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Взгляд.ру
Взгляд.ру

Названа дата поступления вакцины от коронавируса в гражданский оборот

Российская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года, следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава. В реестре указывается, что «срок введения в гражданский оборот – 01.01.2021», передает РИА «Новости».В источнике
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ТАСС

Российская вакцина от коронавируса поступит в оборот с 1 января 2021 года

ТАСС05:19
РБК

Российская вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот с 1 января

РБК05:19
RT на русском

Российская вакцина от COVID-19 попадёт в гражданский оборот в 2021 году

RT на русском04:57
Коммерсантъ

Российская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот 1 января

Коммерсантъ05:09
ФАН

Названа дата поступления в оборот российской вакцины от коронавируса

ФАН05:09
Комсомольская правда

Российская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот 1 января

Комсомольская правда04:48
Известия

Вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года

Известия04:48

Клим Шипенко планирует снять комедию с Буруновым и Харламовым

Представители компании "ВБД Груп" на питчинге в МИА "Россия сегодня" сообщили, что режиссер Клим Шипенко, создавший "Холопа", планирует снять комедию "ОКнутый" с Сергеем Буруновым и Гариком Харламовым в главных ролях.
Клим Шипенко планирует снять комедию с Буруновым и Харламовым
РИА Новости06:57
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Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

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Российская газета04:28
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Минздрав раскрыл срок действия российской вакцины от коронавируса

В Минздраве России рассчитывают, что отечественная вакцина от коронавируса, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи и зарегистрированная 11 августа, обеспечит защиту от инфекции до двух лет.
Новый День06:50
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В Белоруссии за сутки задержали свыше 2 тыс. человек

Протесты белорусской оппозиции после выборов © ИА REGNUM "Всего по стране задержаны более двух тысяч человек, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", — говорится в сообщении журналистов агентства и указывается, что в настоящее время идет правовая оценка противоправных действий задержанных.
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CT newsвчера в 09:29
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