Общество

ИзвестияИзвестияНазвана дата запуска музыкального сервиса Spotify в России

Музыкальная стриминговая платформа Spotify 15 июля официально заработает на территории России, сообщает в среду, 8 июля, Variety. «Ожидается, что Spotify выступит партнером российской телекоммуникационной компании МТС», — заявили собеседники издания.
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СМИ: Spotify запустится в России 15 июля

Коммерсантъ16:35

Названа дата запуска музыкального сервиса Spotify в России

Газета.Ru15:35

СМИ: Spotify планирует стартовать в России 15 июля

ТАСС15:16

Variety узнал о запуске Spotify в России с 15 июля

Forbes15:28

СМИ сообщили дату запуска Spotify в России

Дождь16:18

СМИ: Spotify запустится в России 15 июля

Вести.Ru15:34

Стали известны сроки запуска Spotify в России

Lenta.ru14:59
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Происшествия

Адвокат Ефремова объяснил его отказ признать вину

Адвокат Эльман Пашаев объяснил отказ его подзащитного, актера Михаила Ефремова, устроившего смертельную аварию в центре Москвы, признать вину в преступлении.
Lenta.ru 16:02
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Происшествия

В Казани загорелись здание и ангар «Казаньнефтепродукта»

В Казани вспыхнул пожар в административном здании и ангаре филиала «Казаньнефтепродукта» (входит в ОАО ХК «Татнефтепродукт»).
Известия 17:26
Политика

Украина расторгла меморандум с РФ о совместной борьбе с терроризмом

Меморандум о сотрудничестве России и Украины в борьбе с терроризмом был подписан в Ялте 12 июля 2012 года и продлевался с тех пор ежегодно.
Газета.Ru 11:35
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Общество

В Москве за сутки умерли 32 человека с коронавирусом

В Москве умерли еще 32 человека с диагнозом пневмония и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в столице в Telegram-канале.
Коммерсантъ 16:23
1,1K
Происшествия

В Подмосковье два дома смыло водой при прорыве дамбы

В подмосковной Рузе подтопило 29 приусадебных участков и два дома смыло водой из-за прорыва дамбы во время прокладки обводного канала.
Известия 17:22
8
Футбол

Артем Дзюба после матча с «Сочи» ответил недоброжелателям «Зенита»

Спорт день за днем 17:26
Общество

В Туле около 13 тысяч жителей остались без света из-за непогоды

«В зону отключения электроэнергии попали 78 населённых пунктов Большой Тулы, около 13 тыс. человек, а также есть порывы линий в Щекинском, Ясногорском и Заокском районах», — указано в сообщении.
RT на русском 15:58
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Экономика

Эксперт: отменять пенсионную реформу не надо

Соответственно, растет и нагрузка на Пенсионный фонд. Поэтому отменять пенсионную реформу в России "невозможно и не надо".
Pravda.Ru вчера в 09:35
1
Политика

Грызлов: Киев отказался от договоренностей по обмену удерживаемых лиц

Москва, 8 июля 2020, 21:00 — REGNUM Киев отказался от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц.
REGNUM 14:00
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Происшествия

В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом

РИА Новости 17:32
Футбол

Футболисты «Ливерпуля» обыграли «Брайтон» в матче чемпионата Англии

"Ливерпуль" одержал победу над "Брайтоном" в гостевом матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 17:28
Игры

Ubisoft раздаёт 7-дневный триал на Uplay+ с доступом к сотне игр

Перед началом конференции Ubisoft Forward французский издатель решил раздать 7-дневный триал на свою премиальную подписку Uplay+.
Игромания.ру 13:09
2
Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 05:17
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Технологии

Хоррор Little Hope выйдет в октябре

Srnsk 14:24
2
Политика

Жириновский рассказал, как украинцы на самом деле относятся к России

Интервью Гордона с Жириновским было опубликовано на сайте радиостанции «Комсомольская правда», поскольку сам журналист отказывается разместить его в интернете якобы из-за провокационных заявлений политика, после чего они оба могут угодить в тюрьму.
Украина.ру 16:38
Общество

ФСБ подтвердила секретность сведений, переданных Сафроновым

Москва, 8 июля 2020, 20:54 — REGNUM Федеральная служба безопасности подтвердила двумя экспертизами секретность тех сведений, что советник главы Роскосмоса, журналист Иван Сафронов передал чешской разведке.
REGNUM 13:54
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Футбол

Киевское «Динамо» стало обладателем Кубка Украины

Киевское "Динамо" стало обладателем Кубка Украины сезона-2019/20.
Газета.Ru 17:29
Автоспорт

Квят и еще пятеро гонщиков «Ф-1» отказались вставать на колено

Газета.Ru 05 июля в 14:20
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Экономика

Власти ответили на данные о резком падении доходов россиян

Российские власти ответили на данные о резком падении доходов россиян из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 10:03
1,4K
Космос

Российский космонавт Иванишин посетил корабль Crew Dragon

ИА Красная Весна 16:47
Экономика

На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию

Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
REGNUM вчера в 22:21
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Армия и оружие

Российские военные предупредили о новой провокации боевиков в Сирии

В Сирии боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" намерены провести провокацию с неизвестным веществом в провинции Идлиб.
Российская газета 17:11
65
Происшествия

Глава «Газпром трансгаз Нижний Новгород» задержан по делу о взятке

По подозрению во взяточничестве в крупном размере задержан генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслав Югай.
Российская газета 09:13
135
Политика

Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова работать над их открытием.
Газета.Ru 08:34
79
Общество

В Минздраве перечислили самые частые осложнения от коронавируса

RZN.info 15:47
55
Кино

Джей Джей Абрамс станет продюсером нового фильма о Джоне Константине

В сети продолжают расползаться слухи о перезагрузке фильма об экзорцисте и борце с исчадием ада Джоне Константине.
Piter.tv вчера в 07:24
17
Армия и оружие

Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет

"CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", - говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter.
РИА Новости 14:36
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Экономика

Апелляционный суд Англии разрешил не платить по долгу перед Вексельбергом

В конечном счете апелляционный суд признал, что Cynergy был вынужден соблюсти условие договора и перестать платить по кредиту, поскольку в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за транзакции с подсанкционным лицом — Вексельбергом.
РБК 17:00
Происшествия

Полиция Украины озвучила версии возникновения лесного пожара на Луганщине

Киев, 8 июля 2020, 12:31 — REGNUM Полиция Украины рассматривает три версии возникновения масштабных лесных пожаров на подконтрольной Киеву территории бывшей Луганской области.
REGNUM 05:31
Кино

Amazon показал трейлер второго сезона «Пацанов»

Второй сезон сериала Пацаны стартует уже в начале сентября.
iReactor 15:38
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Как работают Яндекс.Новости?
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Spotify
Интернет-сервис потокового аудио, позволяющий легально и бесплатно прослушивать более 50 миллионов музыкальных композиций, аудиокниг и подкастов, не скачивая их на устройство. Доступен в виде веб-сайта, приложений для всех операционных систем, смартфонов, смарт-устройств и медиа-систем автомобилей. На сервис приходится более 36% мирового аудиостриминга, он доступен в Америке, в большинстве стран Европы, некоторых странах Азии и Африки, в Австралии и Новой Зеландии.
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