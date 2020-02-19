Общество

Российская газетаРоссийская газетаНазвана дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи

Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
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с чего всё началось
После длительных и сложных переговоров Елизавета II и её приближённые согласились, что пара не может употреблять слово «королевский» в названии своего товарного знака, сообщает
 Daily Mail.
News.ru02:01

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Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи

Российская газета20:04

Принц Гарри и Меган Маркл анонсировали дату отказа от обязанностей

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Раскрыты последние планы принца Гарри и Меган Маркл как членов королевской семьи

Lenta.ru12:11

Объявлена дата окончательного выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи и их последние планы

ОК!16:15

Принц Гарри и Меган Маркл прекратят выполнять королевские обязанности с апреля

Газета.Ru14:27

Почему бренд Sussex Royal так важен для Меган Маркл и принца Гарри

Газета Metro14:10

Принц Гарри и Меган Маркл официально выйдут из королевской семьи 31 марта

Интерфакс14:47
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В Сети появилось снятое в Сирии видео, на котором запечатлен инцидент между российскими и американскими военными, запись была выложена в среду в YouTube.
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Как снимался фильм «Калашников»

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В среду, 19 февраля, президент России Владимир Путин приехал в Петербург почтить память первого мэра Петербурга Анатолия Собчака.
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Кудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год

По словам Кудрина, в Счетной палате ожидают, что правительство Михаила Мишустина в апреле представит Госдуме отчет о причинах рекордно низкого исполнения федерального бюджета за 2019 год и найдет виновных.
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Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,1%

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"Если бы министр труда и социального обеспечения нашей страны получал бы 23 тысячи рублей в месяц или просто минимальную пенсию, которую у нас платят, все было бы нормально", - сказал Якубович.
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