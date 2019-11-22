Политика
КоммерсантъЕжегодная пресс-конференция Путина пройдет 19 декабря
Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 19 декабря в 12:00, сообщил Кремль. «О месте проведения мероприятия будет объявлено дополнительно»,-- говорится в сообщении.
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Здоровье
Немецкий кардиолог рассеял мифы о влиянии кофе и вина на сердце
Врач-кардиолог Хериберт Брюк из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии развеял популярные мифы о влиянии разных продуктов на сердце.
Общество
Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТе
Народная артистка СССР и президент МХАТа Татьяна Доронина обратилась к российскому президенту Владимиру Путину в связи с ситуацией, сложившейся в театре.
Происшествия
В центре Калининграда пассажирский автобус въехал в цветочный павильон
Кино
«Тормунд» подтвердил, что у «Игры престолов» был альтернативный финал
Хивью сообщил, что они и в самом деле сняли альтернативный финал истории.
Здоровье
Малышева назвала ранние признаки рака мозга
Гаджеты
Названы способы использования старых смартфонов
Политика
В военную доктрину России могут внести изменения
Между Патрушев допустил внесения изменений в военную доктрину России.
Фигурное катание
Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Футбол
Роналду остался вне состава «Ювентуса»
Политика
Зеленский пообещал вернуть оборудование на переданные Россией корабли
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал потребовать у России вернуть оборудование, которого не хватает на трех возвращенных военных кораблях.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Теннис
Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию
Общество
Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей
Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись
Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развестись с Анастасией Заворотнюк являются ложью, заявили близкие актрисы.
Политика
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
Шоу-бизнес
Развод с Меладзе не отрицает Вера Брежнева
37-летняя артистка прокомментировала слухи о разладе в отношениях с Константином Меладзе.
Здоровье
Врачи удалили из глаза россиянина трехсантиметрового червя
Оказывается, во время отпуска на Шри-Ланке мужчину укусил комар, это и стало причиной появления трехсантиметрового червя в глазу.
Армия и оружие
Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире
Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Футбол
Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020
Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
Политика
Малайзия потребовала обнародовать все улики по крушению MH17
Малайзия надеется, что все улики по делу о катастрофе пассажирского Boeing MH-17 в Донецкой области будут преданы огласке.
Игры
Функция Remote Play Together стала доступна всем пользователям Steam
Политика
Путин наградил орденом Дружбы вице-президента Азербайджана
Во время встречи в резиденции в Ново-Огарево президент России Владимир Путин вручил орден Дружбы первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой.
Политика
Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»
Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
Общество
Victoria’s Secret официально объявила об отмене своего ежегодного шоу
Американская компания L Brands, владелец бренда нижнего белья Victoria's Secret, официально объявила об отмене ежегодного Victoria's Secret Fashion Show, сообщает журнал Fortune.
Общество
Медведев предложил вариант своей идеи о 4-дневной рабочей неделе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с активом региональных отделений партии «Единая Россия» положительно отреагировал на предложение одного из членов отделения «Единой России» закрепить в Трудовом кодексе понятие «неполный рабочий день» для работающих матерей с маленькими детьми для сохранения соцвыплат, передает «РИА Новости».