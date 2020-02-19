Общество

Российская газетаРоссийская газетаНазвана дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи

Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
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с чего всё началось
После длительных и сложных переговоров Елизавета II и её приближённые согласились, что пара не может употреблять слово «королевский» в названии своего товарного знака, сообщает
 Daily Mail.
News.ruвчера в 02:01

Подробнее о событии

Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи

Российская газетавчера в 20:04

Принц Гарри и Меган Маркл анонсировали дату отказа от обязанностей

Известиявчера в 15:34

Раскрыты последние планы принца Гарри и Меган Маркл как членов королевской семьи

Lenta.ruвчера в 12:11

Объявлена дата окончательного выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи и их последние планы

ОК!вчера в 16:15

Принц Гарри и Меган Маркл прекратят выполнять королевские обязанности с апреля

Газета.Ruвчера в 14:27

Почему бренд Sussex Royal так важен для Меган Маркл и принца Гарри

Газета Metroвчера в 14:10

Принц Гарри и Меган Маркл официально выйдут из королевской семьи 31 марта

Интерфаксвчера в 14:47
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Армия и оружие

Украинские военные бросили опорный пункт в Донбассе

РИА Новости вчера в 13:01
Армия и оружие

Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
RT на русском вчера в 09:09
Общество

Владимир Путин приехал к памятнику Анатолию Собчаку

Президент России Владимир Путин прибыл к памятнику Анатолию Собчаку на Васильевском острове.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 06:32
Культура

Ургант сравнил приход Собчак на Первый канал с коронавирусом

Политическая Экспертиза 18 февраля в 05:34
Происшествия

В Магадане самолет Ан-2 ударился о землю при взлете, есть пострадавшие

Утром в четверг, 20 февраля, самолет Ан-2 совершил экстренную посадку при взлете на аэродроме в Магадане, так как не смог набрать высоту.
Вести.Ru вчера в 20:58
Происшествия

Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом

Diamond Princess 20 января отправился из японского города Йокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Интерфакс вчера в 23:45
Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
REGNUM вчера в 18:50
Происшествия

ГИБДД и приставы стали вылавливать злостных неплательщиков штрафов

ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) начала вылавливать на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.
РБК вчера в 22:43
Единоборства

Рамзан Кадыров подрался на улице с Александром Емельяненко

В описании к публикации Рамзан Кадыров рассказал, что сейчас усердно готовится к поединку с прославленным боксёром Александром Емельяненко.
Победа 26 вчера в 12:59
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российский танк с дороги в Сирии.
РБК вчера в 21:00
Здоровье

Ученые спрогнозировали эпидемию коронавируса в России

Лукашев напомнил, что респираторные заболевания распространяются волнами, и если первая вспышка обошла Россию стороной, то вторая может прийти осенью, ведь коронавирус продолжает распространяться по миру.
Известия вчера в 13:49
Здоровье

В Китае сообщили о повторном коронавирусе у вылечившихся

В Китае сообщили о повторном случае заболевания коронавирусом у вылечившегося пациента.
ToDay News Ufa вчера в 23:37
Происшествия

Подозреваемый в стрельбе в Германии найден мёртвым

Предполагаемый организатор стрельбы в немецком городе Ханау найден мёртвым в своём доме.
RT на русском вчера в 23:28
Экономика

На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Коммерсантъ вчера в 21:47
Общество

В Москве установлен абсолютный рекорд тепла

Абсолютный рекорд тепла установлен в Москве в среду, 19 февраля.
RT на русском 00:19
Гаджеты

Новые неттопы GIGABYTE Brix используют процессоры Intel Comet Lake-U

3DNews 18 февраля в 22:24
Авто

Эксперты рассказали, что будет с авторынком России в будущем

По версии дилеров, к концу первого квартала спрос на новые автомобили снизится еще на 2-3%, а к концу года – на целых 8%. Эксперты полагают, что на продажи будет влиять целый комплекс факторов, в том числе сложная экономическая ситуация в России, увеличение утильсбора и нестабильность рубля по отношению к мировым валютам.
Автоновости дня вчера в 03:15
Здоровье

Южная Корея объявила о распространении коронавируса в стране

Заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея Ким Ган Нип объявил о распространении коронавируса COVID-2019 в стране.
Известия вчера в 23:15
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля

В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Коммерсантъ вчера в 07:57
Кино

Дэниэл Рэдклифф опроверг слухи об участии в «Лунном рыцаре» от Marvel

В новом интервью Дэниэл Рэдклифф опроверг слухи об участии в кастинге на главную роль в «Лунном рыцаре» — одном из грядущих сериалов от Marvel для Disney+.
Игромания.ру вчера в 13:55
Политика

Зеленского в ходе визита в больницу назвали предателем

Женщина, представившаяся жительницей Донецка, назвала предателем президента Украины Владимира Зеленского, приехавшего в больницу расположенного под Киевом города Борисполь.
РИА Новости вчера в 17:54
Общество

Российский сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на маленькие пенсии

Lenta.ru вчера в 23:21
Общество

Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев призвал поклонников не волноваться из-за его ухода с Первого канала.
РИА Новости вчера в 07:10
Авто

Lada Granta получила более мощный двигатель

Тольяттинская компания "Супер-Авто" (дочернее предприятие АвтоВАЗа) объявила о начале приёма заказов на автомобили семейства Lada Granta с 16-клапанным двигателем рабочим объёмом 1,8 литра.
Российская газета вчера в 12:00
Политика

Мадуро объявил ЧП в национальной нефтяной отрасли из-за санкций США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал в среду указ о большой реформе в нефтедобывающей отрасли для защиты от санкций США и создал для этого президентскую комиссию.
РИА Новости вчера в 18:53
Интернет

Мобильное приложение «ВКонтакте» получило обновленный дизайн

Политическая Экспертиза вчера в 10:58
Политика

Украинский генерал признал потерю Крыма

Украинский генерал-лейтенант Геннадий Москаль обрушился с критикой на предложение президента страны Владимира Зеленского провести выборы в Крыму.
РИА Новости вчера в 08:55
Общество

На Среднем Урале в воинской части телефоны нарушителей прибили к доске

В свердловской воинской части, находящейся в Елани, появилась доска «Они нарушают» с прибитыми мобильными телефонами.
Уральский меридиан 00:09
Футбол

Форвард «Боруссии» Холанд признан лучшим игроком матча против «ПСЖ»

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд признан лучшим игроком первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен", сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Газета.Ru 18 февраля в 17:16
Технологии

В России создают мобильную РЛС для наблюдения за надводными кораблями

Российские специалисты работают над перебазируемой радиолокационной станцией (РЛС) "Лагуна-М", которая сможет сопровождать более 200 надводных целей в пределах 200-мильной зоны.
ТАСС 00:09
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