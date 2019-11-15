Политика
Наша версияНазвана дата встречи лидеров «нормандской четверки»
Глава Российской Федерации Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, возглавляющий Францию, и Ангела Меркель, являющаяся канцлером Германии, проведут совместную встречу в «нормандском формате» уже 9 декабря. Встречу политиков было решено организовать в Париже.
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с чего всё началось
Встреча лидеров в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Донбассе пройдет 9 декабря в Париже, сообщает Le Figaro со ссылкой на заявление Елисейского дворца – администрации президента Франции Эмманюэля Макрона.Ведомостивчера в 10:47
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
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