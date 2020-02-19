Общество
Российская газетаНазвана дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи
Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
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с чего всё началось
После длительных и сложных переговоров Елизавета II и её приближённые согласились, что пара не может употреблять слово «королевский» в названии своего товарного знака, сообщает Daily Mail.News.ruвчера в 02:01
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Раскрыты последние планы принца Гарри и Меган Маркл как членов королевской семьи
Lenta.ruвчера в 12:11
Принц Гарри и Меган Маркл прекратят выполнять королевские обязанности с апреля
Газета.Ruвчера в 14:27
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Армия и оружие
Украинские военные бросили опорный пункт в Донбассе
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На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго
В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
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В Москве установлен абсолютный рекорд тепла
Абсолютный рекорд тепла установлен в Москве в среду, 19 февраля.
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Новые неттопы GIGABYTE Brix используют процессоры Intel Comet Lake-U
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Эксперты рассказали, что будет с авторынком России в будущем
По версии дилеров, к концу первого квартала спрос на новые автомобили снизится еще на 2-3%, а к концу года – на целых 8%. Эксперты полагают, что на продажи будет влиять целый комплекс факторов, в том числе сложная экономическая ситуация в России, увеличение утильсбора и нестабильность рубля по отношению к мировым валютам.
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В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
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Телеведущий Дмитрий Шепелев призвал поклонников не волноваться из-за его ухода с Первого канала.
Авто
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Мобильное приложение «ВКонтакте» получило обновленный дизайн
Политика
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Украинский генерал-лейтенант Геннадий Москаль обрушился с критикой на предложение президента страны Владимира Зеленского провести выборы в Крыму.
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В свердловской воинской части, находящейся в Елани, появилась доска «Они нарушают» с прибитыми мобильными телефонами.
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Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд признан лучшим игроком первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен", сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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В России создают мобильную РЛС для наблюдения за надводными кораблями
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