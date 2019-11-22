Политика

КоммерсантъКоммерсантъЕжегодная пресс-конференция Путина пройдет 19 декабря

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 19 декабря в 12:00, сообщил Кремль. «О месте проведения мероприятия будет объявлено дополнительно»,-- говорится в сообщении.
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