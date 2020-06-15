Вручение премии киноакадемии США "Оскар" в 2021 году состоится 25 апреля. Об этом со ссылкой на организаторов церемонии сообщает "РИА Новости" в понедельник, 15 июня. Очередная 93-я церемония перенесена на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

Названа дата проведения церемонии «Оскар» в 2021 году

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