лунных миссий прошлого века. «Основная дата запуска аппарата намечена на 1 октября, резервная дата — 30 октября 2021 года», — цитирует его «РИА Новости».

Названа дата первого в России запуска аппарата на Луну

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