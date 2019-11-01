Общество
Газета.RuНазвана дата введения по всей России налога для самозанятых
Граждане не понимают, зачем выходить из "тени" — пенсия выше не становится, а банковские счета по-прежнему блокируют. С 1 июля 2020 года специальный налоговый режим для самозанятых введут во всех регионах страны.
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Минфин назвал дату распространения налогового режима для самозанятых на всю страну
Rambler News Service05:36
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Происшествия
Мужчина зарезал ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
В одном из детсадов Нарьян-Мара (Ненецкий автономный округ) 36-летний мужчина ножом зарезал шестилетнего мальчика во время «тихого часа».
Взгляд.ру вчера в 09:01
Общество
Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»
Верховный суд России по административному иску министерства юстиции ликвидировал движение "За права человека", основанное правозащитником Львом Пономаревым.
Интерфакс 08:04
Происшествия
Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска
Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.
Газета.Ru 02:40
Происшествия
СКР предупредил граждан о новом виде телефонного мошенничества
СК сообщил, что в России появился новый вид телефонного мошенничества, пишет RT.
Ореанда-Новости 30 октября в 12:33
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Интерфакс 06:38
Происшествия
Суд истребовал материалы проверки СК по делу журналиста Голунова
«Суд постановил истребовать материалы проверки по факту сообщения о преступлении и назначить заседание суда на 11 ноября», — огласила вердикт судья.
Известия 05:07
Политика
МВД России создаст подразделения по борьбе с преступностью в сфере IT
В МВД России создадут подразделения по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий, в том числе через интернет.
RT на русском 08:52
Футбол
Розетти прокомментировал внедрение VAR в российскую Премьер-Лигу
Глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти поделился мнением о внедрении системы VAR в матчи российской Премьер-Лиги в текущем сезоне.
Soccer.ru 09:26
Футбол
В ноябре рассмотрят законопроект о возвращении пива на стадионы
Законопроект депутатов от ЛДПР, которые предложили вернуть пиво на стадионы, может быть рассмотрен Госдумой уже в этом месяце.
ProstoProSport 08:02
Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Экономика
Клиентам Сбербанка с детьми дали возможность получить ипотеку под 1%
Во втором случае ставка снизится гораздо сильнее, максимальная скидка может составить 4 п.п. В результате, например, для семей с детьми, приобретающих квартиру в ипотеку по госпрограмме, льготная ставка на время строительства составит 1%, а для зарплатных клиентов Сбербанка — 5,3%.
РБК 06:47
Транспорт
Названа максимальная стоимость проезда по трассе Москва — Казань
RT на русском 08:21
Политика
Путин обсудил с Совбезом РФ работу Конституционного комитета Сирии
Ситуация в Сирийской Арабской Республике стала одной из главных тем встречи Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности России.
ТК Звезда 09:00
Футбол
Объединенная лига — шаг вперед для российского футбола
Главный вопрос решен, следующий шаг — проработка спортивных деталей.
Спорт-Экспресс вчера в 17:10
Экономика
WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн
В апреле 2018 года полностью принадлежащая Юсуфову-младшему зарегистрированная в Делавэре компания Willow Project LLC предложила за него $72 млн.
РБК 08:38
Политика
Украина отложит разведение сил в Петровском
Украина пересмотрит дату разведения сил и средств в Петровском, согласованную на 4 ноября, из-за обстрелов, которые якобы произошли 30 октября.
Российская газета 09:06
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.
Известия 07:58
Экономика
Минфин объяснил изменение условий налогообложения богатых россиян
Об изменении условий налогообложения богатых россиян стало известно в начале октября.
Коммерсантъ вчера в 19:50
Политика
Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину
Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт, пишет The Aviationist.
Lenta.ru вчера в 08:32
Политика
Цемах заявил о давлении спецслужб Украины из-за показаний по делу MH17
Свидетель по делу крушения малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах обвинил украинские спецслужбы в том, что те оказывали на него давление, чтобы добиться "правильных" показаний по делу о крушении Boeing MH17, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:27
Общество
В Одессе нашли замену снесенному барельефу Жукова
Вместо снесенного барельефа с изображением маршала СССР Георгия Жукова власти Одессы собираются установить мемориальную доску украинским военным,погибшим в Донбассе.
Lenta.ru 09:40
Политика
Захарова обвинила США в незаконном вывозе нефти из Сирии
США незаконно вывозят нефть с месторождений на северо-востоке Сирии под предлогом борьбы с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация), заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РБК 09:50
Футбол
Уфа – Локомотив 2 ноября 2019: прогноз на матч 15 тура РПЛ
Программу 15 тура откроет матч в Уфе между одноименной командой и московским «Локомотивом».
КП - Самара 06:52
Шоу-бизнес
За превышение скорости мужа Анастасии Заворотнюк завалили штрафами
Мужа российской актрисы Анастасии Заворотнюк известного фигуриста Петра Чернышева завалили штрафами ГИБДД за превышение скорости по дорогам Москвы.
Ugpressa.ru 03:35
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия вчера в 20:14
Музыка
Опубликован трейлер клипа Тилля Линдеманна, снятого на «Ленфильме»
Петербургский дневник 05:47
Происшествия
Полиция побеседовала с противниками прокладки водопровода в Дагестане
В Дагестане сотрудники МВД провели разъяснительную беседу с противниками прокладки водопровода, сообщает РЕН ТВ в пятницу, 1 ноября.
Известия 09:32