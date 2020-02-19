с чего всё началось

Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".

Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи

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