Общество

Газета.RuГазета.RuНазвана дата запуска музыкального сервиса Spotify в России

Музыкальный стриминговый сервис Spotify заработает в России уже 15 июля, сообщает журнал Variety со ссылкой на источники. "Ожидается, что Spotify выступит партнером российской телекоммуникационной компании МТС", - пишет Variety. В самом Spotify отказались комментировать эту информацию.
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СМИ: Spotify планирует стартовать в России 15 июля

ТАСС15:16

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Variety узнал о запуске Spotify в России с 15 июля

Forbes15:28

Названа дата запуска музыкального сервиса Spotify в России

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Стали известны сроки запуска Spotify в России

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Интернет-сервис потокового аудио, позволяющий легально и бесплатно прослушивать более 50 миллионов музыкальных композиций, аудиокниг и подкастов, не скачивая их на устройство. Доступен в виде веб-сайта, приложений для всех операционных систем, смартфонов, смарт-устройств и медиа-систем автомобилей. На сервис приходится более 36% мирового аудиостриминга, он доступен в Америке, в большинстве стран Европы, некоторых странах Азии и Африки, в Австралии и Новой Зеландии.
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