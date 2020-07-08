Общество
Газета.RuНазвана дата запуска музыкального сервиса Spotify в России
Музыкальный стриминговый сервис Spotify заработает в России уже 15 июля, сообщает журнал Variety со ссылкой на источники. "Ожидается, что Spotify выступит партнером российской телекоммуникационной компании МТС", - пишет Variety. В самом Spotify отказались комментировать эту информацию.
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Общество
Полицейские разогнали протестующих у парламента Сербии
РИА Новости 15:25
Энергетика
Польская компания вернула «Газпрому» 90 миллионов долларов
Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула компании "Газпром экспорт" лишние 90 миллионов долларов, перечисленные в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража о пересмотре цен на газ, говорится в сообщении PGNiG, опубликованном в среду.
РИА Новости 15:14
Общество
ФСБ подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса»
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приобщили к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста издания «Коммерсант» Ивана Сафронова два экспертных заключения, которые подтверждают секретность переданных им сведений.
Lenta.ru 12:41
Политика
«Геноцид» российских «Панцирей» объяснили «мертвой воронкой»
Lenta.ru вчера в 17:08
Здоровье
Разрешение на применение препарата от COVID-19 амбулаторно просит РФПИ
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с ГК «Химрар» трудятся над производством лекарства против коронавируса.
Live24 13:23
Общество
Московские театры могут открыться 1 августа
Столичным театрам могут разрешить открыться уже 1 августа. Правда, количество зрителей будет сокращено вдвое.
Российская газета 10:36
Шоу-бизнес
Джонни Депп и Эмбер Хёрд вновь встретились в суде
Сам же актёр ответил жёстким отказом. Чем закончится новое заседание суда по делу бывших супругов станет известно в ближайшие три недели.
SM News 01:07
Общество
Певец Дмитрий Колдун госпитализирован в Минске с интоксикацией
Российская газета 15:10
Армия и оружие
Украинские военные применили ракетный комплекс «Джавелин»
Военное обозрение 13:45
Футбол
Ростральные колонны в Петербурге зажгли в честь чемпионства «Зенита»
Невские Новости 15:29
Авто
Названы причины быстрого износа двигателей в РФ
Моя Москва.онлайн вчера в 10:00
Хоккей
Плей-офф в НХЛ стартует 9 августа, новый сезон начнется 1 декабря
Стали известны точные даты проведения оставшейся части сезона в НХЛ и старта нового регулярного чемпионата.
Матч ТВ 15:41
Футбол
«Сан-Лоренсо» отклонил предложение ЦСКА по трансферу Гайча
Футбольный клуб Аргентины «Сан-Лоренцо» отказал руководству ЦСКА по поводу трансфера форварда Адольфо Гайча за восемь миллионов евро.
CT news вчера в 07:29
Технологии
На Хэллоуин выйдет вторая часть The Dark Pictures: трейлер
На Xbox One, PlayStation и ПК новая часть The Dark Pictures Anthology: Little Hope выйдет 30 октября.
МонаВиста 13:52
Экономика
Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян
Минэкономразвития России опровергло данные о резком падении доходов россиян. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru вчера в 09:31
Экономика
Инвесторы из Европы купили бонды мафии. Группировка заработала €1 млрд
В период с 2015 по 2019 год международные инвесторы потратили около €1 млрд на покупку облигаций, связанных с самой влиятельной итальянской мафиозной группировкой «Ндрангета».
РБК 04:02
Шоу-бизнес
Иван Телегин при разводе с Пелагеей скрыл имущество на 45 млн рублей
Стало известно, что хоккеист Иван Телегин скрыл при разводе с Пелагеей дорогостоящий автомобиль и присвоил себе деньги, полученные от продажи квартиры.
Pravda.Ru 13:00
Футбол
ЦСКА на выезде разгромил «Оренбург» и вышел на 3-е место в РПЛ
На 59-й минуте ворота «Оренбурга» поразил Никола Влашич, а на 78-й минуте Георгий Щенников сделал счет 3:0. Точку в матче на пятой компенсированной минуте поставил Иван Обляков.
Sport24.ru 12:58
Политика
Киев и республики Донбасса впервые достигли прямой договоренности
«Похоже, что Киев впервые с 2014 года пошел на прямую договоренность с ДНР и ЛНР», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Константин Затулин.
Взгляд.ру 14:40
Происшествия
В Геленджике двух женщин чуть не унесло мощным потоком воды
Сегодня в Геленджике бурный поток воды, направлявшийся в сторону моря, едва не смыл двух женщин. Об этом сообщается на сайте "Вести.ru".
Российская газета 12:14
Футбол
«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита»
Заместитель главы совета директоров «Спартака» Сергей Михайлов написал письмо председателю комитета по этике РФС Семёну Андрееву.
Евро-футбол.ру 07:13
Автоспорт
Фернандо Алонсо подписал контракт с командой Renault «Формулы-1»
Двукратный чемпион «Формулы-1», испанский пилот Фернандо Алонсо подписал контракт с Renault.
Известия 15:45
Здоровье
Часть устаревших правил ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников
Несколько устаревших мифов о здоровом образе жизни развеял в эфире программы «О самом главном» главный врач столичной больницы №71, телеведущий Александр Мясников.
Live24 04:18
Авто
Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые
В Сети появились первые изображения внедорожника УАЗ "Патриот" новой генерации, за которым прочно закрепилось прозвище "Русский Прадо".
Новые автомобили 03:41
Происшествия
В Татарстане завели дело на мужчину, избивавшего женщин в парке
Российская газета 07:45
Общество
В США число случаев коронавируса превысило три миллиона
В среду число зараженных коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах Америки достигло трех с половиной миллионов человек.
ToDay News Ufa 13:56
Общество
В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Вакцинация против коронавирусной инфекции будет добровольной, на сегодняшний день в России в разработке 17 перспективных вакцин, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Интерфакс 14:06
Экономика
Эксперты объяснили рост цен на яблоки в июне
Рост цен на яблоки в июне может быть связан с задержками поставок в Россию из-за коронавируса, считают в Национальном союзе производителей плодов и овощей.
ТАСС 14:35
Экономика
Мишустин оценил меры по поддержке бизнеса в период пандемии
Российские власти максимально снизили издержки бизнеса во время эпидемии, чтобы сохранить рабочие места, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 13:58