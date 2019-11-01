Граждане не понимают, зачем выходить из "тени" — пенсия выше не становится, а банковские счета по-прежнему блокируют. С 1 июля 2020 года специальный налоговый режим для самозанятых введут во всех регионах страны.

Названа дата введения по всей России налога для самозанятых

Происшествия Мужчина зарезал ребенка в детсаду в Нарьян-Маре В одном из детсадов Нарьян-Мара (Ненецкий автономный округ) 36-летний мужчина ножом зарезал шестилетнего мальчика во время «тихого часа».

Общество Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека» Верховный суд России по административному иску министерства юстиции ликвидировал движение "За права человека", основанное правозащитником Львом Пономаревым.

Происшествия Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.

Происшествия СКР предупредил граждан о новом виде телефонного мошенничества СК сообщил, что в России появился новый вид телефонного мошенничества, пишет RT.

Общество Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму» По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.

Происшествия Суд истребовал материалы проверки СК по делу журналиста Голунова «Суд постановил истребовать материалы проверки по факту сообщения о преступлении и назначить заседание суда на 11 ноября», — огласила вердикт судья.

Политика МВД России создаст подразделения по борьбе с преступностью в сфере IT В МВД России создадут подразделения по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий, в том числе через интернет.

Футбол Розетти прокомментировал внедрение VAR в российскую Премьер-Лигу Глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти поделился мнением о внедрении системы VAR в матчи российской Премьер-Лиги в текущем сезоне.

Футбол В ноябре рассмотрят законопроект о возвращении пива на стадионы Законопроект депутатов от ЛДПР, которые предложили вернуть пиво на стадионы, может быть рассмотрен Госдумой уже в этом месяце.

Экономика В Германии назвали рубль лучшей валютой Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.

Экономика Клиентам Сбербанка с детьми дали возможность получить ипотеку под 1% Во втором случае ставка снизится гораздо сильнее, максимальная скидка может составить 4 п.п. В результате, например, для семей с детьми, приобретающих квартиру в ипотеку по госпрограмме, льготная ставка на время строительства составит 1%, а для зарплатных клиентов Сбербанка — 5,3%.

Политика Путин обсудил с Совбезом РФ работу Конституционного комитета Сирии Ситуация в Сирийской Арабской Республике стала одной из главных тем встречи Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности России.

Экономика WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн В апреле 2018 года полностью принадлежащая Юсуфову-младшему зарегистрированная в Делавэре компания Willow Project LLC предложила за него $72 млн.

Политика Украина отложит разведение сил в Петровском Украина пересмотрит дату разведения сил и средств в Петровском, согласованную на 4 ноября, из-за обстрелов, которые якобы произошли 30 октября.

Происшествия Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.

Экономика Минфин объяснил изменение условий налогообложения богатых россиян Об изменении условий налогообложения богатых россиян стало известно в начале октября.

Политика Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт, пишет The Aviationist.

Политика Цемах заявил о давлении спецслужб Украины из-за показаний по делу MH17 Свидетель по делу крушения малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах обвинил украинские спецслужбы в том, что те оказывали на него давление, чтобы добиться "правильных" показаний по делу о крушении Boeing MH17, передает ТАСС.

Общество В Одессе нашли замену снесенному барельефу Жукова Вместо снесенного барельефа с изображением маршала СССР Георгия Жукова власти Одессы собираются установить мемориальную доску украинским военным,погибшим в Донбассе.

Политика Захарова обвинила США в незаконном вывозе нефти из Сирии США незаконно вывозят нефть с месторождений на северо-востоке Сирии под предлогом борьбы с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация), заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Шоу-бизнес За превышение скорости мужа Анастасии Заворотнюк завалили штрафами Мужа российской актрисы Анастасии Заворотнюк известного фигуриста Петра Чернышева завалили штрафами ГИБДД за превышение скорости по дорогам Москвы.

Армия и оружие Армия США решила сменить калибр патронов из-за России Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.