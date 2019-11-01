Общество
РИА НовостиНалог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин. В ведомстве уточнили, что в этом качестве зарегистрировались уже более 240 тысяч человек.
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Минфин назвал дату распространения налогового режима для самозанятых на всю страну
Rambler News Service05:36
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 11:02, Вашингтон
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Строить автотрассу Москва-Казань начнут в 2020 году
Строительство скоростной платной автотрассы Москва-Казань начнется с 2020 года, новая дорога будет полностью готова к 2027 году, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов.
РИА Новости 04:09
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XFX предлагает бесплатную замену Radeon RX 5700 XT THICC II на новую ревизию
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3DNews 04:10
Политика
МИД РФ обвинил США в контрабанде нефти из Сирии
США прикрывают контрабанду нефти из Сирии предлогами борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ).
REGNUM 09:24
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ТАСС 10:06
Общество
Актриса Кристина Асмус потребует компенсации за свое фото на надгробье
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Российская газета 10:26
Происшествия
В Тюмени из-за отказа двигателя к экстренной посадке готовится SSJ-100
Самолёт SSJ-100 готовится к экстренной посадке в Тюмени, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
RT на русском 10:30
Политика
Что рассказал «свидетель» по делу MH17 Цемах в интервью Вышинскому
Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский взял интервью у бывшего командира одного из подразделений ПВО самопровозглашённой ДНР Владимира Цемаха, которого Киев считает свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в небе над Украиной.
RT на русском 10:27
Футбол
Карлос Тевес: «Роналду одержим тренировками, Месси не такой»
Sportbox.RU 09:02
Политика
Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей
Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
Происшествия
Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 07:04
Политика
В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 08:25
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина впервые показала лицо сына
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», впервые показала лицо сына.
Дни24 09:59
Технологии
Google купила производителя фитнес-браслетов Fitbit за $2,1 млрд
В пятницу, 1 ноября, Google объявила о покупке производителя фитнес-трекеров Fitbit, сумма сделки составила $2,1 млрд.
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В 2015 году жителя Санкт-Петербурга Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Россия также запрашивала экстрадицию Буркова.
Дождь 30 октября в 16:47
Кино
Опубликован новый трейлер сериала «Ведьмак»
Piter.tv вчера в 12:06
Общество
В России вступил в силу закон о надежной работе интернета
1 ноября вступил в силу закон о надежной работе интернета, согласно которому в России будет создана дублирующая интернет-инфраструктура.
Lenta.ru вчера в 17:02
Шоу-бизнес
В депрессию впала дочь Любови Успенской после четвертой операции
Privet-Rostov.ru 01:11
Происшествия
В горящем в центре Москвы жилом доме частично обрушилась шахта лифта
Шахта лифта частично обрушилась в результате пожара в восьмиэтажном жилом доме в центре Москвы.
RT на русском 09:48
Происшествия
В Нарьян-Маре отменили праздничные мероприятия 4 ноября
Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский отменил развлекательные мероприятия, которые планировались в Нарьян-Маре в связи с Днем народного единства 4 ноября.
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Финансы
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С 2017 года 3,7 млн россиян активно наращивали долги, набирая новые кредиты до расплаты по старым (так называемые серийные заемщики), сообщается в докладе ЦБ.
РБК 09:42
Экономика
Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа
Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
REGNUM вчера в 18:24
Экономика
Курс доллара растет после выхода сильных данных по занятости
Курс доллара растет после выхода более сильного отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе за октябрь, чем ожидали аналитики.
Profinance.ru 09:14
Космос
NASA опубликовало снимок Солнца, похожего на тыкву для Хэллоуина
NASA опубликовало в своем Twitter фотографию Солнца. На снимке горящие области звезды напоминают резаную тыкву.
Политическая Экспертиза 29 октября в 04:38