Музыкальный стриминговый сервис Spotify заработает в России уже 15 июля, сообщает журнал Variety со ссылкой на источники. "Ожидается, что Spotify выступит партнером российской телекоммуникационной компании МТС", - пишет Variety. В самом Spotify отказались комментировать эту информацию.

Энергетика Польская компания вернула «Газпрому» 90 миллионов долларов Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула компании "Газпром экспорт" лишние 90 миллионов долларов, перечисленные в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража о пересмотре цен на газ, говорится в сообщении PGNiG, опубликованном в среду. 1,1K

Общество ФСБ подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса» Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приобщили к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста издания «Коммерсант» Ивана Сафронова два экспертных заключения, которые подтверждают секретность переданных им сведений. 326

Общество Московские театры могут открыться 1 августа Столичным театрам могут разрешить открыться уже 1 августа. Правда, количество зрителей будет сокращено вдвое. 39

Шоу-бизнес Джонни Депп и Эмбер Хёрд вновь встретились в суде Сам же актёр ответил жёстким отказом. Чем закончится новое заседание суда по делу бывших супругов станет известно в ближайшие три недели. 5

Хоккей Плей-офф в НХЛ стартует 9 августа, новый сезон начнется 1 декабря Стали известны точные даты проведения оставшейся части сезона в НХЛ и старта нового регулярного чемпионата.

Футбол «Сан-Лоренсо» отклонил предложение ЦСКА по трансферу Гайча Футбольный клуб Аргентины «Сан-Лоренцо» отказал руководству ЦСКА по поводу трансфера форварда Адольфо Гайча за восемь миллионов евро. 2

Экономика Инвесторы из Европы купили бонды мафии. Группировка заработала €1 млрд В период с 2015 по 2019 год международные инвесторы потратили около €1 млрд на покупку облигаций, связанных с самой влиятельной итальянской мафиозной группировкой «Ндрангета». 1

Футбол ЦСКА на выезде разгромил «Оренбург» и вышел на 3-е место в РПЛ На 59-й минуте ворота «Оренбурга» поразил Никола Влашич, а на 78-й минуте Георгий Щенников сделал счет 3:0. Точку в матче на пятой компенсированной минуте поставил Иван Обляков.

Политика Киев и республики Донбасса впервые достигли прямой договоренности «Похоже, что Киев впервые с 2014 года пошел на прямую договоренность с ДНР и ЛНР», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Константин Затулин. 1

Здоровье Часть устаревших правил ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников Несколько устаревших мифов о здоровом образе жизни развеял в эфире программы «О самом главном» главный врач столичной больницы №71, телеведущий Александр Мясников. 73

Общество В США число случаев коронавируса превысило три миллиона В среду число зараженных коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах Америки достигло трех с половиной миллионов человек. 3

Общество В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной Вакцинация против коронавирусной инфекции будет добровольной, на сегодняшний день в России в разработке 17 перспективных вакцин, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. 517