Игры

Lenta.ruLenta.ruНазвана дата презентации PlayStation 5

Компания Sony анонсировала презентацию, посвященную PlayStation 5. Мероприятие пройдет 4 июня в 23:00 мск. Издания Bloomberg и VentureBeat указывают, что июнь является традиционным месяцем для крупных игровых релизов и предполагается, что PlayStation 5 будет представлена именно в этот день.
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Презентация PlayStation 5 пройдет 4 июня

Cyber.sports.ru11:05

Sony официально объявила дату презентации игр для PlayStation 5

Ferra11:27

Презентация игр для PlayStation 5 пройдёт 4 июня

News.ru11:15

Официально: часовая презентация PlayStation 5 пройдёт 4 июня

Игромания.ру11:05

Sony покажет новые игры 4 июня на большой презентации PS5

3DNews12:04

Официально: презентация PlayStation 5 пройдет 4 июня

CyberSport.ru11:06

Только вперёд! – глава Sony Interactive Entertainment не в восторге от идеи выпускать новые игры для PS5 и на PS4

Городской портал Новый Нижний13:00
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 13:08, Ашберн
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Илон Маск прокатился на пикапе Tesla Cybertruck

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В США отложили первый запуск Crew Dragon с космонавтами

Нынешний запуск должен был стать первым пилотируемым запуском для космического корабля.
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Первый президент республики добавил, что выступает против оскорблений на уровне президентов и считает, что Путин со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским должны вести переговоры «без базара».
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Как сказал Миллер, Россия готова начать переговоры о поставках газа в 2021 году, если Белоруссия выплатит долг.
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Происшествия

В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек

Российская газета 03:15
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Попова заявила о снижении эпидемиологического процесса в России

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Чиновник заметил, что это федеральный тренд.
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Общество

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Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
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В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
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В реке в Псковской области обнаружили тело второй пропавшей 15-летней девочки.
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Китайское СМИ оценило новую российскую подлодку

Характеристику новой российской подлодке проекта 545 "Лайка" дало китайское СМИ Гуанмин жибао.
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В Петербурге рассказали о следующем этапе смягчения ограничений

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В Петербурге возобновят действие льготных проездных

С 1 июня в Петербурге возобновят действие льготных проездных билетов.
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Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
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