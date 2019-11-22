Политика
Аргументы неделиНазвана дата проведения большой пресс-конференции Владимира Путина
Стало известно, когда состоится большая пресс-конференция, которую каждый год традиционно проводит президент России Владимир Путин. Соответствующую информацию в пятницу, 22 ноября, предоставили в Кремле. Пресс-конференция назначена на 19 декабря.
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Игры
Игроки Warframe смогут построить собственный космический корабль
Чтобы принять участие в звёздных войнах, игроки смогут обзавестись собственным кораблём.
Происшествия
Экипаж застрявшего у берегов Одессы танкера могут эвакуировать силой
Одесские власти решают вопрос о принудительной эвакуации трёх членов экипажа танкера Delfi, который сел на мель у берегов Одессы, заявил представитель Одесской областной госадминистрации Денис Соколов, сообщил 22 ноября телеканал 112.ua.
Политика
В ДНР показали скрывавшего лицо премьер-министра
СМИ самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) начали публиковать фото премьер-министра Александра Ананченко.
Армия и оружие
В ВВС США назвали сроки готовности гиперзвукового оружия
Глава Командования материально-технического обеспечения ВВС США генерал Арнольд Банч заявил, что гиперзвуковое оружие будет в начальной боевой готовности в 2022 году.
Общество
Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море
Армия и оружие
Военная полиция РФ провела патрулирование по четырем маршрутам в Сирии
Сотрудники военной полиции РФ продолжают выполнять условия российско-турецкого меморандума и проводят патрулирование в Сирии.
Экономика
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 22 ноября снизит ставки по ипотеке на новостройки и квартиры в готовом жилье, сообщает РИА Новости.
Спорт
Глава Всероссийской федерации легкой атлетики временно отстранен
Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) на время отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина из-за его вмешательства в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, сообщила пресс-служба AIU.
Политика
Глава МИД Швеции рассказала о страхе россиян посещать страну
Некоторые россияне бояться посещать Швецию из-за негативного образа страны, сообщила глава шведского МИДа Анн Линде в интервью Aftonbladet.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал своим преемником Путина
Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Политика
Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»
Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
Общество
Симоньян признала главенство YouTube над телевидением
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что аудитория российского телевидения сокращается со скоростью миллион зрителей в год.
Экономика
Сбербанк сможет стать крупным акционером Mail.ru Group
Через три года Сбербанк сможет получить до 22% капитала Mail.ru Group (MRG), следует из совместного сообщения компаний о подписании обязывающих документов по совместному предприятию (СП) в сфере еды и транспорта.
Кино
Amazon продлил сериал «Властелин колец» на второй сезон
Происшествия
Во Владивостоке мать выбросила своего младенца из окна
В окно квартиры на восьмом этаже выбросила своего ребенка 37-летняя жительница Владивостока.
Футбол
Зидан прокомментировал празднование Бэйла с флагом
Учитывая всё, что сделал Бэйл за время в «Реале», болельщики должны быть с ним.
Здоровье
Мясников: при каких симптомах следует срочно обращаться к врачу
Столичный доктор Александр Мясников назвал пять опасных смертельных симптомов рака, при возникновении которых следует срочно обращаться к медицинским специалистам.
Политика
Суд отказался рассматривать иск ФБК к Путину
Тверской суд Москвы отказался принять иск членов Фонда борьбы с коррупцией к президенту РФ Владимиру Путину.
Кино
Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети
Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
Игры
Valve выпустила видеоанонс Half-Life: Alyx
Здоровье
Эндокринологи рассказали, как правильно есть сладкое
Авто
Раскрыт салон обновленной Lada 4x4
В Сети появилась фотография интерьера рестайлинговой Lada 4x4. Внедорожник обзавелся модернизированной приборной панелью и новыми креслами.
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Космос
Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
Армия и оружие
NI: автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Кино
Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела
Политика
В военную доктрину России могут внести изменения
Между Патрушев допустил внесения изменений в военную доктрину России.
Авто
Dodge Charger с двигателем 9,4 литра из «Форсажа» продадут на аукционе
Под капотом кастома установлен 9,4-литровый двигатель Hemi V8 с двойным турбонаддувом, который выдаёт более 2250 лошадиных сил на специальном гоночном бензине и около 600 лошадиных сил на обычном американском 91-м топливе.