Кино
КлопсНазвана дата проведения церемонии «Оскар» в 2021 году
Вручение премии киноакадемии США "Оскар" в 2021 году состоится 25 апреля. Об этом со ссылкой на организаторов церемонии сообщает "РИА Новости" в понедельник, 15 июня. Очередная 93-я церемония перенесена на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.
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Происшествия
Еще один темнокожий убит полицейским в США
ИА Красная Весна 13 июня в 15:03
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 июня
В столице за сутки от коронавируса умерли 52 человека, всего с начала пандемии в столице скончались 3386 человек, зараженных COVID-19.
РБК 02:21
Происшествия
СК рассказал о состоянии участников инцидента со стрельбой в Москве
Сотрудники полиции, получившие ранения на Ленинском проспекте в Москве в результате стрельбы, находятся в реанимации, нападавший также в больнице.
RT на русском 03:11
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
RT на русском 14 июня в 06:26
Общество
В Волгоградской области продлили режим самоизоляции
Волгоград, 15 июня 2020, 15:50 — REGNUM До 23 июня продлён режим самоизоляции в Волгоградской области.
REGNUM вчера в 08:50
Общество
В России от коронавируса вылечились почти 10 тыс. человек за сутки
За минувшие сутки в России из больниц выписаны 9767 пациентов после коронавирусной инфекции.
Известия 03:32
Происшествия
Гармаш может встретиться с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым
Национальная служба новостей вчера в 13:58
Здоровье
67 заражений коронавирусом за сутки выявлено в Алтайском крае
По информации оперштаба на субботу, 13 июня, в Алтайском крае за сутки еще у 67 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 13 июня в 05:15
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Lenta.ru вчера в 22:54
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
Политика
В Южной Корее заявили, что КНДР взорвала межкорейский офис связи
Министерство объединения Республики Корея во вторник подтвердило появившуюся ранее информацию о том, что КНДР взорвала межкорейский офис связи в городе Кэсон.
ТАСС 03:17
Футбол
«Тоттенхэм» вновь рассмотрит вариант с приобретением Дзюбы
Ранее отмечалось, что «Тоттенхэм» хотел подписать Дзюбу в аренду на полгода на замену травмированному Кейну, однако трансфер не состоялся.
ODDS.ru 03:44
Энергетика
Польская PGNiG заявила об ожидании $1,5 млрд от «Газпрома»
«Как следствие, компания ожидает, что «Газпром» погасит переплату PGNiG в размере около $1,5 млрд до 1 июля», — сообщили в польской компании.
РБК вчера в 08:07
Экономика
Законопроект, расширяющий деятельность по патенту, внесен в Госдуму
Москва, 16 июня 2020, 10:39 — REGNUM Законопроект, расширяющий применение патентного налогообложения, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня.
REGNUM 03:39
Армия и оружие
Истребители России сопроводили бомбардировщики США
Россия подняла истребители Су-27 для сопровождения над Балтикой стратегических бомбардировщиков США В-52H и самолетов-разведчиков НАТО.
Lenta.ru вчера в 11:54
Политика
Зюганов ответил Путину на критику позиции коммунистов по Конституции
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ответил на критику президента Владимира Путина в адрес коммунистов.
Daily Storm вчера в 13:22
Политика
Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ
Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
Финансы
Рубль дешевеет к доллару и евро
Стоимость евро выросла на одну копейку — до 79,21 рубля.
Ньюс-НН вчера в 09:04
Происшествия
В Новосибирской области подросток сжег школу
17-летний житель деревни Покровка в Купинском районе Новосибирской области будет судим за поджог своей школы.
Газета.Ru 02:33
Происшествия
Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки
Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
REGNUM вчера в 14:12
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском вчера в 01:22
Общество
Пособия для индивидуальных предпринимателей увеличат — Котяков
Москва, 15 июня 2020, 15:53 — REGNUM До 1 октября 2020 года размер пособий для индивидуальных предпринимателей будет увеличен до прожиточного минимума.
REGNUM вчера в 08:53
Политика
Россия предоставила Турции два самолета-амфибии для тушения пожаров
Два российских самолета-амфибии Бе-200 прибыли в Турцию для оказания помощи в тушении лесных пожаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех").
РИА Новости 03:08
Музыка
Объявлены даты проведения Евровидения в 2021 году
Международный конкурс песни Евровидение озвучил даты проведения музыкального мероприятия в следующем году.
Smolnarod.ru 01:21
Общество
В отношении Навального возбудили дело о клевете
Ведомости вчера в 12:15
Общество
С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости 14 июня в 06:51
Происшествия
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку
В Забайкальском крае погибли четыре человека, спасая тонущую 15-летнюю девочку. Об этом заявили в пресс-службе СК России по региону.
RT на русском 01:26