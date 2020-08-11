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Взгляд.ру
Взгляд.ру

Названа дата поступления вакцины от коронавируса в гражданский оборот

Российская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года, следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава. В реестре указывается, что «срок введения в гражданский оборот – 01.01.2021», передает РИА «Новости».В источнике
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Lenta.ru

Названа дата выхода российской вакцины от COVID-19 в гражданский оборот

Lenta.ru05:28
ТАСС

Российская вакцина от коронавируса поступит в оборот с 1 января 2021 года

ТАСС05:19
Известия

Вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года

Известия04:48
ФАН

Названа дата поступления в оборот российской вакцины от коронавируса

ФАН05:09
RT на русском

Российская вакцина от COVID-19 попадёт в гражданский оборот в 2021 году

RT на русском04:57
Комсомольская правда

Российская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот 1 января

Комсомольская правда04:48
РБК

Российская вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот с 1 января

РБК05:19

Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

На третьей — пострегистрационной — фазе исследований вакцины от коронавируса предполагается несколько тысяч добровольцев, это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются и в условиях пандемии, заявила РБК заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.
Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID
РБК18:55
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Россия увеличила поставки нефтепродуктов в США до рекорда за 16 лет

На Соединенные Штаты в январе—июне текущего года пришлось более 12% всего российского экспорта нефтепродуктов (общий показатель — 74,63 млн т). Это второе место — после Нидерландов, куда Россия поставила 12,19 млн т нефтепродуктов (16,3% от общего объема).
РБК01:00
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