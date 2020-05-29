Компания Sony анонсировала презентацию, посвященную PlayStation 5. Мероприятие пройдет 4 июня в 23:00 мск. Издания Bloomberg и VentureBeat указывают, что июнь является традиционным месяцем для крупных игровых релизов и предполагается, что PlayStation 5 будет представлена именно в этот день.

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