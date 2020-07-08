Общество
Газета.RuНазвана дата запуска музыкального сервиса Spotify в России
Музыкальный стриминговый сервис Spotify заработает в России уже 15 июля, сообщает журнал Variety со ссылкой на источники. "Ожидается, что Spotify выступит партнером российской телекоммуникационной компании МТС", - пишет Variety. В самом Spotify отказались комментировать эту информацию.
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Армия и оружие
В Пермском крае наладят серийный выпуск ТОС-2 «Тосочка»
Серийный выпуск тяжелых огнеметных систем ТОС-2 "Тосочка" может быть налажен на "Мотовилихинских заводах" в Пермском крае.
Тульская служба новостей 09:23
Происшествия
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала
Следственный комитет России обнародовал оперативное видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Газета.Ru 20:31
Наука
Разработан препарат, защищающий от радиации на клеточном уровне
Стало известно, что в Южной Кореи разработали медикамент, который предотвращает повреждение тканей на клеточном уровне.
ToDay News Ufa 09:54
Общество
В АТОР спрогнозировали сроки возобновления зарубежного туризма
Авиасообщение между Россией и наиболее популярными туристическими направлениями мира возобновится в лучшем случае в конце сентября.
Газета.Ru 09:49
Происшествия
В Москве задержали издателя «Медиазоны» Петра Верзилова
Издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова задержали после выхода из эфира «Эха Москвы».
Ведомости 10:36
Футбол
Карпин — о матче с «Уфой»: пока силы были, всё было неплохо
Пока силы были первые минут 30 первого тайма и 15 второго, всё было неплохо.
Чемпионат 17:22
Общество
ФСБ подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса»
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приобщили к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста издания «Коммерсантъ» Ивана Сафронова два экспертных заключения, которые подтверждают секретность переданных им сведений.
Lenta.ru 12:41
Космос
Блестящее вещество на обратной стороне Луны идентифицировано
Ученые смогли определить только плагиоклаз, в количестве около 38 процентов. Состав абсолютно обычный для лунной поверхности.
Машины и Механизмы 03:15
Здоровье
В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
Число случаев заражения COVID-19 в Бразилии превысило 1,7 миллиона, скончались почти 68 тысяч человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
РИА Новости 17:58
Экономика
Экономику Великобритании спасут за счет скидок в ресторанах
Министр финансов Великобритании Риши Сунак объявил о плане на 30 миллиардов фунтов (37 миллиардов долларов) по спасению экономики страны.
Lenta.ru 20:20
Армия и оружие
Украинские военные применили ракетный комплекс «Джавелин»
Вооруженные силы Украины опубликовали данные о том, что была продемонстрирована тактика применения противотанковыми подразделениями американского переносного ракетного комплекса FGM-148 «Джавелин» в паре с ПТРК «Стугна-П».
Военное обозрение 13:45
Экономика
Forbes: состояние Джеффа Безоса превысило $180 млрд
Состояние самого богатого в мире человека Джеффа Безоса достигло рекордных $180 млрд на фоне роста стоимости акций его компании Amazon.
ТАСС 17:39
Здоровье
Четыре человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки
За сутки в Алтайском крае выявлено 188 зараженных коронавирусной инфекцией, вылечились еще 123 пациента, скончались 4 носителя COVID-19, в двух случаях причиной смерти стал именно вирус и его осложнения.
Kursk.com 03:19
Общество
СПЧ предложил отменить все штрафы россиян за нарушение самоизоляции
Суд по правам человека при президенте предложил Госдуме отменить все штрафы за самоизоляцию, которые были выписаны россиянам.
Финансовая газета 08:08
Происшествия
В Якутске пациент ударил женщину-стоматолога за отказ в записи
В Якутске пациент дал пощечину женщине-врачу в одной из частных стоматологических клиник.
Газета.Ru 05:38
Общество
Никиту Джигурду задержали у Дивеевского монастыря
"На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами - внимание! - блокпостов в мирном городе в мирное время!" - пожаловалась она.
Газета.Ru 11:18
Общество
Россиянам автоматически продлят 9 выплат и пособий до конца года
Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor 03:07
Здоровье
Пациенты назвали неприятности после выздоровления от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, у некоторых пациентов, пернесших коронавирус, продолжаются проблемы со здоровьем спустя три месяца после выздоровления, когда тест показывает отрицательные результаты.
ToDay News Ufa 07:38
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Клип «Ленинграда» на песню «Фотосессия» за пять дней посмотрели более 1,2 млн зрителей.
Evo-rus.com вчера в 03:24
Культура
Венецианский кинофестиваль сократят из-за коронавируса
Венецианский кинофестиваль, который должен состояться 2-12 сентября, будет предельно ужат из-за пандемии COVID-19.
KM.ru 05:58
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
Футбол
«Спартак» выступил с заявлением в отношении Селихова
"Спартак" в среду встретится с московским "Локомотивом" в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 08:30
Политика
МИД РФ жестко ответил дипломатам США о задержаниях в России
Накануне в Москве по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ) был задержан бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», а ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов.
Ридус 03:41
Политика
Совбез ООН не поддержал предложенную Россией резолюцию по Сирии
Во вторник, 7 июля, Россия и Китай наложили вето на предложенный Германией и Бельгией проект резолюции, предусматривающий доставку гумпомощи в Сирию по линии ООН через два пропускных пункта.
Российская газета 20:08
Авто
Lexus обновил флагманский седан LS
Компания Lexus опубликовала официальные фотографии и характеристики обновленного седана LS.
За рулем 07:05
Игры
В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla
Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
МонаВиста вчера в 12:48
Культура
Крутой отменил конкурс «Новая волна» в Казани из-за коронавируса
Организатор мероприятия – знаменитый российский продюсер Игорь Крутой отменил проведение шоу из-за угрозы распространения коронавируса.
Evo-rus.com 01:45
Политика
«Геноцид» российских «Панцирей» объяснили «мертвой воронкой»
Lenta.ru вчера в 17:08