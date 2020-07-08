Общество

Газета.RuГазета.RuНазвана дата запуска музыкального сервиса Spotify в России

Музыкальный стриминговый сервис Spotify заработает в России уже 15 июля, сообщает журнал Variety со ссылкой на источники. "Ожидается, что Spotify выступит партнером российской телекоммуникационной компании МТС", - пишет Variety. В самом Spotify отказались комментировать эту информацию.
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СМИ сообщили дату запуска Spotify в России

Дождь16:18

Названа дата запуска музыкального сервиса Spotify в России

Газета.Ru15:35

СМИ: Spotify запустится в России 15 июля

Вести.Ru15:34

Variety узнал о запуске Spotify в России с 15 июля

Forbes15:28

СМИ: Spotify запустится в России 15 июля

Коммерсантъ16:35

СМИ: Spotify планирует стартовать в России 15 июля

ТАСС15:16

Стали известны сроки запуска Spotify в России

Lenta.ru14:59
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Пока силы были первые минут 30 первого тайма и 15 второго, всё было неплохо.
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В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек

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Министр финансов Великобритании Риши Сунак объявил о плане на 30 миллиардов фунтов (37 миллиардов долларов) по спасению экономики страны.
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Украинские военные применили ракетный комплекс «Джавелин»

Вооруженные силы Украины опубликовали данные о том, что была продемонстрирована тактика применения противотанковыми подразделениями американского переносного ракетного комплекса FGM-148 «Джавелин» в паре с ПТРК «Стугна-П».
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Четыре человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

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В Якутске пациент дал пощечину женщине-врачу в одной из частных стоматологических клиник.
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Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней

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«Спартак» выступил с заявлением в отношении Селихова

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МИД РФ жестко ответил дипломатам США о задержаниях в России

Накануне в Москве по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ) был задержан бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», а ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов.
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Совбез ООН не поддержал предложенную Россией резолюцию по Сирии

Во вторник, 7 июля, Россия и Китай наложили вето на предложенный Германией и Бельгией проект резолюции, предусматривающий доставку гумпомощи в Сирию по линии ООН через два пропускных пункта.
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Интернет-сервис потокового аудио, позволяющий легально и бесплатно прослушивать более 50 миллионов музыкальных композиций, аудиокниг и подкастов, не скачивая их на устройство. Доступен в виде веб-сайта, приложений для всех операционных систем, смартфонов, смарт-устройств и медиа-систем автомобилей. На сервис приходится более 36% мирового аудиостриминга, он доступен в Америке, в большинстве стран Европы, некоторых странах Азии и Африки, в Австралии и Новой Зеландии.
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