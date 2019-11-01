Общество

Газета.RuГазета.RuНазвана дата введения по всей России налога для самозанятых

Граждане не понимают, зачем выходить из "тени" — пенсия выше не становится, а банковские счета по-прежнему блокируют. С 1 июля 2020 года специальный налоговый режим для самозанятых введут во всех регионах страны.
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