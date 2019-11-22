Политика

Аргументы неделиАргументы неделиНазвана дата проведения большой пресс-конференции Владимира Путина

Стало известно, когда состоится большая пресс-конференция, которую каждый год традиционно проводит президент России Владимир Путин. Соответствующую информацию в пятницу, 22 ноября, предоставили в Кремле. Пресс-конференция назначена на 19 декабря.
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В Кремле назвали дату проведения большой пресс-конференции Путина

RT на русском04:03

Объявлена дата проведения большой пресс-конференции президента России

Зейские Огни06:42

В Кремле назвали дату проведения большой пресс-конференции Путина

РИА Новости04:27

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Путин пообщается с журналистами накануне Дня чекиста

47 новостей16:16

Путин проведет традиционную большую пресс-конференцию 19 декабря

ТАСС04:02

Ежегодная пресс-конференция Путина состоится 19 декабря

Эхо Москвы04:00
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Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»

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Экономика

Сбербанк сможет стать крупным акционером Mail.ru Group

Через три года Сбербанк сможет получить до 22% капитала Mail.ru Group (MRG), следует из совместного сообщения компаний о подписании обязывающих документов по совместному предприятию (СП) в сфере еды и транспорта.
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Учитывая всё, что сделал Бэйл за время в «Реале», болельщики должны быть с ним.
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Мясников: при каких симптомах следует срочно обращаться к врачу

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Тверской суд Москвы отказался принять иск членов Фонда борьбы с коррупцией к президенту РФ Владимиру Путину.
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Valve выпустила видеоанонс Half-Life: Alyx

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Раскрыт салон обновленной Lada 4x4

В Сети появилась фотография интерьера рестайлинговой Lada 4x4. Внедорожник обзавелся модернизированной приборной панелью и новыми креслами.
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В военную доктрину России могут внести изменения

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