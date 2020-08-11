Названа дата поступления вакцины от коронавируса в гражданский оборот
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Российская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года, следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава. В реестре указывается, что «срок введения в гражданский оборот – 01.01.2021», передает РИА «Новости».В источнике
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