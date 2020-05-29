Игры
Lenta.ruНазвана дата презентации PlayStation 5
Компания Sony анонсировала презентацию, посвященную PlayStation 5. Мероприятие пройдет 4 июня в 23:00 мск. Издания Bloomberg и VentureBeat указывают, что июнь является традиционным месяцем для крупных игровых релизов и предполагается, что PlayStation 5 будет представлена именно в этот день.
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Только вперёд! – глава Sony Interactive Entertainment не в восторге от идеи выпускать новые игры для PS5 и на PS4
Городской портал Новый Нижний13:00
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Общество
Илон Маск прокатился на пикапе Tesla Cybertruck
CarsWeek.ru 04:11
Армия и оружие
Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями.
Газета.Ru 12:17
Космос
В США отложили первый запуск Crew Dragon с космонавтами
Нынешний запуск должен был стать первым пилотируемым запуском для космического корабля.
Хакасия-Информ вчера в 01:56
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
Общество
В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские
Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
РИА Новости 10:15
Общество
Голосование по Конституции захотели растянуть на несколько дней
Роспотребнадзор и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) порекомендовали провести голосование по поправкам в Конституцию на свежем воздухе и растянуть мероприятие на несколько дней.
Lenta.ru 03:36
Общество
В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений
В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
RT на русском 10:18
Общество
Свердловская область перейдет на новую коронавирусную статистику
По словам Павла Крекова, на сегодня в регионе почти половина людей с подтверждённым диагнозом COVID-19 являются бессимптомными носителями вируса.
Уральский меридиан 05:47
Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессивные действия» России
Первый президент республики добавил, что выступает против оскорблений на уровне президентов и считает, что Путин со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским должны вести переговоры «без базара».
Известия 06:58
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга за российский газ
Как сказал Миллер, Россия готова начать переговоры о поставках газа в 2021 году, если Белоруссия выплатит долг.
Газета.Ru 11:09
Футбол
Юрий Газзаев покидает пост главного тренера «Енисея»
Сегодня, 29 мая, министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев сообщил у себя в инстраграме, что у главного тренера заканчивается контракт с красноярским футбольным клубом «Енисей» и продлевать его с Юрием Газаевым не будут.
Московский Комсомолец 11:57
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 09:18
Происшествия
В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек
Российская газета 03:15
Общество
Попова заявила о снижении эпидемиологического процесса в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число обследований на коронавирус в России растёт, а число случаев заболевания снижается, это свидетельствует о снижении эпидемиологического процесса.
RT на русском 13:01
Политика
«Левада-центр»: уровень доверия россиян к Путину снова упал
Рейтинг доверия россиян к президенту Владимиру Путину опять опустился, свидетельствуют данные опроса Левада-центра .
Znak.com 11:57
Происшествия
В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков
RT на русском вчера в 21:56
Экономика
Губернатор: Саратовская область не должна следовать общероссийскому тренду падения экономики
Чиновник заметил, что это федеральный тренд.
Четвертая Власть 12:05
Общество
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 12:33
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Экономика
Российские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru вчера в 01:48
Происшествия
В реке в Псковской области обнаружили тело второй пропавшей девочки
В реке в Псковской области обнаружили тело второй пропавшей 15-летней девочки.
RT на русском 09:16
Армия и оружие
Китайское СМИ оценило новую российскую подлодку
Характеристику новой российской подлодке проекта 545 "Лайка" дало китайское СМИ Гуанмин жибао.
Газета.Ru 09:56
Общество
В Петербурге рассказали о следующем этапе смягчения ограничений
Следующий этап смягчения ограничительных мер по коронавирусу в Петербурге не предполагает открытия парков для прогулок горожан, сообщил вице-губернатор Евгений Елин.
РИА Новости 12:58
Общество
Обнародована карта для прогулок в Москве
Мэрия Москвы обнародовала на своем сайте карту, на которой можно ознакомиться с графиком прогулок для своего дома, а также территорию, на которой разрешено гулять.
Lenta.ru вчера в 10:26
Транспорт
В Петербурге возобновят действие льготных проездных
С 1 июня в Петербурге возобновят действие льготных проездных билетов.
Город+ вчера в 11:45
Политика
США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи
Военное дело 11:31
Политика
Зеленского не пригласили на парад Победы в России
О планах Москвы пригласить Зеленского на парад Победы в августе 2019 года сообщал помощник президента России Юрий Ушаков.
РБК 12:16
Теннис
Федерер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов года
Двадцатикратный победитель турниров серии Большого шлема швейцарец Роджер Федерер занял первое место в списке 100 самых высокооплачиваемых спортсменов 2020 года по версии Forbes, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 09:53
Общество
Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru вчера в 05:46