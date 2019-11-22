Стало известно, когда состоится большая пресс-конференция, которую каждый год традиционно проводит президент России Владимир Путин. Соответствующую информацию в пятницу, 22 ноября, предоставили в Кремле. Пресс-конференция назначена на 19 декабря.

Происшествия Экипаж застрявшего у берегов Одессы танкера могут эвакуировать силой Одесские власти решают вопрос о принудительной эвакуации трёх членов экипажа танкера Delfi, который сел на мель у берегов Одессы, заявил представитель Одесской областной госадминистрации Денис Соколов, сообщил 22 ноября телеканал 112.ua.

Экономика Сбербанк снизит ставки по ипотеке Сбербанк с 22 ноября снизит ставки по ипотеке на новостройки и квартиры в готовом жилье, сообщает РИА Новости.

Спорт Глава Всероссийской федерации легкой атлетики временно отстранен Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) на время отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина из-за его вмешательства в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, сообщила пресс-служба AIU.

Политика Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал своим преемником Путина Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.

Общество Симоньян признала главенство YouTube над телевидением Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что аудитория российского телевидения сокращается со скоростью миллион зрителей в год.

Экономика Сбербанк сможет стать крупным акционером Mail.ru Group Через три года Сбербанк сможет получить до 22% капитала Mail.ru Group (MRG), следует из совместного сообщения компаний о подписании обязывающих документов по совместному предприятию (СП) в сфере еды и транспорта.

Политика Суд отказался рассматривать иск ФБК к Путину Тверской суд Москвы отказался принять иск членов Фонда борьбы с коррупцией к президенту РФ Владимиру Путину.

Авто Раскрыт салон обновленной Lada 4x4 В Сети появилась фотография интерьера рестайлинговой Lada 4x4. Внедорожник обзавелся модернизированной приборной панелью и новыми креслами.