Политика

Наша версияНаша версияНазвана дата встречи лидеров «нормандской четверки»

Глава Российской Федерации Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, возглавляющий Францию, и Ангела Меркель, являющаяся канцлером Германии, проведут совместную встречу в «нормандском формате» уже 9 декабря. Встречу политиков было решено организовать в Париже.
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Встреча лидеров в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Донбассе пройдет 9 декабря в Париже, сообщает
 Le Figaro со ссылкой на заявление Елисейского дворца – администрации президента Франции Эмманюэля Макрона.
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Встреча лидеров «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже

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